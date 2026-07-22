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22. júla 2026
Slovensko na indickom radare: Robert Spišák o tom, prečo je India pre náš biznis perspektívnejšia než Čína
Tagy: Čína India Investície Podnikanie
Miro Wlachovský sa v rozhovore s predsedom predstavenstva investičnej skupiny AZC Group Robertom Spišákom vracajú k historickej návšteve indického premiéra Narendru Modiho na Slovensku a debatujú aj o demografii a ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Miro Wlachovský sa v rozhovore s predsedom predstavenstva investičnej skupiny AZC Group Robertom Spišákom vracajú k historickej návšteve indického premiéra Narendru Modiho na Slovensku a debatujú aj o demografii a podnikaní v Indii a Číne.
Miroslav Wlachovský pripomína, že návšteva Narendu Modiho je prvou návštevou indického premiéra na Slovensku, pričom Modi je celosvetový fenomén. Robert Spišák podčiarkuje význam návštevy. „V tom indickom politickom svete, majú slova a symboly väčší význam, než tomu prisudzujeme ako v Európe. Keď Indovia hovorili v súvislosti s touto návštevou o komplexnom partnerstve, tak to treba čítať ako komplexný s veľkým K.“
Fakt, že Modi počas tejto cesty pred stretnutím lídrov G7 navštívil práve Slovensko a iba Slovensko, znamenala veľmi veľa. „Prišli blahoželania od viacerých mojich obchodných partnerov v Číne, ktorí to považovali za to, že začali sme hrať ako krajina naozaj svetovú ligu.“ Podľa Spišáka je to signál, že Slovensko je pre Indiu zaujímavý partner, napriek tomu, že sme, v porovnaní s 1,4 miliardovou Indiou, malá krajina, „trpaslík".
Robert Spišák vníma viacero motivácií pre záujem Indie o bilaterálnu spoluprácu so Slovenskom. Na indický trh práce prichádza mesačne milión absolventov. „Pre nich sú ľudia alebo pracovná sila jedným z vývozných artiklov a vnímajú našu demografiu. To, že budeme mať problémy s kvalifikovanou pracovnou silou, že bude rásť význam odvetví ako je sociálna starostlivosť, či zdravotníctvo, kde bude treba fyzických ľudí, kde to nespraví AI.“
Druhým faktorom je, že vo viacerých oblastiach, či je to kybernetická bezpečnosť, zbrojárstvo alebo biotechnológie, patria slovenské firmy medzi európskych lídrov. „A oni veľmi radi spolupracujú s lídrami,“ dodáva Spišák.
Tretím faktorom je, že India chce byť jedným z pólov svetovej politiky v multipolárnom svete a to samozrejme si vyžaduje aj vytváranie spojenectiev.
Robert Spišák približuje skúsenosti skupiny AZC Group s investovaním v Indii, kde vybudovala závody na výrobu bioetanolu a železničných vagónov.
Rozhodnutie investovať v Indii nebolo náhodné. Podľa Roberta Spišáka išlo o strategický krok vyvolaný nespokojnosťou s ekonomickým smerovaním Európskej únie. „Napriek všetkému zdravému lokalpatriotizmu, ktorý máme, hodnotíme ekonomickú politiku Slovenska, ale aj širšie Európskej únie, ako, žiaľ, nie dobrú,“ vysvetľuje Spišák dôvody, prečo začali hľadať príležitosti mimo „kolektívneho západu“.
Zatiaľ čo Európa sa podľa neho sústredí na reguláciu a prerozdeľovanie bohatstva, India ponúka dynamiku rastu, akú sme na Slovensku zažívali naposledy v 90. rokoch. „V Európe je podnikanie častokrát hra s nulovým súčtom – ak chcete rásť, musíte niekoho vytlačiť. V Indii trh rastie tak rýchlo, že konkurencia je vnímaná pozitívne, pretože dopyt je stále neuspokojený,“ dodáva Spišák.
Rozdiely v mierke sú fascinujúce. Kým Spišákova skupina patrí k európskej špičke s kapacitou 1 200 vagónov ročne v Česku, indické železnice vypisujú tendre na 100 000 vagónov v priebehu troch rokov. To znamená 30 tisíc vagónov ročne, to je viac ako je kombinovaná výrobná kapacita prvých troch hráčov Európskej únie.
V podniku AZC Group padlo jasné rozhodnutie v prospech Indie na úkor Číny. Spišák argumentuje tým, že Čína už západných investorov ani ich know-how v mnohých oblastiach nepotrebuje, kým India nás stále vníma ako rovnocenných partnerov, ku ktorým vzhliada.
Dôležitým faktorom je aj demografia a mentálne nastavenie. „India má oveľa výhodnejšiu demografiu ako Čína a cítim tam väčšiu budovateľskú náladu,“ tvrdí Spišák. V Indii ho prekvapila vysoká úroveň technického vzdelania ľudí, pričom silnou motiváciou je fakt, že vzdelanie je jediným reálnym nástrojom sociálnej mobility medzi kastami.
Hoci má India svoje vlastné problémy s byrokraciou, Spišák upozorňuje, že je v mnohom logickejšia než tá európska. Ako príklad uvádza proces stavebného povolenia, kde štát nepreberá úlohu kontrolóra projektantov, ale dôsledne kontroluje až finálnu stavbu pred kolaudáciou. Výsledok? Priemyselný závod na výrobu horľavého etanolu dokázali skolaudovať za 2,5 roka od prijatia rozhodnutia o výstavbe, čo je čas, za ktorý sa na Slovensku často nestihne ani proces povolení.
Napriek technologickému pokroku však v Indii stále dominujú osobné vzťahy. „V Indii sa nedá podnikať cez Teams. Budovanie osobnej dôvery je nevyhnutné a vyžaduje si osobnú prítomnosť podnikateľa,“ radí Spišák budúcim investorom.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Slovensko na indickom radare: Robert Spišák o tom, prečo je India pre náš biznis perspektívnejšia než Čína © SITA Všetky práva vyhradené.
Miroslav Wlachovský pripomína, že návšteva Narendu Modiho je prvou návštevou indického premiéra na Slovensku, pričom Modi je celosvetový fenomén. Robert Spišák podčiarkuje význam návštevy. „V tom indickom politickom svete, majú slova a symboly väčší význam, než tomu prisudzujeme ako v Európe. Keď Indovia hovorili v súvislosti s touto návštevou o komplexnom partnerstve, tak to treba čítať ako komplexný s veľkým K.“
Fakt, že Modi počas tejto cesty pred stretnutím lídrov G7 navštívil práve Slovensko a iba Slovensko, znamenala veľmi veľa. „Prišli blahoželania od viacerých mojich obchodných partnerov v Číne, ktorí to považovali za to, že začali sme hrať ako krajina naozaj svetovú ligu.“ Podľa Spišáka je to signál, že Slovensko je pre Indiu zaujímavý partner, napriek tomu, že sme, v porovnaní s 1,4 miliardovou Indiou, malá krajina, „trpaslík".
Robert Spišák vníma viacero motivácií pre záujem Indie o bilaterálnu spoluprácu so Slovenskom. Na indický trh práce prichádza mesačne milión absolventov. „Pre nich sú ľudia alebo pracovná sila jedným z vývozných artiklov a vnímajú našu demografiu. To, že budeme mať problémy s kvalifikovanou pracovnou silou, že bude rásť význam odvetví ako je sociálna starostlivosť, či zdravotníctvo, kde bude treba fyzických ľudí, kde to nespraví AI.“
Druhým faktorom je, že vo viacerých oblastiach, či je to kybernetická bezpečnosť, zbrojárstvo alebo biotechnológie, patria slovenské firmy medzi európskych lídrov. „A oni veľmi radi spolupracujú s lídrami,“ dodáva Spišák.
Tretím faktorom je, že India chce byť jedným z pólov svetovej politiky v multipolárnom svete a to samozrejme si vyžaduje aj vytváranie spojenectiev.
Bioetanol a vagóny: Slovenská stopa v Indii
Robert Spišák približuje skúsenosti skupiny AZC Group s investovaním v Indii, kde vybudovala závody na výrobu bioetanolu a železničných vagónov.
Rozhodnutie investovať v Indii nebolo náhodné. Podľa Roberta Spišáka išlo o strategický krok vyvolaný nespokojnosťou s ekonomickým smerovaním Európskej únie. „Napriek všetkému zdravému lokalpatriotizmu, ktorý máme, hodnotíme ekonomickú politiku Slovenska, ale aj širšie Európskej únie, ako, žiaľ, nie dobrú,“ vysvetľuje Spišák dôvody, prečo začali hľadať príležitosti mimo „kolektívneho západu“.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/premier-fico-prijal-predsedu-vlady-indickej-republiky-fotografie/">Indický premiér Naréndra Módí na Slovensku, na Bratislavskom hrade ho prijal Fico (fotografie)
Zatiaľ čo Európa sa podľa neho sústredí na reguláciu a prerozdeľovanie bohatstva, India ponúka dynamiku rastu, akú sme na Slovensku zažívali naposledy v 90. rokoch. „V Európe je podnikanie častokrát hra s nulovým súčtom – ak chcete rásť, musíte niekoho vytlačiť. V Indii trh rastie tak rýchlo, že konkurencia je vnímaná pozitívne, pretože dopyt je stále neuspokojený,“ dodáva Spišák.
Rozdiely v mierke sú fascinujúce. Kým Spišákova skupina patrí k európskej špičke s kapacitou 1 200 vagónov ročne v Česku, indické železnice vypisujú tendre na 100 000 vagónov v priebehu troch rokov. To znamená 30 tisíc vagónov ročne, to je viac ako je kombinovaná výrobná kapacita prvých troch hráčov Európskej únie.
Prečo India a nie Čína?
V podniku AZC Group padlo jasné rozhodnutie v prospech Indie na úkor Číny. Spišák argumentuje tým, že Čína už západných investorov ani ich know-how v mnohých oblastiach nepotrebuje, kým India nás stále vníma ako rovnocenných partnerov, ku ktorým vzhliada.
Dôležitým faktorom je aj demografia a mentálne nastavenie. „India má oveľa výhodnejšiu demografiu ako Čína a cítim tam väčšiu budovateľskú náladu,“ tvrdí Spišák. V Indii ho prekvapila vysoká úroveň technického vzdelania ľudí, pričom silnou motiváciou je fakt, že vzdelanie je jediným reálnym nástrojom sociálnej mobility medzi kastami.
Logická byrokracia a sila vzťahov
Hoci má India svoje vlastné problémy s byrokraciou, Spišák upozorňuje, že je v mnohom logickejšia než tá európska. Ako príklad uvádza proces stavebného povolenia, kde štát nepreberá úlohu kontrolóra projektantov, ale dôsledne kontroluje až finálnu stavbu pred kolaudáciou. Výsledok? Priemyselný závod na výrobu horľavého etanolu dokázali skolaudovať za 2,5 roka od prijatia rozhodnutia o výstavbe, čo je čas, za ktorý sa na Slovensku často nestihne ani proces povolení.
Napriek technologickému pokroku však v Indii stále dominujú osobné vzťahy. „V Indii sa nedá podnikať cez Teams. Budovanie osobnej dôvery je nevyhnutné a vyžaduje si osobnú prítomnosť podnikateľa,“ radí Spišák budúcim investorom.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Prečo sú v Indii na tablách fotografie študentov spolu s ich výsledkami z maturít.
- Prečo India nepotrebuje dovážať hotové výrobky, ale vyžaduje stratégiu Make in India
- Prečo je už teraz neskoro začať s podnikaním v Číne.
- Čo znamená štvrtá malá hviezdička na čínskej vlajke.
- Prečo sú niektoré závery zjazdu čínskej komunistickej strany pravicovejšie ako strategické dokumenty Európskej únie.
- V čom sa líši indická a čínska mentalita.
Podcast: Okno Do Sveta
Zdroj: SITA.sk - Slovensko na indickom radare: Robert Spišák o tom, prečo je India pre náš biznis perspektívnejšia než Čína © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čína India Investície Podnikanie
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