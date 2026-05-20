 24hod.sk    Z domova

20. mája 2026

S albánskym prezidentom sa stretol aj premiér Fico, za najvyššiu prioritu označili hospodársku spoluprácu


Tagy: Albánsko albánsky prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodárska spolupráca Premiér Slovenskej republiky Vstup do EÚ Západný Balkán

Dodal, že vidí veľký potenciál na spoluprácu aj v obrannom priemysle. Predseda vlády



20.5.2026 (SITA.sk)


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa stretol s prezidentom Albánska Bajramom Begajom. Témou ich diskusie boli vzájomné vzťahy, situácia v regióne západného Balkánu a prebrali aj otázky európskej politiky. Premiér zdôraznil, že najvyššou prioritou je hospodárska spolupráca.

Možnosti spolupráce a investícií


„Spoločný vzájomný obchodný obrat kontinuálne rastie a príležitosti vidíme najmä v energetike, infraštruktúre, digitalizácii, odpadovom hospodárstve a cestovnom ruchu,“ vymenoval Fico. Dodal, že vidí veľký potenciál na spoluprácu aj v obrannom priemysle.

Ako Úrad vlády SR pripomenul, dôležitým krokom k posilneniu bilaterálnej hospodárskej spolupráce bolo uzavretie Dohody o zabránení dvojitého zdanenia a daňových únikov, ktorá vstúpila do platnosti v apríli 2024.

Premiér hovoril s albánskym prezidentom aj o cestovnom ruchu. Záujem slovenských turistov o návštevu Albánska ako dovolenkovej destinácie totiž rastie. Podľa predsedu vlády je to príležitosť pre Slovákov spoznať Albánsko a otvára to aj ďalšie možnosti spolupráce a investícií. Impulzom pre rozvoj cestovného ruchu je podľa jeho slov aj zriadenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Tiranou.

Podpora aj medzi obyvateľmi


Premiér súčasne potvrdil, že SR podporuje integráciu Albánska do EÚ. Albánsko je totiž najviac proeurópskou krajinou v regióne a členstvo v EÚ si nachádza podporu aj medzi obyvateľmi. Cieľom albánskej vlády je ukončenie rokovaní o vstupe do EÚ v roku 2027 a vstúpiť do nej v roku 2030.

„Rozširovanie Únie je investíciou do bezpečnosti a stability európskeho kontinentu a musí zostať dôveryhodné, spravodlivé a hlavne založené na zásluhách,“ zdôraznil Fico a uzavrel, že región západného Balkánu je jednou z priorít zahraničnej politiky Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - S albánskym prezidentom sa stretol aj premiér Fico, za najvyššiu prioritu označili hospodársku spoluprácu © SITA Všetky práva vyhradené.

