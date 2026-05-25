Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Trump tlačí arabské krajiny k uznaniu Izraela v rámci dohody s Iránom
Americký prezident chce, aby krajiny zapojené do mierových rokovaní s Iránom podpísali Abrahámovské dohody s Izraelom. Americký prezident
Americký prezident Donald Trump vyzval v pondelok moslimské krajiny Blízkeho východu aj ďalších regiónov, aby v rámci pripravovanej mierovej dohody s Iránom normalizovali svoje vzťahy s Izraelom.
Opäť telefonoval
Trump v dlhom príspevku na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že počas soboty telefonoval s viacerými lídrami o ukončení vojny s Iránom a následne vyzval na rozšírenie takzvaných Abrahámovských dohôd.
„Po všetkej práci, ktorú Spojené štáty vykonali pri skladaní tejto veľmi zložitej skladačky, by malo byť minimálne povinné, aby všetky tieto krajiny súčasne pristúpili k Abrahámovským dohodám,“ napísal Trump.
Medzi krajinami spomenul Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan, Turecko, Egypt, Jordánsko a Spojené arabské emiráty či Bahrajn, ktoré už dohody podpísali.
Významný úspech
Abrahámovské dohody sprostredkovala Trumpova administratíva v roku 2020 a umožnili normalizáciu vzťahov Izraela s viacerými arabskými štátmi. V diplomatických kruhoch boli označované za významný úspech americkej zahraničnej politiky.
Trump zároveň zdôraznil, že Saudská Arábia a Katar by mali dohodu podpísať okamžite. „Ak to neurobia, nemali by byť súčasťou tejto dohody, pretože to ukazuje zlý úmysel,“ uviedol americký prezident.
Nepopulárne dohody
Abrahámovské dohody však zostávajú v mnohých častiach Blízkeho východu nepopulárne, keďže neriešia izraelsko-palestínsky konflikt.
Napriek tomu Washington verí, že rozšírenie dohôd by mohlo posilniť regionálnu stabilitu po ukončení vojny s Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Trump tlačí arabské krajiny k uznaniu Izraela v rámci dohody s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
