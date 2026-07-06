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STADA Health report 2026: 82 percent Európanov je otvorených využívaniu umelej inteligencie v zdravotnej starostlivosti
Správa STADA Health Report z roku 2026 zachytáva situáciu v európskom zdravotníctve, ktorú formujú protichodné sily. STADA Správa o zdraví 2026: nezávislý, reprezentatívny prieskum v ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Správa STADA Health Report z roku 2026 zachytáva situáciu v európskom zdravotníctve, ktorú formujú protichodné sily.
Správa STADA Health Report z roku 2026 zachytáva situáciu v európskom zdravotníctve, ktorú formujú protichodné sily: zdravotné systémy pod neustálym tlakom, obyvateľstvo, ktoré je schopné vziať svoje zdravie do vlastných rúk, a rýchly nástup umelej inteligencie do každodennej osobnej starostlivosti. Táto technológia už po prvýkrát nie je len budúcim scenárom, ale nástrojom, ktorý Európania už využívajú.
Naprieč Európou sa spokojnosť so systémami zdravotnej starostlivosti naďalej neobnovila. Spokojných je len 56 % ľudí, čo je takmer nezmenený výsledok v porovnaní s 58 % zaznamenanými v roku 2025. Potvrdzuje sa tak viacročná stagnácia, ktorá pretrváva od poklesu dôvery po pandémii. Na otázku o najväčších výzvach v oblasti zdravia vo svojej krajine 67 percent respondentov uviedlo nedostatok zdravotníckeho personálu a z toho vyplývajúce dlhé čakacie doby. Ohrozený je aj prístup k cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti, pričom 43 percent respondentov uvádza túto skutočnosť ako hlavný problém, spolu so starnutím obyvateľstva, chronickými zdravotnými problémami (56 percent) a rastúcim počtom ľudí trpiacich duševnými poruchami (53 percent). Na otázku, čo by zmenili ako prvé, keby boli ministrom zdravotníctva, 58 percent by uprednostnilo skrátenie čakacích dôb zvýšením dostupnosti zdravotníckeho personálu a 49 percent by zlepšilo prístup k primárnej starostlivosti.
V reakcii na tento tlak preberajú Európania aktívnejšiu úlohu pri riadení svojho zdravia. 78 percent sa cíti dostatočne pripravených starať sa o svoje zdravie, 94 percent sa pri aspoň niektorých zdravotných problémoch lieči samo. Väčšina (85 percent) tiež používa jeden alebo viac nástrojov – od fitness trackerov po domáce meracie zariadenia – na monitorovanie svojho zdravia.
V súlade s týmto rastúcim povedomím a sebestačnosťou v otázkach zdravia sa umelá inteligencia dostala do každodenného používania: 55 percent Európanov ju v súčasnosti využíva v súvislosti so svojím zdravím, 82 percent je otvorených tomu, aby umelá inteligencia zohrávala úlohu v ich zdravotnej starostlivosti. Významná časť (43 percent) by dokonca bola ochotná sprístupniť umelej inteligencii svoje kompletné zdravotné záznamy s cieľom zlepšiť diagnostiku, prevenciu alebo liečbu a 49 percent už dôveruje alebo by bolo ochotných dôverovať diagnóze stanovenej umelou inteligenciou.
"Diskusia o posilňovaní postavenia pacientov a ich schopnosti samostatne rozhodovať o svojom zdraví naberá na intenzite. Umelá inteligencia tento trend významne urýchľuje a posúva ho vpred nebývalým tempom. Ľudia už nie sú len pacientmi čakajúcimi v rade. Stávajú sa aktívnymi partnermi v starostlivosti o svoje zdravie. Spájajú vlastnú iniciatívu, digitálne nástroje a odborné poradenstvo do nového prístupu k zdravotnej starostlivosti. Tieto zmeny si vyžiadajú adaptáciu a aktívny prístup zo strany všetkých účastníkov systému zdravotnej starostlivosti."
Hrozí teda lekárom a lekárnikom, že vzhľadom na rastúci vplyv umelej inteligencie stratia na význame? Opak je pravdou. Nielenže väčšina respondentov uvádza svojho všeobecného lekára (77 percent) a lekárnikov (57 percent) ako hlavný vplyv pri rozhodnutiach týkajúcich sa zdravia, Európania zároveň jasne vytyčujú hranice pre zavádzanie umelej inteligencie do zdravotnej starostlivosti. Najväčšia otvorenosť panuje v prípade administratívnych a monitorovacích úloh, ako je napríklad zariaďovanie termínov a kontrolných vyšetrení prostredníctvom umelej inteligencie (50 percent), vedenie záznamov počas návštev u lekára a sledovanie chronických ochorení (36 percent). Stručne povedané: umelá inteligencia je vítaná ako pomocník v zdravotníctve, ale Európania chcú, aby rozhodnutia zostali v rukách skutočnej osoby. V skutočnosti má 38 percent výslovné obavy z obmedzenia ľudskej interakcie v systéme riadenom umelou inteligenciou a 35 percent sa obáva, že by mohla klesnúť kvalita komunikácie so zdravotníckymi pracovníkmi.
Kľúčové je, že Európania nechcú, aby sa zdravotnícki pracovníci s nástupom umelej inteligencie stiahli do úzadia, ale naopak očakávajú, že prevezmú väčšiu zodpovednosť. 41 percent Európanov očakáva, že budú ponúkať viac digitálnych a diaľkových konzultácií, 30 percent očakáva, že sa stanú ešte dôležitejšími ako dôveryhodní ľudia, s ktorými môžu pacienti komunikovať, a 26 percent očakáva, že budú pôsobiť ako poradcovia a tlmočníci, ktorí pomáhajú pacientom orientovať sa v neustále rastúcom prívale zdravotných informácií. Iba 20 percent si myslí, že význam zdravotníckych pracovníkov v dôsledku umelej inteligencie poklesne. Inými slovami: umelá inteligencia mení úlohu zdravotníckych pracovníkov, avšak skôr ju rozširuje, než obmedzuje.
Zistenia správy STADA Health Report 2026 opisujú realitu v zdravotníctve, v ktorej informovaní pacienti, digitálne nástroje a ľudská odbornosť už nie sú oddelenými svetmi. "Medzi mnohými jasnými zisteniami tejto správy je aj to, že táto zmena nie je dočasným riešením pre preťažený systém – stáva sa samotným modelom," uzatvára Peter Goldschmidt. "Dokonca aj medzi tými, ktorí sú voči umelej inteligencii najviac otvorení, prevláda záujem o podporu, nie o nahradenie. Lekárne sú jedným z najdostupnejších a najdôveryhodnejších kontaktných bodov, ktoré má väčšina Európanov so svojím systémom zdravotnej starostlivosti – a otázkou nie je, či sa zmenia, ale ako sa vyvinú do centier, ktoré spájajú ľudské odborné znalosti s rýchlosťou a dosahom digitálnych nástrojov."
Skupina STADA má sídlo v nemeckom meste Bad Vilbel. Skupina sa zameriava na stratégiu založenú na troch pilieroch, ktorými sú vývoľnopredajné produkty pre zdravie, generiká a špecializované lieky. Spoločnosť STADA predáva svoje produkty vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Vo finančnom roku 2025 dosiahla skupina STADA tržby vo výške 4 296 miliónov eur a upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou pri konštantnom kurze (adj. cc EBITDA) vo výške 961 miliónov eur. K 31. decembru 2025 zamestnávala spoločnosť STADA celosvetovo 11 670 ľudí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - STADA Health report 2026: 82 percent Európanov je otvorených využívaniu umelej inteligencie v zdravotnej starostlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.
- STADA Správa o zdraví 2026: nezávislý, reprezentatívny prieskum v 20 európskych krajinách ukazuje, že umelá inteligencia (AI) je už integrovaná do osobnej zdravotnej starostlivosti Európanov. 82 percent je otvorených tomu, aby umelá inteligencia zohrávala úlohu v ich zdravotnej starostlivosti, 55 percent aktívne využíva umelú inteligenciu v súvislosti so svojím zdravím.
- Zároveň však dôvera stále má ľudskú tvár: 77 percent Európanov sa pri rozhodnutiach týkajúcich sa zdravia spolieha na svojho všeobecného lekára alebo iných zdravotníckych odborníkov a približne 8 z 10 uprednostňuje osobnú návštevu u svojho lekára.
- Peter Goldschmidt, generálny riaditeľ spoločnosti STADA: " Diskusia o posilňovaní postavenia pacientov a ich schopnosti samostatne rozhodovať o svojom zdraví naberá na intenzite. Umelá inteligencia tento trend významne urýchľuje a posúva ho vpred nebývalým tempom. Ľudia už nie sú len pacientmi čakajúcimi v rade. Stávajú sa aktívnymi partnermi v starostlivosti o svoje zdravie. Spájajú vlastnú iniciatívu, digitálne nástroje a odborné poradenstvo do nového prístupu k zdravotnej starostlivosti.
- Tieto zmeny si vyžiadajú adaptáciu a aktívny prístup zo strany všetkých účastníkov systému zdravotnej starostlivosti."
Správa STADA Health Report:
- Nezávislý reprezentatívny online prieskum realizovaný spoločnosťou Human8 v mene spoločnosti STADA.
- Obdobie anonymného prieskumu: február až marec 2026.
Vzorka: 500 až 2 000 respondentov z každého z týchto štátov: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Uzbekistan.
Správa STADA Health Report z roku 2026 zachytáva situáciu v európskom zdravotníctve, ktorú formujú protichodné sily: zdravotné systémy pod neustálym tlakom, obyvateľstvo, ktoré je schopné vziať svoje zdravie do vlastných rúk, a rýchly nástup umelej inteligencie do každodennej osobnej starostlivosti. Táto technológia už po prvýkrát nie je len budúcim scenárom, ale nástrojom, ktorý Európania už využívajú.
Naprieč Európou sa spokojnosť so systémami zdravotnej starostlivosti naďalej neobnovila. Spokojných je len 56 % ľudí, čo je takmer nezmenený výsledok v porovnaní s 58 % zaznamenanými v roku 2025. Potvrdzuje sa tak viacročná stagnácia, ktorá pretrváva od poklesu dôvery po pandémii. Na otázku o najväčších výzvach v oblasti zdravia vo svojej krajine 67 percent respondentov uviedlo nedostatok zdravotníckeho personálu a z toho vyplývajúce dlhé čakacie doby. Ohrozený je aj prístup k cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti, pričom 43 percent respondentov uvádza túto skutočnosť ako hlavný problém, spolu so starnutím obyvateľstva, chronickými zdravotnými problémami (56 percent) a rastúcim počtom ľudí trpiacich duševnými poruchami (53 percent). Na otázku, čo by zmenili ako prvé, keby boli ministrom zdravotníctva, 58 percent by uprednostnilo skrátenie čakacích dôb zvýšením dostupnosti zdravotníckeho personálu a 49 percent by zlepšilo prístup k primárnej starostlivosti.
V reakcii na tento tlak preberajú Európania aktívnejšiu úlohu pri riadení svojho zdravia. 78 percent sa cíti dostatočne pripravených starať sa o svoje zdravie, 94 percent sa pri aspoň niektorých zdravotných problémoch lieči samo. Väčšina (85 percent) tiež používa jeden alebo viac nástrojov – od fitness trackerov po domáce meracie zariadenia – na monitorovanie svojho zdravia.
Široká akceptácia využitia umelej inteligencie v oblasti zdravia
V súlade s týmto rastúcim povedomím a sebestačnosťou v otázkach zdravia sa umelá inteligencia dostala do každodenného používania: 55 percent Európanov ju v súčasnosti využíva v súvislosti so svojím zdravím, 82 percent je otvorených tomu, aby umelá inteligencia zohrávala úlohu v ich zdravotnej starostlivosti. Významná časť (43 percent) by dokonca bola ochotná sprístupniť umelej inteligencii svoje kompletné zdravotné záznamy s cieľom zlepšiť diagnostiku, prevenciu alebo liečbu a 49 percent už dôveruje alebo by bolo ochotných dôverovať diagnóze stanovenej umelou inteligenciou.
"Diskusia o posilňovaní postavenia pacientov a ich schopnosti samostatne rozhodovať o svojom zdraví naberá na intenzite. Umelá inteligencia tento trend významne urýchľuje a posúva ho vpred nebývalým tempom. Ľudia už nie sú len pacientmi čakajúcimi v rade. Stávajú sa aktívnymi partnermi v starostlivosti o svoje zdravie. Spájajú vlastnú iniciatívu, digitálne nástroje a odborné poradenstvo do nového prístupu k zdravotnej starostlivosti. Tieto zmeny si vyžiadajú adaptáciu a aktívny prístup zo strany všetkých účastníkov systému zdravotnej starostlivosti."
Napriek zavádzaniu umelej inteligencie si dôvera zachováva ľudskú tvár
Hrozí teda lekárom a lekárnikom, že vzhľadom na rastúci vplyv umelej inteligencie stratia na význame? Opak je pravdou. Nielenže väčšina respondentov uvádza svojho všeobecného lekára (77 percent) a lekárnikov (57 percent) ako hlavný vplyv pri rozhodnutiach týkajúcich sa zdravia, Európania zároveň jasne vytyčujú hranice pre zavádzanie umelej inteligencie do zdravotnej starostlivosti. Najväčšia otvorenosť panuje v prípade administratívnych a monitorovacích úloh, ako je napríklad zariaďovanie termínov a kontrolných vyšetrení prostredníctvom umelej inteligencie (50 percent), vedenie záznamov počas návštev u lekára a sledovanie chronických ochorení (36 percent). Stručne povedané: umelá inteligencia je vítaná ako pomocník v zdravotníctve, ale Európania chcú, aby rozhodnutia zostali v rukách skutočnej osoby. V skutočnosti má 38 percent výslovné obavy z obmedzenia ľudskej interakcie v systéme riadenom umelou inteligenciou a 35 percent sa obáva, že by mohla klesnúť kvalita komunikácie so zdravotníckymi pracovníkmi.
Úloha zdravotníckych pracovníkov sa mení
Kľúčové je, že Európania nechcú, aby sa zdravotnícki pracovníci s nástupom umelej inteligencie stiahli do úzadia, ale naopak očakávajú, že prevezmú väčšiu zodpovednosť. 41 percent Európanov očakáva, že budú ponúkať viac digitálnych a diaľkových konzultácií, 30 percent očakáva, že sa stanú ešte dôležitejšími ako dôveryhodní ľudia, s ktorými môžu pacienti komunikovať, a 26 percent očakáva, že budú pôsobiť ako poradcovia a tlmočníci, ktorí pomáhajú pacientom orientovať sa v neustále rastúcom prívale zdravotných informácií. Iba 20 percent si myslí, že význam zdravotníckych pracovníkov v dôsledku umelej inteligencie poklesne. Inými slovami: umelá inteligencia mení úlohu zdravotníckych pracovníkov, avšak skôr ju rozširuje, než obmedzuje.
Zistenia správy STADA Health Report 2026 opisujú realitu v zdravotníctve, v ktorej informovaní pacienti, digitálne nástroje a ľudská odbornosť už nie sú oddelenými svetmi. "Medzi mnohými jasnými zisteniami tejto správy je aj to, že táto zmena nie je dočasným riešením pre preťažený systém – stáva sa samotným modelom," uzatvára Peter Goldschmidt. "Dokonca aj medzi tými, ktorí sú voči umelej inteligencii najviac otvorení, prevláda záujem o podporu, nie o nahradenie. Lekárne sú jedným z najdostupnejších a najdôveryhodnejších kontaktných bodov, ktoré má väčšina Európanov so svojím systémom zdravotnej starostlivosti – a otázkou nie je, či sa zmenia, ale ako sa vyvinú do centier, ktoré spájajú ľudské odborné znalosti s rýchlosťou a dosahom digitálnych nástrojov."
O skupine STADA
Skupina STADA má sídlo v nemeckom meste Bad Vilbel. Skupina sa zameriava na stratégiu založenú na troch pilieroch, ktorými sú vývoľnopredajné produkty pre zdravie, generiká a špecializované lieky. Spoločnosť STADA predáva svoje produkty vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Vo finančnom roku 2025 dosiahla skupina STADA tržby vo výške 4 296 miliónov eur a upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou pri konštantnom kurze (adj. cc EBITDA) vo výške 961 miliónov eur. K 31. decembru 2025 zamestnávala spoločnosť STADA celosvetovo 11 670 ľudí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - STADA Health report 2026: 82 percent Európanov je otvorených využívaniu umelej inteligencie v zdravotnej starostlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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