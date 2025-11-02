|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek
Tagy: požiar v Česku Zranení
Dvaja rybári zachránili v noci na sobotu troch ľudí z horiacich unimobuniek v českom mestečku Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Všimli si požiar a trom ľuďom pomohli ešte pred príchodom hasičov uniknúť pred ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - Dvaja rybári zachránili v noci na sobotu troch ľudí z horiacich unimobuniek v českom mestečku Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Všimli si požiar a trom ľuďom pomohli ešte pred príchodom hasičov uniknúť pred plameňmi, povedal hovorca juhomoravských hasičov Štefan Komosný. Informuje o tom web Novinky.cz.
Na miesto vyrazili tri profesionálne a tri dobrovoľné hasičské jednotky. Ešte pred ich príchodom však zohrali kľúčovú úlohu dvaja rybári, ktorí sa nachádzali blízko miesta udalosti. „Jeden z nich začul výbuch a uvidel plamene šľahajúce z unimobuniek. K miestu okamžite pribehol," uviedol Komosný.
Pri plote rybár zazrel muža, ktorému horela bunda. Cez plot ho pretiahol do bezpečia. Spolu s kamarátom potom vykopli výplň bránky a z objektu vyslobodili ďalších dvoch popálených ľudí. „Rybár, ktorý pomáhal ako prvý, utrpel popáleninu ruky a poranenia od ostnatého drôtu. Celkovo si tak udalosť vyžiadala štyroch zranených," dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek © SITA Všetky práva vyhradené.
Na miesto vyrazili tri profesionálne a tri dobrovoľné hasičské jednotky. Ešte pred ich príchodom však zohrali kľúčovú úlohu dvaja rybári, ktorí sa nachádzali blízko miesta udalosti. „Jeden z nich začul výbuch a uvidel plamene šľahajúce z unimobuniek. K miestu okamžite pribehol," uviedol Komosný.
Pri plote rybár zazrel muža, ktorému horela bunda. Cez plot ho pretiahol do bezpečia. Spolu s kamarátom potom vykopli výplň bránky a z objektu vyslobodili ďalších dvoch popálených ľudí. „Rybár, ktorý pomáhal ako prvý, utrpel popáleninu ruky a poranenia od ostnatého drôtu. Celkovo si tak udalosť vyžiadala štyroch zranených," dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: požiar v Česku Zranení
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti
Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti
<< predchádzajúci článok
Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu
Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu