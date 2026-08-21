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21. augusta 2026
Pellegrini pri príležitosti vpádu okupačných vojsk vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody a demokracie – FOTO
Tagy: August 1968 Okupácia Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Prezident Slovenskej republiky
Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť. Prezident Peter ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť.
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 58. výročia vpádu okupačných vojsk do vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR) v roku 1968 vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody, demokracie a suverenity. Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť.
„Našou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sa už nikdy neopakovala doba, keď o osude našej krajiny rozhodovala cudzia moc a sloboda jej občanov bola pošliapaná,” prízvukoval.
Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, pred 58 rokmi sa ľuďom v našej vlasti zo dňa na deň zmenil život. Príchod okupačných vojsk 21. augusta 1968 podľa hlavy štátu znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti. Rovnako poukázal, že mnoho ľudí prišlo o možnosť slobodne hovoriť, študovať, pracovať či rozhodovať o vlastnom živote.
„Deň obetí okupácie Česko-Slovenska je príležitosťou vzdať úctu všetkým, ktorým okupácia zmenila život, vzala sny a možnosť žiť podľa vlastného presvedčenia. Spomíname aj na tých, ktorí za svoju túžbu po slobode zaplatili najvyššiu cenu,” uviedol.
Dodal, že august 1968 je aj pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti bude rozhodovať niekto iný. SR a ČR si pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR.
Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie.
Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili.
Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pri príležitosti vpádu okupačných vojsk vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody a demokracie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 58. výročia vpádu okupačných vojsk do vtedajšej Československej socialistickej republiky (ČSSR) v roku 1968 vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody, demokracie a suverenity. Zdôraznil, že nie sú samozrejmosťou a pre ich zachovanie je potrebná naša každodenná zodpovednosť.
„Našou úlohou je urobiť všetko pre to, aby sa už nikdy neopakovala doba, keď o osude našej krajiny rozhodovala cudzia moc a sloboda jej občanov bola pošliapaná,” prízvukoval.
Koniec nádejí na reformu spoločnosti
Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, pred 58 rokmi sa ľuďom v našej vlasti zo dňa na deň zmenil život. Príchod okupačných vojsk 21. augusta 1968 podľa hlavy štátu znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti. Rovnako poukázal, že mnoho ľudí prišlo o možnosť slobodne hovoriť, študovať, pracovať či rozhodovať o vlastnom živote.
„Deň obetí okupácie Česko-Slovenska je príležitosťou vzdať úctu všetkým, ktorým okupácia zmenila život, vzala sny a možnosť žiť podľa vlastného presvedčenia. Spomíname aj na tých, ktorí za svoju túžbu po slobode zaplatili najvyššiu cenu,” uviedol.
Politika normalizácie
Dodal, že august 1968 je aj pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti bude rozhodovať niekto iný. SR a ČR si pripomína 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšej ČSSR.
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy bez Rumunska do Československej socialistickej republiky. Jednotky Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR sa neskôr stiahli, no ZSSR rozmiestnil svoje vojská na území ČSSR.
Sovietske vojská sa stiahli až v roku 1991. Nádeje vkladané v roku 1968 do obrodného demokratizačného procesu v komunistickej strane a spoločnosti vedené prvým tajomníkom ÚV KSČ Alexandrom Dubčekom okupácia zmarila a nastúpila takzvaná politika normalizácie.
Zničené cesty a rozstrieľané fasády domov
Za prvého, neskôr generálneho tajomníka ÚV KSČ, bol na jar 1969 zvolený Gustáv Husák, ktorý sa v roku 1975 stal aj prezidentom. Okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Československá vláda zaznamenala od 21. augusta do 3. septembra 72 mŕtvych, napokon ich priznala 90. Počty zranených sa líšili.
Vojská za sebou nechali zničené cesty a rozstrieľané fasády domov. Podľa odhadov vtedajšieho ministerstva financií bola výška priamych škôd 1,4 miliardy korún. Neskôr boli škody odhadnuté na 4,48 miliardy korún, nepriame škody však boli oveľa vyššie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pri príležitosti vpádu okupačných vojsk vyzdvihol potrebu uvedomovať si hodnotu slobody a demokracie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: August 1968 Okupácia Okupácia Československa Okupácia ČSSR 1968 Prezident Slovenskej republiky
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