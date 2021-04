Skupina SHP aj napriek ťažkej pandemickej situácii masívne investuje na Balkáne

ECO – INVESTMENT a.s.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Od roku 2017 skupina SHP narástla na Balkáne formou akvizície závodu Paloma v Slovinsku, ktorý patrí medzi najznámejších výrobcov papierovej hygieny v tomto regióne. Po navýšení kapacít výroby papiera vo svojich závodoch skupina SHP pokračuje v ambicióznom tempe investícií aj v roku 2021 s plánom zamerať sa na rozvoj spracovania hygienického papiera a jeho distribúcie. Jedná sa o obstaranie nových zariadení na spracovanie výrobkov ako sú toaletný papier a kuchynské utierky v celkovej kapacite 55 000 ton ročne pre kľúčové trhy strednej a juhovýchodnej Európy ako aj výstavbu automatického skladu na zlepšenie distribúcie hotových výrobkov.Závod SHP Celex v meste Banja Luka (Bosna a Hercegovina), ktorý je vysoko konkurencieschopné aktívum skupiny SHP, sa stalo regionálnym centrom pre výrobu a distribúciu segmentu priemyselnej hygieny. Zároveň skupina SHP investuje do obstarania novej výrobnej linky pre segment maloobchodu s cieľom navýšenia kapacity výroby a zlepšenia dostupnosti výrobkov na Balkáne. Doteraz bolo do rozvoja výroby investovaných 60 mil. konvertibilných mariek (približne 30, 6 mil. EUR)."Naším cieľom je rozvoj závodov na výrobu produktov ako sú toaletný papier, kuchynské utierky ale aj ďalšie hygienické výrobky pre miestny trh a export. Plánujeme obstarať novú linku s kapacitou 15 000 ton ročne, pričom pre porovnanie, ročná spotreba hygienických výrobkov v Bosne a Hercegovine je 20 000 ton," uviedol Richard Žigmund, generálny riaditeľ skupiny SHP.Závod bol založený v roku 1966 ako najmodernejšia papiereň v bývalej Juhoslávii. V roku 2001 ho kúpila skupina SHP, ktorá patrí do portfólia silného česko-slovenského investičného holdingu ECO-INVESTMENT a.s. "V pláne skupiny pre SHP Celex je stať sa regionálnym centrom holdingu. Nákupom nových strojov a novej výrobnej linky zvýšime objem výroby, a tiež počet zamestnancov," povedal prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.SHP Celex je jedným z príkladov vynikajúceho podnikania v Bosne a Hercegovine. Nákup nových strojov bude vláda Republiky Srbskej podporovať prostredníctvom stimulačných programov, čo potvrdil minister pre hospodársky rozvoj Vjekoslav Petrićević po návšteve továrne v Banja Luke 8. apríla 2021.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis