Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. novembra 2025

Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek


Tagy: požiar v Česku Zranení

Dvaja rybári zachránili v noci na sobotu troch ľudí z horiacich unimobuniek v českom mestečku Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Všimli si požiar a trom ľuďom pomohli ešte pred príchodom hasičov uniknúť pred ...



Zdieľať
california_extreme_weather_wildfires_46649 1 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Dvaja rybári zachránili v noci na sobotu troch ľudí z horiacich unimobuniek v českom mestečku Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Všimli si požiar a trom ľuďom pomohli ešte pred príchodom hasičov uniknúť pred plameňmi, povedal hovorca juhomoravských hasičov Štefan Komosný. Informuje o tom web Novinky.cz.


Na miesto vyrazili tri profesionálne a tri dobrovoľné hasičské jednotky. Ešte pred ich príchodom však zohrali kľúčovú úlohu dvaja rybári, ktorí sa nachádzali blízko miesta udalosti. „Jeden z nich začul výbuch a uvidel plamene šľahajúce z unimobuniek. K miestu okamžite pribehol," uviedol Komosný.

Pri plote rybár zazrel muža, ktorému horela bunda. Cez plot ho pretiahol do bezpečia. Spolu s kamarátom potom vykopli výplň bránky a z objektu vyslobodili ďalších dvoch popálených ľudí. „Rybár, ktorý pomáhal ako prvý, utrpel popáleninu ruky a poranenia od ostnatého drôtu. Celkovo si tak udalosť vyžiadala štyroch zranených," dodal hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: požiar v Česku Zranení
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vládna kríza na obzore? Takáč odmieta hlasovanie o dôvere, Stohlová ho obviňuje zo zbabelosti
<< predchádzajúci článok
Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 