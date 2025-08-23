|
23.8.2025
23. augusta 2025
Pre mladých už nie je flexibilita benefitom, ale samozrejmosťou. Firmy sa musia prispôsobiť generácii Z
Každé leto prichádzajú na pracovný trh tisíce čerstvých absolventov, prevažne z generácie Z, teda ľudí narodených medzi rokmi 1996 a 2012. Podľa
23.8.2025 (SITA.sk) - Každé leto prichádzajú na pracovný trh tisíce čerstvých absolventov, prevažne z generácie Z, teda ľudí narodených medzi rokmi 1996 a 2012. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) ich nástup sprevádzajú očakávania, ktoré mnohých zamestnávateľov prekvapia a nútia firmy prehodnotiť svoje fungovanie, komunikáciu a ponuku benefitov.
„Generácia Z vstupuje do pracovného života s úplne iným nastavením než predchádzajúce generácie. Prácu totiž nevníma len ako povinnosť, ale ako súčasť sebarealizácie. Títo ľudia očakávajú autenticitu, otvorenú komunikáciu a okamžitú spätnú väzbu. I keď sú pre nich peniaze dôležité, v motivácii významne zaváži najmä zmysluplnosť ich práce, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a príležitosť učiť sa a rásť,“ uviedol Martin Huba, Managing Director personálnej agentúry Synergie CZ&SK.
Zuzana Rumiz, prezidentka APAS, zdôraznila, že generácia Z je pre trh práce čoraz dôležitejšia, najmä vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Autenticita, otvorená komunikácia a skutočný záujem o spoločenské či environmentálne hodnoty nie sú pre generáciu Z len ‚pekné reči‘. Naopak, sú jedným z hlavných kritérií, podľa ktorých si vyberajú zamestnávateľa,“ dodala.
Flexibilita a možnosť pracovať z domu sú pre mladých zamestnancov samozrejmosťou, nie benefitom. „Nevnímajú ich ako benefit navyše, ale ako predvolený pracovný režim,“ vysvetlil M. Huba. Varoval však pred povrchnými benefitmi, ktoré bez skutočnej starostlivosti o zamestnanca a férového odmeňovania rýchlo strácajú zmysel.
Lojalita generácie Z nie je samozrejmosťou, viac než polovica mení prácu do dvoch rokov. „Sú len menej ochotní zotrvávať v prostredí, ktoré im nedáva zmysel, nepodporuje ich rast a neposkytuje spätnú väzbu či príležitosti na rozvoj,“ povedala Z. Rumiz. Kľúčové je podľa odborníkov najmä obdobie prvého roka v zamestnaní, kedy mladí potrebujú osobnú podporu a mentorov.
Vzdelávanie musí byť flexibilné, interaktívne a prakticky využiteľné, pričom formáty ako microlearning, gamifikácia či mentoring sú pre generáciu Z najatraktívnejšie. „Ak im dáte priestor rásť a ukážete, že im dôverujete, odmenia sa vám nápadmi, energiou a inovatívnym prístupom,“ uzavrela Z. Rumiz.
Pre firmy, ktoré chcú byť pre generáciu Z atraktívne, sú kľúčové ponúknuť skutočnú flexibilitu, budovať mentoring, pestovať autentickú kultúru, zapájať mladých do zmysluplných projektov a vytvárať moderné možnosti rozvoja.
Asociácia personálnych agentúr Slovenska zdôrazňuje, že generácia Z prináša do firiem digitálne zručnosti, schopnosť rýchlo sa učiť a chuť meniť veci k lepšiemu, čo môže byť pre firmy významnou konkurenčnou výhodou.
Asociácia personálnych agentúr Slovenska vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a Transfer – international staff.
