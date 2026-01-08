|
08. januára 2026
Pellegrini prijal českého premiéra Babiša, hovorili o slovensko-českých vzťahoch aj o vojne na Ukrajine – FOTO
Tagy: Bilaterálne vzťahy český predseda vlády Prezident SR Prezidentský palác Slavkovský formát Vyšehradska štvorka
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci prijal predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša počas jeho nástupnej ...
8.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok v Prezidentskom paláci prijal predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša počas jeho nástupnej návštevy Slovenska. Stretnutie podľa Kancelárie prezidenta potvrdilo spoločný záujem zachovať a ďalej rozvíjať mimoriadne blízke slovensko-české vzťahy, ako aj zdynamizovať politický dialóg na najvyššej úrovni.
Pellegrini a Babiš sa zhodli na dôležitosti spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu, a diskutovali o možnostiach jej napredovania. Rokovali tiež o aktuálnych bilaterálnych otázkach vrátane cezhraničnej spolupráce, rozvoja infraštruktúry a koordinácie v oblasti zdravotníckych záchranných služieb.
Prezident v tejto súvislosti vyzdvihol obnovenie pravidelného politického dialógu medzi oboma krajinami. „Veľmi ma teší, že bol stanovený pevný termín medzivládnych konzultácií. Vnímam to ako dôležitý krok k reštartu našich vzťahov a k ešte intenzívnejšej spolupráci medzi Slovenskou a Českou republikou,“ uviedol.
Osobitnú pozornosť venovali téme obrany, vývoja vojny na Ukrajine, celkovej bezpečnostnej situácie v Európe či postojov k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, najmä smerom k západnému Balkánu. V centre pozornosti boli otázky energetickej bezpečnosti, spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a zabezpečenia stabilných dodávok energií v stredoeurópskom regióne.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal českého premiéra Babiša, hovorili o slovensko-českých vzťahoch aj o vojne na Ukrajine – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
