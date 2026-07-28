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28. júla 2026
Pellegrini navštívil v Pekingu aj technologické centrum, zaujali ho najmä roboty používané v zdravotníctve
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Návšteva Číny Prezident Slovenskej republiky Roboty Technologické centrum
Súčasťou spolupráce Slovenska a Číny má byť zároveň prepájanie mladých generácií, vedeckých pracovísk a vzdelávacích inštitúcií. Prezident
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28.7.2026 (SITA.sk) - Súčasťou spolupráce Slovenska a Číny má byť zároveň prepájanie mladých generácií, vedeckých pracovísk a vzdelávacích inštitúcií.
Prezident Peter Pellegrini navštívil technologické centrum Robot Mall v Pekingu. Obzvlášť ho zaujali roboty, ktoré sa používajú v zdravotníctve. Prezident počas prehliadky centra potvrdil záujem Slovenska na čo najrýchlejšom implementovaní moderných čínskych technológií a prehlbovaní spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami oboch krajín.
Pellegrini zdôraznil, že Slovensko chce hľadať možnosti prenesenia najmodernejších čínskych technológií do praxe. Kľúčový je pritom podľa neho nielen vývoj, ale aj schopnosť rýchlo zavádzať nové riešenia do hospodárstva, priemyslu, zdravotníctva či verejného života.
Práve skoré zavádzanie inovácií môže podľa hlavy štátu zo Slovenska urobiť jedného z lídrov medzi európskymi krajinami, čo bude zároveň prioritou spolupráce Slovenska a Číny. Mimoriadnu pozornosť prezidenta si získali roboty, ktoré sa dnes používajú v nemocniciach.
"Myslím si, že pre pacientov je veľmi dobrou správou, že táto technológia prichádza do nemocníc nielen v Číne, ale postupne aj v ďalších krajinách sveta," doplnil Pellegrini.
Súčasťou spolupráce Slovenska a Číny má byť zároveň prepájanie mladých generácií, vedeckých pracovísk a vzdelávacích inštitúcií. V tomto zmysle prezident po návrate z Číny požiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) o vyslanie delegácie do Číny s cieľom nadviazania užšej spolupráce s univerzitami, vedeckými pracoviskami a rezortom školstva. Začať treba podľa prezidenta práve pri mladých ľuďoch.
"Ak prepojíme mladú generáciu, vytvoríme dobrý základ pre priateľské vzťahy medzi našimi krajinami na ďalšie desaťročia. Chcem, aby viac čínskych študentov prichádzalo študovať na Slovensko a zároveň aby viac slovenských študentov získalo možnosť študovať v Číne. Nejde však len o samotné štúdium, ale aj o spoločnú prácu na vedeckých a výskumných projektoch," uviedol Pellegrini. Zároveň dodal, že moderné technológie, aj napriek možným obavám z ich nástupu, môžu výrazne zlepšiť kvalitu života občanov a šetriť im čas.
Prezident v závere venoval pozornosť aj budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Čínou. "Nemyslím si, že izolácia Európy od Číny alebo obchodná vojna pomôžu komukoľvek. Slovensko aj ja osobne podporujeme dialóg, rokovania a hľadanie riešení, ktoré budú výhodné pre obe strany," uzavrel Pellegrini s tým, že len spolupráca EÚ a Číny môže priniesť výsledky, nie vzájomná konfrontácia.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívil v Pekingu aj technologické centrum, zaujali ho najmä roboty používané v zdravotníctve © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini navštívil technologické centrum Robot Mall v Pekingu. Obzvlášť ho zaujali roboty, ktoré sa používajú v zdravotníctve. Prezident počas prehliadky centra potvrdil záujem Slovenska na čo najrýchlejšom implementovaní moderných čínskych technológií a prehlbovaní spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, univerzitami a technologickými spoločnosťami oboch krajín.
Pellegrini zdôraznil, že Slovensko chce hľadať možnosti prenesenia najmodernejších čínskych technológií do praxe. Kľúčový je pritom podľa neho nielen vývoj, ale aj schopnosť rýchlo zavádzať nové riešenia do hospodárstva, priemyslu, zdravotníctva či verejného života.
Pozornosť prezidenta si získali roboty
Práve skoré zavádzanie inovácií môže podľa hlavy štátu zo Slovenska urobiť jedného z lídrov medzi európskymi krajinami, čo bude zároveň prioritou spolupráce Slovenska a Číny. Mimoriadnu pozornosť prezidenta si získali roboty, ktoré sa dnes používajú v nemocniciach.
"Myslím si, že pre pacientov je veľmi dobrou správou, že táto technológia prichádza do nemocníc nielen v Číne, ale postupne aj v ďalších krajinách sveta," doplnil Pellegrini.
Spolupráca s ministerstvom školstva
Súčasťou spolupráce Slovenska a Číny má byť zároveň prepájanie mladých generácií, vedeckých pracovísk a vzdelávacích inštitúcií. V tomto zmysle prezident po návrate z Číny požiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) o vyslanie delegácie do Číny s cieľom nadviazania užšej spolupráce s univerzitami, vedeckými pracoviskami a rezortom školstva. Začať treba podľa prezidenta práve pri mladých ľuďoch.
"Ak prepojíme mladú generáciu, vytvoríme dobrý základ pre priateľské vzťahy medzi našimi krajinami na ďalšie desaťročia. Chcem, aby viac čínskych študentov prichádzalo študovať na Slovensko a zároveň aby viac slovenských študentov získalo možnosť študovať v Číne. Nejde však len o samotné štúdium, ale aj o spoločnú prácu na vedeckých a výskumných projektoch," uviedol Pellegrini. Zároveň dodal, že moderné technológie, aj napriek možným obavám z ich nástupu, môžu výrazne zlepšiť kvalitu života občanov a šetriť im čas.
Prezident v závere venoval pozornosť aj budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Čínou. "Nemyslím si, že izolácia Európy od Číny alebo obchodná vojna pomôžu komukoľvek. Slovensko aj ja osobne podporujeme dialóg, rokovania a hľadanie riešení, ktoré budú výhodné pre obe strany," uzavrel Pellegrini s tým, že len spolupráca EÚ a Číny môže priniesť výsledky, nie vzájomná konfrontácia.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini navštívil v Pekingu aj technologické centrum, zaujali ho najmä roboty používané v zdravotníctve © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Návšteva Číny Prezident Slovenskej republiky Roboty Technologické centrum
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