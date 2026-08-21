Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2026

Pellegrini pri príležitosti vpádu okupačných vojsk vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody a demokracie – FOTO


Tagy: August 1968 Okupácia Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Prezident Slovenskej republiky

Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť. Prezident Peter ...



Zdieľať
pellegrini2 21.8.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť.


Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 58. výročia vpádu okupačných vojsk do vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR) v roku 1968 vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody, demokracie a suverenity. Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť.

„Našou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sa už nikdy neopakovala doba, keď o osude našej krajiny rozhodovala cudzia moc a sloboda jej občanov bola pošliapaná,” prízvukoval.

Koniec nádejí na reformu spoločnosti


Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, pred 58 rokmi sa ľuďom v našej vlasti zo dňa na deň zmenil život. Príchod okupačných vojsk 21. augusta 1968 podľa hlavy štátu znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti. Rovnako poukázal, že mnoho ľudí prišlo o možnosť slobodne hovoriť, študovať, pracovať či rozhodovať o vlastnom živote.

„Deň obetí okupácie Česko-Slovenska je príležitosťou vzdať úctu všetkým, ktorým okupácia zmenila život, vzala sny a možnosť žiť podľa vlastného presvedčenia. Spomíname aj na tých, ktorí za svoju túžbu po slobode zaplatili najvyššiu cenu,” uviedol.

Politika normalizácie


Dodal, že august 1968 je aj pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti bude rozhodovať niekto iný. SR a ČR si pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR.

Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zničené cesty a rozstrieľané fasády domov


Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili.

Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.




Fotogaléria k článku:

















20 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pri príležitosti vpádu okupačných vojsk vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody a demokracie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: August 1968 Okupácia Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruská spravodajská služba zadržala cudzinca, ktorý údajne pomáhal Kyjevu plánovať útok na Moskvu
<< predchádzajúci článok
Divadlo Aréna štartuje nultý ročník festivalu Letná Aréna, tešiť sa môžete na kabaret aj absurdnú komédiu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 