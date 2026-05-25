Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Trump tlačí arabské krajiny k uznaniu Izraela v rámci dohody s Iránom


Tagy: iránsky režim Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Americký prezident chce, aby krajiny zapojené do mierových rokovaní s Iránom podpísali Abrahámovské dohody s Izraelom. Americký prezident



Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident chce, aby krajiny zapojené do mierových rokovaní s Iránom podpísali Abrahámovské dohody s Izraelom.

Americký prezident Donald Trump vyzval v pondelok moslimské krajiny Blízkeho východu aj ďalších regiónov, aby v rámci pripravovanej mierovej dohody s Iránom normalizovali svoje vzťahy s Izraelom.



Opäť telefonoval


Trump v dlhom príspevku na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že počas soboty telefonoval s viacerými lídrami o ukončení vojny s Iránom a následne vyzval na rozšírenie takzvaných Abrahámovských dohôd.



„Po všetkej práci, ktorú Spojené štáty vykonali pri skladaní tejto veľmi zložitej skladačky, by malo byť minimálne povinné, aby všetky tieto krajiny súčasne pristúpili k Abrahámovským dohodám,“ napísal Trump.


Medzi krajinami spomenul Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan, Turecko, Egypt, Jordánsko a Spojené arabské emiráty či Bahrajn, ktoré už dohody podpísali.



Významný úspech


Abrahámovské dohody sprostredkovala Trumpova administratíva v roku 2020 a umožnili normalizáciu vzťahov Izraela s viacerými arabskými štátmi. V diplomatických kruhoch boli označované za významný úspech americkej zahraničnej politiky.



Trump zároveň zdôraznil, že Saudská Arábia a Katar by mali dohodu podpísať okamžite. „Ak to neurobia, nemali by byť súčasťou tejto dohody, pretože to ukazuje zlý úmysel,“ uviedol americký prezident.



Nepopulárne dohody


Abrahámovské dohody však zostávajú v mnohých častiach Blízkeho východu nepopulárne, keďže neriešia izraelsko-palestínsky konflikt.


Napriek tomu Washington verí, že rozšírenie dohôd by mohlo posilniť regionálnu stabilitu po ukončení vojny s Iránom.




Zdroj: SITA.sk - Trump tlačí arabské krajiny k uznaniu Izraela v rámci dohody s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Protikorupčná akcia Aurelia odhaľuje podvod s eurofondmi v hodnote takmer 863-tisíc eur – FOTO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini nevníma koaličnú krízu, ktorá by si vyžadovala jeho zásah. Fico sa vyjadril aj k SNS a Tarabovi – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 