 Piatok 5.9.2025
 24hod.sk    Z domova

05. septembra 2025

Pellegrini prijal delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy, zaujímal sa o aktuálny stav projektov


Prezident Peter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci delegáciu z holandského ...



Zdieľať
prijatie demisie ministra investci regionlneho rozvoja a informatizcie sr richarda raiho a menovanie novho ministra samuela migaa_54397029961_o 676x451 5.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini prijal v piatok v Prezidentskom paláci delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy na liečbu detských onkologických pacientov.

Aktuálny stav projektov


Nadviazal tak opätovný dialóg s odborníkmi, s ktorými sa stretol počas osobnej návštevy v tejto utrechtskej vedecko-výskumnej inštitúcii v decembri minulého roka. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Prezident Pellegrini sa zaujímal o aktuálny stav projektov, ktoré prehlbujú vzájomnú spoluprácu a prinášajú nové poznatky v liečbe onkologicky chorých detí. Podľa jeho slov majú slovenskí zdravotníci a odborníci jedinečnú príležitosť učiť sa od jedného z najlepších európskych pracovísk.

Najväčšie európske centrum pre výskum


Ako Pellegrini ešte počas decembrovej návštevy inštitúcie uviedol, Slovensko sa chce inšpirovať týmto centrom, aby aj naši detskí pacienti mali vhodné prostredie na liečbu zodpovedajúce úrovni 21. storočia. Ide o najväčšie európske centrum pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení.

Dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, s ktorým má podpísané memorandum o porozumení. K podpisu došlo počas návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku v roku 2023.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal delegáciu z holandského Centra princeznej Máximy, zaujímal sa o aktuálny stav projektov © SITA Všetky práva vyhradené.

