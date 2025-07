Pellegrini nastúpil na výcvik do Národných obranných síl, čaká ho budíček o 5:30 a žiadne úľavy – VIDEO

Záujem prejavili aj ženy

Výcvik absolvuje aj prezident Pellegrini

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako bude výcvik prebiehať?

Problém nedostatku aktívnych zásob

10.7.2025 (SITA.sk) - Dnes štartuje prvý turnus výcviku do Národných obranných síl . Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) priamo z priestorov vojenského výcvikového priestoru Turecký vrch, kde sa uskutoční prvý výcvik. Prvý dvojtýždňový výcvikový turnus absolvujú prezident Peter Pellegrini , minister obrany aj poslanec Richard Glück (Smer-SD).Výcvik absolvujú aj MMA zápasníci Attila Végh a Vlastislav Čepo. Zákon, ktorým sa má zvýšiť odolnosť SR, ktorého súčasťou je aj vznik Národných obranných síl, začal platiť pred desiatimi dňami. Jeho cieľom je, aby Slovensko bolo odolné voči vojenským či prírodným ohrozeniam.Kaliňák informoval o veľkom záujme vstupu do Národných obranných síl. „Veľmi ma teší reakcia ľudí po tom, čo zákon začal platiť. V zásade evidujeme viac ako tritisíc žiadostí o podrobné informácie. Už popri prvom turnuse sme spracovali ďalších viac ako 240 žiadostí, ktoré sa budú pretavovať do zmlúv a pôjdu do nasledujúcich turnusov na jeseň tohto roka," informoval minister s tým, že za prvých desať dní sa tak podarilo záujmom prekonať súčasný stav aktívnych záloh. Záujem pritom prejavili nielen muži, ale aj ženy. Zo 44 záujemcov v prvom turnuse je deväť žien a dievčat.„Verím, že to bude napredovať, a že na konci dňa bude veľmi silná infraštruktúra ľudí a techniky, ktorá bude schopná pomôcť občanom a SR vo chvíli, keď sa bude cítiť slabšia, ohrozená alebo poškodená akoukoľvek hrozbou, ktorá príde," doplnil minister.„Musím povedať, že som dnes prišiel sem do výcvikového priestoru Turecký vrch s veľkým rešpektom, pretože to nie je žiadny kemp či reality šou, ale vidím, že je to naozaj pripravené reaálne tak, ako to bude fungovať, a ani ja, ani pán minister, ani nikto iný nebudeme využívať nejaký špeciálny prístup," uviedol prezident s tým, že vo výcvikovom priestore počas dvoch týždňov nebude v pozícii prezidenta či veliteľa Ozbrojených síl (OS) SR „Podpisom zmluvy sa takisto stávam vojakom Pellegrinim, ktorý bude plne rešpektovať všetky pokyny a velenie dôstojníkov a inštruktorov, ktorí sa nám tu budú dva týždne venovať," dodal Pellegrini. Vstup do Národných obranných síl vníma ako vyjadrenie vzťahu k OS SR, no najmä vyjadrenie vzťahu a vlastenectva k SR.„Takýmto spôsobom môžme ukázať, že chceme prispieť k odolnosti, obrane a ochrane našej vlasti a byť pripravení v prípade potreby našu vlasť brániť a pomôcť OS SR, v prípade potreby pomôcť občanom pri nešťastiach, kalamitách, živelných pohromách," doplnil prezident, ktorý súčasne verí, že o 14 dní z výcvikového centra odídu veštci zdraví, silnejší, s novými vedomosťami a skúsenosťami, a že budú hrdo rozprávať o tom, čo absolvovali.Veliteľ Národných obranných síl plukovník Ladislav Kysel priblížil, ako bude výcvik prebiehať. Ako na úvod upozornil, nikto nebude mať žiadne úľavy.„Účastníkov čakajú úľavy len v prípade, že ich zdravotný stav nebude umožňovať nejakú konkrétnu činnosť," spresnil veliteľ. Všetci príslušníci výcviku budú mať podľa jeho slov klasický vojenský režim. Budíček budú mať na 5:30, večierku o 21:30.„O 6:00 bude rozcvička pre všetkých bez výnimky. Veríme, že týmto režimom zabezpečíme, že všetci príslušníci výcviku si zvýšia fyzickú kondíciu, každý podľa svojich aktuálnych schopností. Po rozcvičke bude doobedňajší výcvik, taktická príprava, strelecká príprava, telesná príprava. Po obede znova budeme pokračovať do 17:00. Potom bude čas na večeru a rekreačné aktivity," uviedol Kysel s tým, že strava bude trikrát denne.„Celý výcvik bude sprevádzať aj naša snaha zvýšiť vlastenecké povedomie príslušníkov výcviku," doplnil veliteľ. Minister obrany dodal, že na konci výcviku bude aj skladanie prísahy.Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko uviedol, že problém nedostatku aktívnych záloh riešia už dlhodobo. „Nebol nájdený spôsob, ako bez masívnej mobilizácie pripraviť zálohy. Vzhľadom na to, akým spôsobom sa nám prejavuje záujem, tak budeme musieť revidovať naše plány a začneme intenzívne cvičiť skôr a vo väčšej frekvencii v priebehu tohoto roka, aby sme záujem občanov naplnili," uviedol generál. Výcvik bude podľa jeho slov úplne štandardný.„Bol pripravovaný najlepšími špecialistami, ktorých v OS SR máme. Inštruktori majú pokyn, aby nerobili nič iné než robia každý deň v rámci svojej práce. Neočakávame teda žiadne špeciálne postupy. Verím, že to dobre dopadne, a že sa v rovnakom počte zídeme aj po dvoch týždňoch," uzavrel Zmeko.