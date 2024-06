Pellegrini navštívil rodnú Banskú Bystricu, rokoval o letisku Sliač aj o chýbajúcom investorovi (video+foto)

Oficiálny dar

Úradovanie z rôznych kútov Slovenska

Pozvanie predstaviteľov samospráv

19.6.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v rámci svojej prvej pracovnej cesty do regiónov navštívil svoju rodnú Banskú Bystricu. V meste ho privítal primátor Ján Nosko , spoločne diskutovali napríklad o finančnej situácii samospráv.Ako primátor Banskej Bystrice uviedol na sociálnej sieti, dotkli sa aj problematiky chýbajúceho strategického investora, ktorého príchod je kľúčový pre rozvoj mesta.„Pre celý región je rovnako dôležitá aj otázka obnovy civilnej časti letiska Sliač. Rozprávali sme sa o projektoch obnovy kaštieľa Radvanských, Domu kultúry i Medeného hámra, národnej kultúrnej technickej pamiatky nadnárodného významu,“ doplnil Nosko.S medenou históriou mesta je spätý aj oficiálny dar, ktorý si Pellegrini z Banskej Bystrice odnesie. Hlava štátu dostala technologickú kópiu ingotov, ktoré boli obchodovateľnou surovinou. Vyvážané boli do celého sveta, najmä pre potreby výroby bronzu.„Podobné ingoty sa našli aj v potopenej lodi v Namíbii. Je odliaty z čistej medi a má tvar pologule. Jedine ingoty vyrábané v Medenom hámri mali v minulosti tvar pologule, čo bol aj z diaľky viditeľný znak výnimočnej kvality,“ ozrejmil primátor Nosko.Pellegrini sa okrem Noska stretol aj s predsedom Ondrejom Lunterom . Následne sa zúčastnil na otvorení regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici. Na tlačovej besede zdôraznil, že nechce, aby bolo výnimočné, že hlava štátu vyráža do regiónov, chcel by úradovať z rôznych kútov Slovenska niekoľkokrát ročne.„Chcem, aby úrad prezidenta Slovenskej republiky bol bližšie k ľuďom, ktorí žijú a pracujú na strednom Slovensku,“ vyjadril sa.Zdôraznil tiež potrebu riešenia rozličných problémov samospráv, ocenil, že primátor i predseda BBSK s ním diskutovali o víziách, ako posunúť mesto i kraj.Hlava štátu avizovala, že po letných prázdninách má v úmysle pozvať do prezidentského paláca predstaviteľov samospráv.Zdôraznil, že by nemali prísť samostatne, teda osobitne zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska , združenia SK8 Únie miest Slovenska , ale všetci spoločne. Rád by si od nich vypočul námety na rozvoj samospráv. Pripomenul tiež, že mesto čaká koncom augusta oslava 80. výročia Slovenského národného povstania Pellegrini by mal v rámci stredajšej návštevy Banskej Bystrice pokrstiť aj svoju poštovú známku.