Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Trnavský kraj sa každý rok teší väčšiemu počtu návštevníkov, dôležitou infraštruktúrou je aj Letisko Piešťany
31.3.2026 (SITA.sk) - Na území Trnavského kraja sa v roku 2025 v ubytovacích zariadeniach podľa Štatistického úradu SR ubytovalo 413 470 hostí, čo je medziročný nárast o 4,32 %. Počet prenocovaní presiahol 1,4 milióna a vzrástol o viac ako 3 %. Vyplýva to zo správy o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, o ktorej v stredu rokovali krajskí poslanci.
„Rast návštevnosti potvrdzuje, že Trnavský kraj má čo ponúknuť. Cestovný ruch zároveň prináša konkrétne benefity pre miestnu ekonomiku, podporuje zlepšovanie kvality služieb a vytvára pracovné príležitosti,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. Pre príjazdový cestovný ruch je podľa Martina Palkoviča z KOCR Trnavský kraj dôležitou infraštruktúrou medzinárodné Letisko Piešťany, ktorého majoritným akcionárom je župa.
Priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany – Tel Aviv využilo počas jeho tretej sezóny 3 755 turistov. Izraelu v posledných rokoch patrí druhá, resp. tretia priečka v štatistike zahraničných návštevníkov slovenských kúpeľov po Českej republike, prípadne Nemecku. Rastúci trend v Trnavskom kraji mala v roku 2025 návštevnosť z Nemecka a Rakúska – v oboch prípadoch boli prekonané rekordy z roka 2019.
„Uplynulý rok potvrdil, že spolupráca s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a partnermi v území prináša konkrétne výsledky. Zamerali sme sa na projekty, ktoré prepájajú jednotlivé regióny a vytvárajú ucelenú ponuku pre návštevníkov,“ uzavrela výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj sa každý rok teší väčšiemu počtu návštevníkov, dôležitou infraštruktúrou je aj Letisko Piešťany © SITA Všetky práva vyhradené.
