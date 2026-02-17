Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

17. februára 2026

Slovensko má podľa opozície najvyššiu infláciu v eurozóne, ceny potravín aj energií prudko rastú


Tagy: Adresná energopomoc Ceny energií Ceny potravín Eurozóna Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Inflácia Inflácia na Slovensku Konsolidačný balíček Opozícia transakčná daň

Hnutie Slovensko upozornilo na dramatický rast cien potravín a energií, pričom sa odvoláva na ...



Zdieľať
matovic 676x461 17.2.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko upozornilo na dramatický rast cien potravín a energií, pričom sa odvoláva na aktuálne údaje Štatistického úradu SR a Eurostatu. Poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Július Jakab tvrdí, že zverejnené čísla vyvracajú predvolebné sľuby predstaviteľov vlády o zlacňovaní. Vláda podľa neho klame ľudí. Podľa dát Eurostatu má Slovensko v súčasnosti najvyššiu infláciu v rámci krajín eurozóny.


Kým priemer eurozóny dosahuje 1,7 %, v Českej republike je to 1,6 % a v Maďarsku a Poľsku približne 2 %, Slovensko eviduje infláciu na úrovni 4 %. Jakab zdôraznil, že ide o dvojnásobne vyššiu mieru než v susedných krajinách. Zároveň dodal, že podľa Štatistického úradu SR ide o tretí najvyšší medzimesačný nárast cien za posledných 15 rokov. „To nie je názor opozície. To sú oficiálne čísla. Historicky najväčší skok za posledných 15 rokov,“ povedal.

Energie u nás zdražujú, v eurozóne klesajú


Výrazné rozdiely sú podľa hnutia viditeľné aj pri cenách energií. Kým v eurozóne ceny energií medzimesačne klesli o 4,1 %, na Slovensku vzrástli o 10 %. Elektrina zdražela o 4,8 %, plyn o 6,6 % a teplo o 28,2 %. „V eurozóne energie zlacňujú, na Slovensku zdražujú o desať percent. Toto je výsledok vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ vyhlásil Jakab. Kritika smerovala aj na systém adresnej energopomoci, ktorý podľa opozičného poslanca nepriniesol očakávaný efekt.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tvrdí, že pomoc nebola zacielená na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Poukázal pritom na situáciu osamelých rodičov či nízkopríjmových dôchodcov. „Dva a pol roka nás presviedčali, že pomoc bude adresná. Nakoniec ju dostávajú poslanci s tisícovými platmi či ľudia s viacerými nehnuteľnosťami. A osamelé matky alebo dôchodcovia so 600-eurovým dôchodkom nedostali nič,“ poukázal poslanec.

Opozícia kritizuje konsolidačné opatrenia


Medzimesačne vzrástli aj ceny potravín, a to o 2,5 %. Podľa Jakaba by takéto tempo v ročnom vyjadrení znamenalo približne 30-percentný nárast. Konkrétne údaje Štatistického úradu SR hovoria o zvýšení cien ovocia o 9,4 %, zeleniny o 7,4 % a nápojov a čaju takmer o 10 %. „Kde sú tie lacnejšie potraviny? Kde sú tie lacnejšie energie? Toto sú fakty, ktoré nameral samotný Štatistický úrad Slovenskej republiky, na ktorého čele stojí bývalý poslanec Smeru,“ povedal Jakab.

Rast cien pripisuje hnutie sérii konsolidačných opatrení vlády – zvýšeniu DPH, zavedeniu dane zo sladených nápojov, transakčnej dane či zvýšeniu odvodov. „Firmy musia viac platiť, zamestnanci majú menej peňazí v peňaženke a potom prídu do obchodu, kde si majú kupovať predražené potraviny. Toto je výsledok troch hlúpych konsolidácií,“ hovorí Jakab. Zároveň poukázal na kritiku vlády zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej konsolidačné opatrenia nestačia.

Vyzval tiež prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa aktívne postavil za občanov. „Keď sľuboval lacnejšie potraviny a lacnejšie energie, nech teraz nevysedáva v Prezidentskom paláci so svojím 18-tisícovým platom. Nech sa postaví za ľudí a urobí rázny poriadok,“ prízvukoval.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má podľa opozície najvyššiu infláciu v eurozóne, ceny potravín aj energií prudko rastú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Adresná energopomoc Ceny energií Ceny potravín Eurozóna Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Inflácia Inflácia na Slovensku Konsolidačný balíček Opozícia transakčná daň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini podpísal novelu rokovacieho poriadku. Nemá dôvod zasahovať do toho, ako si parlament upraví svoje vnútorné záležitosti
<< predchádzajúci článok
Progresívci predstavili kandidáta na primátora Rimavskej Soboty, Vaľo má podporu aj u ďalších opozičných subjektov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 