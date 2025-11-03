|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hubert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie
Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie. Ako informoval v tlačovom ...
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie. Ako informoval v tlačovom vyhlásení, funkcie sa rozhodol vzdať k 3. novembru 2025. Ako uviedol, svoje pôsobenie na pozícii vicežupana KSK sa rozhodol ukončiť po dôkladnom zvážení. Naďalej ale bude pôsobiť ako poslanec samosprávneho kraja.
„Ide o moje osobné rozhodnutie, ktoré som sa rozhodol urobiť aj v súvislosti s mojimi ďalšími plánmi, o ktorých budem informovať v najbližších týždňoch. Ďakujem všetkým kolegom a zamestnancom za ich doterajšiu spoluprácu. Košický samosprávny kraj má za sebou množstvo dôležitých projektov pre ľudí a verím, že v nich bude pokračovať,“ vyjadril sa. Avizoval tiež, že počas novembra zvolá tlačovú konferenciu, v rámci ktorej predstaví svoje ďalšie plány.
Lörinc sa stal podpredsedom košickej župy v novembri 2022. Do tejto funkcie ho zvolili poslanci krajského zastupiteľstva, a spolu s ním boli ako vicežupani zvolení aj Karol Pataky a Dušan Tomaško.
Vo svojej pozícii podpredsedu KSK sa venoval najmä inováciám či ekologickým projektom. Taktiež stojí za dotačnými výzvami zameranými na malé obce, oblasť kultúry a kreatívnych odvetví, aj za zámerom vytvorenia Centra tradičnej kultúry. Lörinc je aj starostom košickej mestskej časti Sídlisko KVP a poslancom košického mestského zastupiteľstva.
Zdroj: SITA.sk - Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ide o moje osobné rozhodnutie, ktoré som sa rozhodol urobiť aj v súvislosti s mojimi ďalšími plánmi, o ktorých budem informovať v najbližších týždňoch. Ďakujem všetkým kolegom a zamestnancom za ich doterajšiu spoluprácu. Košický samosprávny kraj má za sebou množstvo dôležitých projektov pre ľudí a verím, že v nich bude pokračovať,“ vyjadril sa. Avizoval tiež, že počas novembra zvolá tlačovú konferenciu, v rámci ktorej predstaví svoje ďalšie plány.
Lörinc sa stal podpredsedom košickej župy v novembri 2022. Do tejto funkcie ho zvolili poslanci krajského zastupiteľstva, a spolu s ním boli ako vicežupani zvolení aj Karol Pataky a Dušan Tomaško.
Vo svojej pozícii podpredsedu KSK sa venoval najmä inováciám či ekologickým projektom. Taktiež stojí za dotačnými výzvami zameranými na malé obce, oblasť kultúry a kreatívnych odvetví, aj za zámerom vytvorenia Centra tradičnej kultúry. Lörinc je aj starostom košickej mestskej časti Sídlisko KVP a poslancom košického mestského zastupiteľstva.
Zdroj: SITA.sk - Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V Ríme sa zrútila stredoveká veža, jeden človek je v kritickom stave, jeden zostal pod troskami
V Ríme sa zrútila stredoveká veža, jeden človek je v kritickom stave, jeden zostal pod troskami