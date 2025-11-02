Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
02. novembra 2025

Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu


Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Opozícia Prezident Slovenskej republiky

O osude prijatého zákona o hazarde rozhodne v najbližších dňoch prezident Peter Pellegrini. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka



6708f512ace46359131969 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - O osude prijatého zákona o hazarde rozhodne v najbližších dňoch prezident Peter Pellegrini. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na základe doterajších vyjadrení prezidenta predpokladá, že hlava štátu právnu normu vráti parlamentu.


Ako zdôraznil, podstatné pre neho je, že prijatý pozmeňujúci návrh dáva samosprávam právomoc rozhodnúť, či hazard na svojom území povolia alebo nie. „Ja som proti hazardu, ale ak nebude oficiálny, bude čierny. Štát musí nastaviť jasné pravidlá a umožniť obciam rozhodovať,“ uviedol minister v diskusnej relácii V politike na TA3.

Podľa poslankyne Národnej rady SR Tamary Stohlovej (Progresívne Slovensko) by prezident nemal zákon podpísať. Tvrdí, že ide o „podporu hazardu, kde kasíno vždy vyhráva a porazení sú občania Slovenska a ich rodiny“. Zákon označila za amorálny a účelový, keďže podľa nej minister Rudolf Huliak ním lobuje za konkrétne kasína, ktorým končí licencia. Pozmeňujúci návrh podľa nej samosprávam reálne negarantuje rozhodovaciu právomoc.

„Ten nástroj vôbec negarantuje túto kompetenciu. Ľudia v meste povedia, že ten hazard nechcú a vy to pretlačíte napriek tomu,“ uviedla Stohlová. Takáč odmietol, že by novela zvýhodňovala konkrétnych prevádzkovateľov, a zdôraznil, že cieľom je regulovaný a transparentný trh. „Nevidím v tom problém. Ak príde veto, bude to predmetom koaličnej diskusie a normálne sa dohodneme,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu © SITA Všetky práva vyhradené.

