Pellegrini považuje covidové amnestie za nebezpečný precedens, označil to za výsmech voči pozostalým

12.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini považuje covidové amnestie za nebezpečný precedens. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy Slovenskom rozhlase na margo zákona, ktorý pred niekoľkými dňami schválil parlament.Na jeho základe by ľudia, ktorí počas pandémie nedodržiavali opatrenia, mali byť odškodnení. Ide o vládny návrh zákona o odškodňovaní fyzických osôb, ktorý upravuje proces vrátenia pokút a nákladov spojených s protipandemickými opatreniami.Zákon podľa ministerstva vnútra reflektuje programové vyhlásenie vlády, ktoré sa zaviazalo k obnove dôvery občanov v štátne inštitúcie a zabezpečeniu spravodlivosti v súvislosti s opatreniami prijatými počas pandemického obdobia, ako aj nálezy Ústavného súdu SR a upozornenia verejného ochrancu práv. Účinnosť by mal nadobudnúť 1. mája.„Neviem, ako sa predkladatelia tohto zákona budú môcť pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu,“ vyjadril sa Pellegrini, označil to za výsmech voči nim (pozostalým).„Neviem si predstaviť, že by sme vyslali signál, že každý, kto porušil pravidlá, má byť odškodnený,“ poznamenala hlava štátu. Prezident dodal, že sa pozrie na tie časti zákona, ktoré by mohli byť podpísané, napríklad o štátnej karanténe, za ktorú si občania museli zaplatiť. Zdôraznil ale, že bude mať vážny problém s podpísaním zákona.