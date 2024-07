Pellegrini odvolal ďalších dvoch členov Súdnej rady SR, predsedníčku Kosovú považuje za človeka na správnom mieste (video)

aktualizované 15. júla, 12:53



Úlohy Kosovej

Plná zostava až v septembri

Nových sudcov bude menovať promptne

Ctí si delenie moci

15.7.2024 (SITA.sk) -Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová je podľa prezidenta Petra Pellegriniho človekom na správnom mieste a jej doterajšie kroky pokladá za veľmi správne.Medzi jej úlohy vo funkcii bude patriť okrem iného obnoviť naštrbenú povesť slovenského súdnictva, upravovať „skrivené reformy slovenského súdnictva“, ale aj disciplinárne sa vyrovnávať so sudcami, ktorí zneužívali svoje právomoci. Uviedol to v pondelok po prijatí Kosovej v Prezidentskom paláci.Predsedníčku Súdnej rady SR Pellegrini informoval, že v utorok vymenuje troch nových členov rady. Miesto jedného člena Súdnej rady SR sa uvoľnilo po sudcovi, ktorému sa skončil mandát.Prezident zároveň odvolal ďalších dvoch členov súdnej rady, ktorí boli nominovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou . Ide o Luciu Berdisovú a Tomáša Gábriša.„Mená sa postupne finalizujú, definitívne rozhodnutie prijmem zajtra (v utorok 16. júla, pozn. SITA) s tým, že už dopredu vás môžem uistiť, že všetci traja členovia alebo členky Súdnej rady SR budú pochádzať z advokátskeho prostredia a reálnej praxe, ale zároveň to budú aj ľudia z advokátskej samosprávy a podieľajú sa na riadení Slovenskej advokátskej komory ,“ povedal Pellegrini.Súdna rada bude v plnej zostave fungovať až po septembrovej schôdzi parlamentu. „Budeme čakať do septembra na ďalších dvoch členov, ktorých nám navolí parlament,“ uviedla Kosová. Dodala, že verí, že noví členovia Súdnej rady SR budú vymenovaní čo najskôr, pretože na každé rozhodnutie rady treba 10 hlasov a čím je členov menej, tým je to ťažšie.Kosová ocenila, že Súdna rada SR dostala od prezidenta prísľub, že nových sudcov bude menovať promptne a nebude čakať, kým sa ich nazhromaždí viac. Zároveň sa dohodli, že nielen vymenovanie nových sudcov, ale aj ich odchod do dôchodku bude mať slávnostný punc.„Tak, ako skladajú sľub noví sudcovia, v rovnakých priestoroch im bude poďakované za doterajšiu prácu,“ uviedla. V súčasnosti prebieha audit Súdnej rady SR, ktorého výsledky bude Kosová prezentovať na septembrovom zasadnutí rady.Pellegrini zdôraznil, že nezávislá súdna moc je pre fungujúcu demokraciu veľmi dôležitá. „V minulom volebnom období sme boli svedkami zneužívania orgánov činných v trestnom konaní na politický súboj a mnohí majú ešte dnes v pamäti metódy, ktorými sa to dialo – zatváranie ľudí do väzby, nátlak na tzv. kajúcnikov, vytváranie rôznych skupiniek, či už v polícii, alebo v prokuratúre,“ povedal.Zdôraznil, že si vždy ctil delenie moci v Slovenskej republike medzi vládnu, parlamentnú a súdnu moc a nikdy by ako prezident nedopustil, aby jedna z týchto zložiek akýmkoľvek spôsobom zasahovala do druhej.Občan Slovenskej republiky musí mať podľa neho istotu, že nech sa mu deje akákoľvek krivda zo strany vládnej moci, tak je tu súdna moc, ktorá vždy spravodlivo rozhodne.„Ak však spácha nejaký trestný čin, bez ohľadu na to, či má alebo nemá kontakty na nejakých vysokých politických miestach, súdna moc ho musí spravodlivo potrestať,“ dodal.