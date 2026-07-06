|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Patrik, Patrícia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Visa s Tatra bankou posúvajú nakupovanie cez AI agentov do ďalšej fázy: Podarila sa im prvá transakcia v reálnych podmienkach
Spoločnosť Visa oznámila, že v Európe umožnila realizáciu prvých transakcií v rámci agentického nakupovania v reálnom prostredí. Na podujatí Visa Payments Forum (VPF) v Paríži, kde ...
Zdieľať
6.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Visa oznámila, že v Európe umožnila realizáciu prvých transakcií v rámci agentického nakupovania v reálnom prostredí.
Na podujatí Visa Payments Forum (VPF) v Paríži, kde spoločnosť Visa každoročne spája viac ako 2 000 klientov a partnerov s cieľom diskutovať o budúcnosti platieb, spoločnosť Visa (NYSE: V) oznámila, že v Európe umožnila realizáciu prvých transakcií v rámci agentického nakupovania v reálnom prostredí. AI agenti tak realizovali skutočné nákupy v mene držiteľov kariet priamo na webových stránkach zapojených obchodníkov.
Tieto transakcie prebiehajú v reálnych podmienkach, čo predstavuje významný posun od testovania v kontrolovanom prostredí k bežnému využívaniu. AI agenti dnes na základe pokynov od spotrebiteľov nakupujú priamo u nezávislých obchodníkov.
V rámci týchto transakcií vyhľadávali AI agenti produkty, vyberali konkrétne položky a iniciovali nákupy, pričom konali v súlade s parametrami stanovenými od nakupujúcich spotrebiteľov. Spoločnosť Visa prostredníctvom svojej siete prepája banky, obchodníkov a systémy umelej inteligencie tak, aby zabezpečila, že každá transakcia bude bezpečná, autentifikovaná a v súlade s európskymi regulačnými požiadavkami.
Tieto transakcie umožňuje platforma Visa Intelligent Commerce, ktorá zahŕňa súbor riešení spoločnosti Visa navrhnutých pre bezpečné využívanie umelej inteligencie v oblasti e-commerce vo veľkom rozsahu. Každá transakcia je schválená spotrebiteľom a AI agenti konajú v rámci používateľom definovaných nastavení, pravidiel a limitov.
Visa kontinuálne podporovala a bude podporovať reálne transakcie v rámci agentického nakupovania v Európe. Spolupracuje pri tom s vyše 30-timi vydavateľmi platobných kariet. AI agenti v mene držiteľov kariet nakupovali priamo u zapojených obchodníkov vrátane spoločností lastminute.com, Frasers, Cleverbridge and BrickDepot.
Transakcie sa realizovali v rôznych odvetviach vrátane cestovného ruchu, maloobchodu a e-commerce, čím sa ukazuje potenciál nakupovania prostredníctvom AI naprieč reálnymi spotrebiteľskými scenármi a spôsobmi využitia.
Tento míľnik znamená začiatok ďalšej fázy globálneho programu Visa "Agentic Ready" v Európe – spája infraštruktúru, štandardy a partnerov potrebných na podporu rozvoja agentického obchodu v reálnom svete.
"Dnes už vidíme, ako AI agenti nakupujú v mene spotrebiteľov priamo u nezávislých obchodníkov. Ďalším krokom je rozšíriť toto riešenie na celý ekosystém – od štandardov a infraštruktúry k partnerom a obchodníkom tak, aby bola dôvera prirodzenou súčasťou už od samého začiatku," povedal František Jungr, riaditeľ produktovej divízie Visa pre strednú a východnú Európu.
"Rovnaký spôsob, akým sme rozšírili bezkontaktné platby, uplatňujeme aj pri formovaní tejto ďalšej etapy vývoja obchodu. Veľmi ma teší, že tieto novinky v oblasti Agentic commerce zavádzame na slovenskom trhu súčasne s ich spustením vo svete. Je to možné aj vďaka silným partnerom, akými je Tatra banka," dodala country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, Ľubica Gubová.
Na Slovensku je Tatra banka prvou bankou, ktorá je zapojená do realizácie prvých transakcií iniciovaných AI agentmi u vybraných obchodníkov. Boli overené prostredníctvom riešenia Visa Payment Passkeys a spĺňali požiadavky na silné overenie zákazníka.
"Inovácie máme vo svojej DNA a sme veľmi radi, že na ne so spoločnosťou Visa zdieľame podobný pohľad. Spoločne sa snažíme posúvať svet kariet a transakcií na stále vyššiu úroveň a prinášať klientom nové skúsenosti. Tie bude v budúcnosti bez pochýb formovať aj umelá inteligencia.
Teší nás, že môžeme byť súčasťou testovania inovatívnych prístupov, ktoré otvárajú dvere k novým možnostiam. Pilotná fáza projektu nám ukázala, ako môže vyzerať nakupovanie budúcnosti. Ďalším krokom je pokračovať v rozvoji tohto riešenia tak, aby mohlo byť v budúcnosti bezpečne a spoľahlivo využívané v každodennom živote klientov," povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.
Pre obchodníkov je účasť v tomto ekosystéme umožnená prostredníctvom Visa Trusted Agent Protocol – overovacej vrstvy spoločnosti Visa pre nákupy využívajúce umelú inteligenciu. Toto riešenie je navrhnuté tak, aby obchodníkom pomáhalo rozpoznávať a spolupracovať s overenými AI agentmi naprieč rôznymi platformami a prostrediami.
Zabezpečuje konzistentný a bezpečný signál identifikácie agenta, čo umožňuje obchodníkom rozlišovať dôveryhodné interakcie s umelou inteligenciou od neoverenej prevádzky. Počas procesu si obchodníci zachovávajú kontrolu nad tým, ako agenti pristupujú k ich webovým stránkam, zobrazujú produkty a realizujú transakcie.
Tieto signály sa dajú integrovať do existujúcich rámcov riadenia rizík, politík a používateľských skúseností. Trusted Agent Protocol je navrhnutý tak, aby fungoval popri existujúcich aj novovznikajúcich obchodných protokoloch, čo umožňuje obchodníkom zaviesť ho spôsobom, ktorý bez narušenia prevádzky vyhovuje ich preferovaným platformám a základnej infraštruktúre.
Implementáciu podporujú poskytovatelia infraštruktúry, medzi ktorých patria Cloudflare a Akamai, čím pomáhajú začleniť tieto funkcie do systémov, na ktorých vo veľkom meradle fungujú webové stránky obchodníkov.
Vydavatelia v bankovníctve sa môžu zapojiť prostredníctvom riešenia Visa Payment Passkeys, ktoré zabezpečuje dôveryhodné a bezpečné overovanie transakcií iniciovaných AI agentmi v mene spotrebiteľov. Každá platba je autorizovaná overeným používateľom a vykonaná na základe jeho výslovného súhlasu. Spotrebiteľ si tak počas celého procesu zachováva plnú kontrolu nad spôsobom a podmienkami využívania týchto služieb.
Všetky transakcie realizované v rámci programu Agentic Ready boli zabezpečené pomocou platobných kľúčov Visa Payment Passkeys. Zaručuje sa tým, že spĺňajú európske požiadavky na autentifikáciu zákazníka. Tento spôsob súčasne poskytuje vydavateľom kariet a obchodníkom dôveru v proces, ako sa transakcie schvaľujú a spracúvajú.
Rozšírením overovania tak, aby sa vzťahovalo nielen na používateľa, ale aj na AI agenta, ktorý vykonáva akciu za nakupujúceho, teda v mene spotrebiteľa, poskytuje spoločnosť Visa kľúčovú úroveň dôvery, ktorá zaručuje, že transakcie iniciované zástupcom spotrebiteľa prebiehajú bezpečne a za podmienok úplnej transparentnosti a kontroly.
Tým, že Visa umožňuje dôveryhodnú komunikáciu medzi AI agentmi, webovými stránkami obchodníkov a vydavateľmi kariet, prispieva k odstraňovaniu prekážok pri zavádzaní tejto technológie – vrátane toho, ako si spotrebitelia udržiavajú kontrolu nad platobnými procesmi, ako obchodníci dôverujú agentom a spolupracujú s nimi a ako majú vydavatelia kariet plný prehľad a kontrolu nad celým procesom.
Vďaka týmto už fungujúcim prvkom v reálnych situáciách, sa môže agentické nakupovanie začať rozširovať naprieč odvetviami a trhmi v Európe. Tento model sa zároveň zavádza tak, aby podporoval komerčné a B2B platobné scenáre, kde môžu rovnaké princípy dôveryhodných transakcií iniciovaných AI agentmi priniesť podnikom vyššiu efektívnosť a produktivitu.
Medzi partnerské banky, ktoré zrealizovali živé transakcie vykonané prostredníctvom agentov u zapojených obchodníkov – overené pomocou platobných kľúčov Visa Payment Passkeys na účely splnenia požiadaviek na silné overenie zákazníka zo strany vydavateľa platobnej karty – patria v Európe okrem slovenskej Tatra banky, Abanca, Alpha Bank, Bankinter, Barclays, BBVA, CaixaBank, Česká spořitelna, comdirect, Commerzbank, Cornèrcard, Bank of Cyprus, Deutsche Kreditbank, HSBC UK, ING, Klarna, Lloyds Banking Group, mBank, Nationwide Building Society, NatWest, Nexi Group, Nordea Bank, OP Cooperative, Piraeus Bank, PKO Bank Polski, Revolut, S-Payment, Swisscard, Tatra banka, Banca Transilvania, Vanquis Bank, Viseca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Visa s Tatra bankou posúvajú nakupovanie cez AI agentov do ďalšej fázy: Podarila sa im prvá transakcia v reálnych podmienkach © SITA Všetky práva vyhradené.
Na podujatí Visa Payments Forum (VPF) v Paríži, kde spoločnosť Visa každoročne spája viac ako 2 000 klientov a partnerov s cieľom diskutovať o budúcnosti platieb, spoločnosť Visa (NYSE: V) oznámila, že v Európe umožnila realizáciu prvých transakcií v rámci agentického nakupovania v reálnom prostredí. AI agenti tak realizovali skutočné nákupy v mene držiteľov kariet priamo na webových stránkach zapojených obchodníkov.
Tieto transakcie prebiehajú v reálnych podmienkach, čo predstavuje významný posun od testovania v kontrolovanom prostredí k bežnému využívaniu. AI agenti dnes na základe pokynov od spotrebiteľov nakupujú priamo u nezávislých obchodníkov.
V rámci týchto transakcií vyhľadávali AI agenti produkty, vyberali konkrétne položky a iniciovali nákupy, pričom konali v súlade s parametrami stanovenými od nakupujúcich spotrebiteľov. Spoločnosť Visa prostredníctvom svojej siete prepája banky, obchodníkov a systémy umelej inteligencie tak, aby zabezpečila, že každá transakcia bude bezpečná, autentifikovaná a v súlade s európskymi regulačnými požiadavkami.
Tieto transakcie umožňuje platforma Visa Intelligent Commerce, ktorá zahŕňa súbor riešení spoločnosti Visa navrhnutých pre bezpečné využívanie umelej inteligencie v oblasti e-commerce vo veľkom rozsahu. Každá transakcia je schválená spotrebiteľom a AI agenti konajú v rámci používateľom definovaných nastavení, pravidiel a limitov.
Spolupráca naprieč ekosystémom ako základ Agentic Commerce
Visa kontinuálne podporovala a bude podporovať reálne transakcie v rámci agentického nakupovania v Európe. Spolupracuje pri tom s vyše 30-timi vydavateľmi platobných kariet. AI agenti v mene držiteľov kariet nakupovali priamo u zapojených obchodníkov vrátane spoločností lastminute.com, Frasers, Cleverbridge and BrickDepot.
Transakcie sa realizovali v rôznych odvetviach vrátane cestovného ruchu, maloobchodu a e-commerce, čím sa ukazuje potenciál nakupovania prostredníctvom AI naprieč reálnymi spotrebiteľskými scenármi a spôsobmi využitia.
Tento míľnik znamená začiatok ďalšej fázy globálneho programu Visa "Agentic Ready" v Európe – spája infraštruktúru, štandardy a partnerov potrebných na podporu rozvoja agentického obchodu v reálnom svete.
"Dnes už vidíme, ako AI agenti nakupujú v mene spotrebiteľov priamo u nezávislých obchodníkov. Ďalším krokom je rozšíriť toto riešenie na celý ekosystém – od štandardov a infraštruktúry k partnerom a obchodníkom tak, aby bola dôvera prirodzenou súčasťou už od samého začiatku," povedal František Jungr, riaditeľ produktovej divízie Visa pre strednú a východnú Európu.
"Rovnaký spôsob, akým sme rozšírili bezkontaktné platby, uplatňujeme aj pri formovaní tejto ďalšej etapy vývoja obchodu. Veľmi ma teší, že tieto novinky v oblasti Agentic commerce zavádzame na slovenskom trhu súčasne s ich spustením vo svete. Je to možné aj vďaka silným partnerom, akými je Tatra banka," dodala country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko, Ľubica Gubová.
Na Slovensku je Tatra banka prvou bankou, ktorá je zapojená do realizácie prvých transakcií iniciovaných AI agentmi u vybraných obchodníkov. Boli overené prostredníctvom riešenia Visa Payment Passkeys a spĺňali požiadavky na silné overenie zákazníka.
"Inovácie máme vo svojej DNA a sme veľmi radi, že na ne so spoločnosťou Visa zdieľame podobný pohľad. Spoločne sa snažíme posúvať svet kariet a transakcií na stále vyššiu úroveň a prinášať klientom nové skúsenosti. Tie bude v budúcnosti bez pochýb formovať aj umelá inteligencia.
Teší nás, že môžeme byť súčasťou testovania inovatívnych prístupov, ktoré otvárajú dvere k novým možnostiam. Pilotná fáza projektu nám ukázala, ako môže vyzerať nakupovanie budúcnosti. Ďalším krokom je pokračovať v rozvoji tohto riešenia tak, aby mohlo byť v budúcnosti bezpečne a spoľahlivo využívané v každodennom živote klientov," povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.
Visa po prvýkrát umožňuje zapojenie obchodníkov do agentického nakupovania
Pre obchodníkov je účasť v tomto ekosystéme umožnená prostredníctvom Visa Trusted Agent Protocol – overovacej vrstvy spoločnosti Visa pre nákupy využívajúce umelú inteligenciu. Toto riešenie je navrhnuté tak, aby obchodníkom pomáhalo rozpoznávať a spolupracovať s overenými AI agentmi naprieč rôznymi platformami a prostrediami.
Zabezpečuje konzistentný a bezpečný signál identifikácie agenta, čo umožňuje obchodníkom rozlišovať dôveryhodné interakcie s umelou inteligenciou od neoverenej prevádzky. Počas procesu si obchodníci zachovávajú kontrolu nad tým, ako agenti pristupujú k ich webovým stránkam, zobrazujú produkty a realizujú transakcie.
Tieto signály sa dajú integrovať do existujúcich rámcov riadenia rizík, politík a používateľských skúseností. Trusted Agent Protocol je navrhnutý tak, aby fungoval popri existujúcich aj novovznikajúcich obchodných protokoloch, čo umožňuje obchodníkom zaviesť ho spôsobom, ktorý bez narušenia prevádzky vyhovuje ich preferovaným platformám a základnej infraštruktúre.
Implementáciu podporujú poskytovatelia infraštruktúry, medzi ktorých patria Cloudflare a Akamai, čím pomáhajú začleniť tieto funkcie do systémov, na ktorých vo veľkom meradle fungujú webové stránky obchodníkov.
Zabezpečené sú transakcie vykonané agentmi, spotrebiteľ môže vykonať kontrolu cez službu Visa Payment Passkeys
Vydavatelia v bankovníctve sa môžu zapojiť prostredníctvom riešenia Visa Payment Passkeys, ktoré zabezpečuje dôveryhodné a bezpečné overovanie transakcií iniciovaných AI agentmi v mene spotrebiteľov. Každá platba je autorizovaná overeným používateľom a vykonaná na základe jeho výslovného súhlasu. Spotrebiteľ si tak počas celého procesu zachováva plnú kontrolu nad spôsobom a podmienkami využívania týchto služieb.
Všetky transakcie realizované v rámci programu Agentic Ready boli zabezpečené pomocou platobných kľúčov Visa Payment Passkeys. Zaručuje sa tým, že spĺňajú európske požiadavky na autentifikáciu zákazníka. Tento spôsob súčasne poskytuje vydavateľom kariet a obchodníkom dôveru v proces, ako sa transakcie schvaľujú a spracúvajú.
Rozšírením overovania tak, aby sa vzťahovalo nielen na používateľa, ale aj na AI agenta, ktorý vykonáva akciu za nakupujúceho, teda v mene spotrebiteľa, poskytuje spoločnosť Visa kľúčovú úroveň dôvery, ktorá zaručuje, že transakcie iniciované zástupcom spotrebiteľa prebiehajú bezpečne a za podmienok úplnej transparentnosti a kontroly.
Priekopníci ďalšej fázy digitálneho obchodu
Tým, že Visa umožňuje dôveryhodnú komunikáciu medzi AI agentmi, webovými stránkami obchodníkov a vydavateľmi kariet, prispieva k odstraňovaniu prekážok pri zavádzaní tejto technológie – vrátane toho, ako si spotrebitelia udržiavajú kontrolu nad platobnými procesmi, ako obchodníci dôverujú agentom a spolupracujú s nimi a ako majú vydavatelia kariet plný prehľad a kontrolu nad celým procesom.
Vďaka týmto už fungujúcim prvkom v reálnych situáciách, sa môže agentické nakupovanie začať rozširovať naprieč odvetviami a trhmi v Európe. Tento model sa zároveň zavádza tak, aby podporoval komerčné a B2B platobné scenáre, kde môžu rovnaké princípy dôveryhodných transakcií iniciovaných AI agentmi priniesť podnikom vyššiu efektívnosť a produktivitu.
Medzi partnerské banky, ktoré zrealizovali živé transakcie vykonané prostredníctvom agentov u zapojených obchodníkov – overené pomocou platobných kľúčov Visa Payment Passkeys na účely splnenia požiadaviek na silné overenie zákazníka zo strany vydavateľa platobnej karty – patria v Európe okrem slovenskej Tatra banky, Abanca, Alpha Bank, Bankinter, Barclays, BBVA, CaixaBank, Česká spořitelna, comdirect, Commerzbank, Cornèrcard, Bank of Cyprus, Deutsche Kreditbank, HSBC UK, ING, Klarna, Lloyds Banking Group, mBank, Nationwide Building Society, NatWest, Nexi Group, Nordea Bank, OP Cooperative, Piraeus Bank, PKO Bank Polski, Revolut, S-Payment, Swisscard, Tatra banka, Banca Transilvania, Vanquis Bank, Viseca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Visa s Tatra bankou posúvajú nakupovanie cez AI agentov do ďalšej fázy: Podarila sa im prvá transakcia v reálnych podmienkach © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini odcestuje na samit NATO, v Ankare bude rokovať aj s tureckým prezidentom
Pellegrini odcestuje na samit NATO, v Ankare bude rokovať aj s tureckým prezidentom
<< predchádzajúci článok
Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí
Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí