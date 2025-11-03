Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Hubert
 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie


Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie. Ako informoval v tlačovom ...



Zdieľať
lorinc 676x469 3.11.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie. Ako informoval v tlačovom vyhlásení, funkcie sa rozhodol vzdať k 3. novembru 2025. Ako uviedol, svoje pôsobenie na pozícii vicežupana KSK sa rozhodol ukončiť po dôkladnom zvážení. Naďalej ale bude pôsobiť ako poslanec samosprávneho kraja.


 „Ide o moje osobné rozhodnutie, ktoré som sa rozhodol urobiť aj v súvislosti s mojimi ďalšími plánmi, o ktorých budem informovať v najbližších týždňoch. Ďakujem všetkým kolegom a zamestnancom za ich doterajšiu spoluprácu. Košický samosprávny kraj má za sebou množstvo dôležitých projektov pre ľudí a verím, že v nich bude pokračovať,“ vyjadril sa. Avizoval tiež, že počas novembra zvolá tlačovú konferenciu, v rámci ktorej predstaví svoje ďalšie plány.


Lörinc sa stal podpredsedom košickej župy v novembri 2022. Do tejto funkcie ho zvolili poslanci krajského zastupiteľstva, a spolu s ním boli ako vicežupani zvolení aj Karol Pataky a Dušan Tomaško.

Vo svojej pozícii podpredsedu KSK sa venoval najmä inováciám či ekologickým projektom. Taktiež stojí za dotačnými výzvami zameranými na malé obce, oblasť kultúry a kreatívnych odvetví, aj za zámerom vytvorenia Centra tradičnej kultúry. Lörinc je aj starostom košickej mestskej časti Sídlisko KVP a poslancom košického mestského zastupiteľstva.




Zdroj: SITA.sk - Podpredseda Košického kraja Ladislav Lörinc odstúpil zo svojej funkcie, išlo o osobné rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

