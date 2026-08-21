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21. augusta 2026
Ruská spravodajská služba zadržala cudzinca, ktorý údajne pomáhal Kyjevu plánovať útok na Moskvu
Tagy: plánovaný útok Ruská spravodajská služba FSB Rusko-ukrajinský konflikt Špionáž Vojna na Ukrajine
FSB dodala, že muž bol zadržaný v auguste a pre Kyjev pracoval od roku 2023. Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť
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21.8.2026 (SITA.sk) - FSB dodala, že muž bol zadržaný v auguste a pre Kyjev pracoval od roku 2023.
Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto, oznámila v piatok federálna bezpečnostná služba FSB.
FSB uviedla, že muža, ktorého štátnu príslušnosť nešpecifikovala, zadržala na severe Ruska, keď sa pešo pokúšal utiecť do susedného Nórska. Prostredníctvom štátnych médií zverejnila video, na ktorom maskovaní agenti zatýkajú muža kráčajúceho po poľnej ceste v tme.
Podľa federálnej služby muž konal na pokyn Ukrajiny a „vycestoval do Moskvy, kde na jednej z mestských železničných staníc vykonával prieskum s cieľom identifikovať nákladné vlaky prepravujúce ropné produkty, ako aj administratívne budovy v centre mesta“. FSB dodala, že muž bol zadržaný v auguste a pre Kyjev pracoval od roku 2023.
Úrady v piatok zverejnila aj video z jeho výsluchu. Zadržaný muž má na ňom rozmazanú, hovorí lámanou ruštinou so silným prízvukom a údajne opisuje plán útoku na ruskú metropolu. Tvrdí, že je odborníkom na drony, umelú inteligenciu a robotiku.
FSB zverejnila aj fotografie dronov a elektronického vybavenia, ktoré údajne našla v moskovskom byte, kde muž býval.
Zdroj: SITA.sk - Ruská spravodajská služba zadržala cudzinca, ktorý údajne pomáhal Kyjevu plánovať útok na Moskvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto, oznámila v piatok federálna bezpečnostná služba FSB.
FSB uviedla, že muža, ktorého štátnu príslušnosť nešpecifikovala, zadržala na severe Ruska, keď sa pešo pokúšal utiecť do susedného Nórska. Prostredníctvom štátnych médií zverejnila video, na ktorom maskovaní agenti zatýkajú muža kráčajúceho po poľnej ceste v tme.
Podľa federálnej služby muž konal na pokyn Ukrajiny a „vycestoval do Moskvy, kde na jednej z mestských železničných staníc vykonával prieskum s cieľom identifikovať nákladné vlaky prepravujúce ropné produkty, ako aj administratívne budovy v centre mesta“. FSB dodala, že muž bol zadržaný v auguste a pre Kyjev pracoval od roku 2023.
Úrady v piatok zverejnila aj video z jeho výsluchu. Zadržaný muž má na ňom rozmazanú, hovorí lámanou ruštinou so silným prízvukom a údajne opisuje plán útoku na ruskú metropolu. Tvrdí, že je odborníkom na drony, umelú inteligenciu a robotiku.
FSB zverejnila aj fotografie dronov a elektronického vybavenia, ktoré údajne našla v moskovskom byte, kde muž býval.
Zdroj: SITA.sk - Ruská spravodajská služba zadržala cudzinca, ktorý údajne pomáhal Kyjevu plánovať útok na Moskvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: plánovaný útok Ruská spravodajská služba FSB Rusko-ukrajinský konflikt Špionáž Vojna na Ukrajine
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