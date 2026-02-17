|
Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
Denník - Správy
17. februára 2026
Slovensko má podľa opozície najvyššiu infláciu v eurozóne, ceny potravín aj energií prudko rastú
Tagy: Adresná energopomoc Ceny energií Ceny potravín Eurozóna Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Inflácia Inflácia na Slovensku Konsolidačný balíček Opozícia transakčná daň
Hnutie Slovensko upozornilo na dramatický rast cien potravín a energií, pričom sa odvoláva na ...
17.2.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko upozornilo na dramatický rast cien potravín a energií, pričom sa odvoláva na aktuálne údaje Štatistického úradu SR a Eurostatu. Poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Július Jakab tvrdí, že zverejnené čísla vyvracajú predvolebné sľuby predstaviteľov vlády o zlacňovaní. Vláda podľa neho klame ľudí. Podľa dát Eurostatu má Slovensko v súčasnosti najvyššiu infláciu v rámci krajín eurozóny.
Kým priemer eurozóny dosahuje 1,7 %, v Českej republike je to 1,6 % a v Maďarsku a Poľsku približne 2 %, Slovensko eviduje infláciu na úrovni 4 %. Jakab zdôraznil, že ide o dvojnásobne vyššiu mieru než v susedných krajinách. Zároveň dodal, že podľa Štatistického úradu SR ide o tretí najvyšší medzimesačný nárast cien za posledných 15 rokov. „To nie je názor opozície. To sú oficiálne čísla. Historicky najväčší skok za posledných 15 rokov,“ povedal.
Výrazné rozdiely sú podľa hnutia viditeľné aj pri cenách energií. Kým v eurozóne ceny energií medzimesačne klesli o 4,1 %, na Slovensku vzrástli o 10 %. Elektrina zdražela o 4,8 %, plyn o 6,6 % a teplo o 28,2 %. „V eurozóne energie zlacňujú, na Slovensku zdražujú o desať percent. Toto je výsledok vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ vyhlásil Jakab. Kritika smerovala aj na systém adresnej energopomoci, ktorý podľa opozičného poslanca nepriniesol očakávaný efekt.
Tvrdí, že pomoc nebola zacielená na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Poukázal pritom na situáciu osamelých rodičov či nízkopríjmových dôchodcov. „Dva a pol roka nás presviedčali, že pomoc bude adresná. Nakoniec ju dostávajú poslanci s tisícovými platmi či ľudia s viacerými nehnuteľnosťami. A osamelé matky alebo dôchodcovia so 600-eurovým dôchodkom nedostali nič,“ poukázal poslanec.
Medzimesačne vzrástli aj ceny potravín, a to o 2,5 %. Podľa Jakaba by takéto tempo v ročnom vyjadrení znamenalo približne 30-percentný nárast. Konkrétne údaje Štatistického úradu SR hovoria o zvýšení cien ovocia o 9,4 %, zeleniny o 7,4 % a nápojov a čaju takmer o 10 %. „Kde sú tie lacnejšie potraviny? Kde sú tie lacnejšie energie? Toto sú fakty, ktoré nameral samotný Štatistický úrad Slovenskej republiky, na ktorého čele stojí bývalý poslanec Smeru,“ povedal Jakab.
Rast cien pripisuje hnutie sérii konsolidačných opatrení vlády – zvýšeniu DPH, zavedeniu dane zo sladených nápojov, transakčnej dane či zvýšeniu odvodov. „Firmy musia viac platiť, zamestnanci majú menej peňazí v peňaženke a potom prídu do obchodu, kde si majú kupovať predražené potraviny. Toto je výsledok troch hlúpych konsolidácií,“ hovorí Jakab. Zároveň poukázal na kritiku vlády zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej konsolidačné opatrenia nestačia.
Vyzval tiež prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa aktívne postavil za občanov. „Keď sľuboval lacnejšie potraviny a lacnejšie energie, nech teraz nevysedáva v Prezidentskom paláci so svojím 18-tisícovým platom. Nech sa postaví za ľudí a urobí rázny poriadok,“ prízvukoval.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má podľa opozície najvyššiu infláciu v eurozóne, ceny potravín aj energií prudko rastú © SITA Všetky práva vyhradené.
Energie u nás zdražujú, v eurozóne klesajú
Opozícia kritizuje konsolidačné opatrenia
