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16. júna 2026
Presídlenie bude budúci rok podľa OSN potrebovať takmer 2,4 milióna utečencov
Agentúra UNHCR varuje pred nedostatkom miest pre ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zostávajú ohrození v krajinách azylu. Takmer 2,4 milióna
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Takmer 2,4 milióna utečencov na celom svete bude v budúcom roku potrebovať presídlenie do tretej krajiny.
Uviedol to v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý zároveň upozornil na nedostatok miest na presídlenie po tom, ako viaceré štáty svoje programy obmedzili alebo pozastavili.
Najviac je Afgancov
Podľa každoročnej správy UNHCR bude v roku 2027 potrebovať presídlenie približne 2,37 milióna ľudí pochádzajúcich zo 43 krajín a žijúcich v 76 štátoch poskytujúcich azyl.
Najväčšiu skupinu tvoria afganskí utečenci, nasledujú ľudia z Južného Sudánu, Sudánu, Sýrie a príslušníci moslimskej menšiny Rohingov z Mjanmarska.
„Rozšírenie programov presídľovania je naliehavé a zároveň uskutočniteľné,“ vyhlásila predstaviteľka UNHCR Jackie Keeganová.
Podľa nej by zvýšenie kvót, zapojenie väčšieho počtu krajín a zrýchlenie administratívnych procesov umožnili pomôcť väčšiemu počtu ľudí v núdzi.
Trump mieša karty
Počet utečencov, ktorí sa prostredníctvom programov UNHCR presťahovali do novej krajiny, však výrazne klesol.
V roku 2025 ich bolo len približne 37-tisíc, zatiaľ čo rok predtým viac než 116-tisíc. K poklesu prispelo najmä rozhodnutie Spojených štátov, ktoré po návrate prezidenta Donalda Trumpa výrazne obmedzili prijímanie utečencov.
Podľa UNHCR však kvóty znižujú alebo pozastavujú aj ďalšie krajiny, ktoré sa dlhodobo podieľali na presídľovaní utečencov.
Zdroj: SITA.sk - Presídlenie bude budúci rok podľa OSN potrebovať takmer 2,4 milióna utečencov © SITA Všetky práva vyhradené.
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