Plaťte rýchlo a bezpečne s Lidl Pay

Jednoduchá aktivácia v štyroch krokoch



Ak chcete začať používať Lidl Pay, prejdite na svoju digitálnu kartu Lidl Plus v aplikácii a kliknite na "Zaplať s Lidl Pay".

Aby ste si pridali túto platobnú metódu, budete vyzvaní na zadanie PIN kódu. V tomto kroku si môžete nastaviť aj biometrické overenie (odtlačok prsta/ Face ID).

Následne zadáte údaje platobnej karty a pridáte kartu do svojho účtu.

Potom už len pred prvou platbou v predajni kliknite na svoju Lidl Plus kartu a "Zaplať s Lidl Pay". (Tento spôsob platby zostáva predvolený, pokiaľ ho manuálne nevypnete.)



10.7.2025 (SITA.sk) -Diskontný reťazec rozširuje možnosti mobilnej aplikácie Lidl Plus a prináša zákazníkom ďalšiu skvelú funkcionalitu. V júni spustil platobnú možnosť Lidl Pay pre nákupy vo všetkých predajniach na Slovensku. Zavedením tejto funkcie reťazec potvrdzuje pozíciu lídra na trhu a prináša ju ako vôbec prvý spomedzi predajcov potravín. Diskont v našej krajine zaviedol službu už v septembri minulého roka, odkedy bolo možné využiť ju pre platby za nabíjanie elektromobilov.Platobná metóda je súčasťou vernostnej aplikácie reťazca - Lidl Plus, ktorú zákazníci denne využívajú na získavanie a uplatňovanie zliav, personalizovaných ponúk, účasť v súťažiach a množstvo ďalších výhod. Po pridaní tejto platobnej metódy a zadaní údajov o platobnej karte teraz môžu zákazníci pohodlne a bezpečne zaplatiť za svoj nákup. To platí rovnako pre bežné aj samoobslužné pokladne."Lidl Pay predstavuje ďalší krok k tomu, aby sme našim zákazníkom priniesli maximálny komfort pri nakupovaní. Vďaka tejto funkcionalite môže zákazník vybaviť všetko pohodlne prostredníctvom jednej aplikácie. Najväčšou výhodou požívania Lidl Pay je rýchlosť a zjednodušenie celého procesu pre zákazníkov," uviedla Katarína Gregorová z oddelenia Lidl Plus.Lidl Pay ponúka množstvo výhod, ktoré zákazníci ocenia pri každodennom nakupovaní. Nielenže ušetria čas pri pokladni, ale majú možnosť mať všetky zľavy a platobné údaje na jednom mieste. Určite ocenia aj zvýšenú úroveň bezpečnosti vďaka PIN kódu alebo biometrickému overeniu, ako odtlačok prsta či Face ID. Vygenerovaný QR kód sa mení pri každej transakcii, čím sa zvyšuje ochrana pred zneužitím. Zákazníci si tak môžu byť istí, že tento spôsob je úplne bezpečný. Ďalšou z výhod je, že platobné údaje stačí zadať do svojej virtuálnej peňaženky Lidl Plus iba raz a následne môžu platiť aj za nákupy a rovnako za nabíjanie elektromobilov.Aplikácia Lidl Plus je jedným zo spôsobov ako sa diskontu darí ponúkať zákazníkom kvalitné produkty každý deň za nízke ceny. Zákazníci vďaka aplikácii ušetrili už viac ako 128 miliónov eur. Aj preto patrí aplikácia medzi najpopulárnejšie u nás vôbec a od spustenia zaznamenala už viac ako 2,8 milióna stiahnutí. Ušetriť s Lidl Plus sa dá hneď viackrát – prostredníctvom zľavových kupónov, automaticky platných akcií aj vďaka výhodám u partnerov. Za uplynulých päť rokov v aplikácii prebiehalo vyše 80 kampaní a rozličných súťaží.Informačný servis