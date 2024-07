Stoltenberg nesúhlasí s tým, aby Poľsko zostreľovalo rakety nad Ukrajinou

15.7.2024 (SITA.sk) - Odchádzajúci generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg je proti tomu, aby Poľsko zostreľovalo ruské rakety v ukrajinskom vzdušnom priestore. Stoltenberg to povedal v rozhovore pre ukrajinskú národnú televíziu, informuje web Kyiv Independent.O možnosti, že by Varšava zostreľovala ruské rakety letiace cez Ukrajinu smerom k Poľsku, sa hovorí v nedávno podpísanej poľsko-ukrajinskej bezpečnostnej dohode. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski síce uviedol, že o tejto otázke sa stále diskutuje, ale minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz vysvetlil, že pre tento krok je potrebné rozhodnutie celého NATO.Stoltenberg v rozhovore na túto tému povedal, že „NATO bude podporovať Ukrajinu a teraz sme našu podporu zvýšili... Ale politika NATO sa nemení, nebudeme sa zapájať do tohto konfliktu.“ Šéf Severoatlantickej aliancii zároveň vyjadril podporu tomu, aby Ukrajina mohla zasahovať vojenské ciele v Rusku západnými zbraňami.