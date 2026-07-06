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 24hod.sk    Zo zahraničia

06. júla 2026

Pellegrini odcestuje na samit NATO, v Ankare bude rokovať aj s tureckým prezidentom


Tagy: Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Samit NATO

Súčasťou slovenskej delegácie budú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident



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6.7.2026 (SITA.sk) - Súčasťou slovenskej delegácie budú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.


Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok 7. júla do Ankary na samit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce.

Súčasťou slovenskej delegácie budú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Slovensko podporí závery samitu NATO


Prezident po pondelkovom rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok Aliancie.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/pellegrini-fico-a-blanar-rokovali-pred-samitom-nato-fotografie/">Pellegrini, Fico a Blanár rokovali pred samitom NATO (fotografie)




Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov.

Program samitu


Program samitu sa začne v utorok večer slávnostnou večerou, ktorú na pozvanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana absolvujú prezidenti, premiéri a ďalší najvyšší predstavitelia členských štátov NATO, partnerských krajín a Európskej únie. Hlavná časť samitu je naplánovaná na stredu 8. júla v prezidentskom komplexe Beştepe.

Lídri členských krajín budú rokovať o kolektívnej obrane, obranných investíciách, spolupráci v oblasti obranného priemyslu a bezpečnosti východného krídla Aliancie. Diskutovať budú aj o ekonomických prínosoch investícií do obrany, ktoré majú podporiť hospodársky rast, technologické inovácie, konkurencieschopnosť a vznik nových pracovných miest.

Významnou účasťou programu prezidenta budú aj bilaterálne rokovania s viacerými zahraničnými lídrami. Pellegrini absolvuje sériu stretnutí zameraných na posilňovanie bezpečnostnej spolupráce, rozvoj obranných kapacít a prehlbovanie strategických partnerstiev v rámci Aliancie.

Vo štvrtok sa stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom. Rokovanie bude podľa Kancelárie prezidenta SR príležitosťou diskutovať o bezpečnostnej situácii v regióne, ekonomickej spolupráci, ale aj o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Tureckom.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje na samit NATO, v Ankare bude rokovať aj s tureckým prezidentom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Samit NATO
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