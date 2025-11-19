|
Streda 19.11.2025
19. novembra 2025
Rezolúcia OSN pre Pásmo Gazy môže viesť k mieru a stabilite, Blanár víta prijatie dokumentu
Prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) pre Pásmo Gazy môže viesť k vyriešeniu situácie a priblížiť krajiny k ...
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) pre Pásmo Gazy môže viesť k vyriešeniu situácie a priblížiť krajiny k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Bezpečnostná rada OSN prijala v pondelok 17. novembra rezolúciu predloženú Spojenými štátmi americkými, ktorá schvaľuje ďalšie kroky medzinárodného spoločenstva pre Gazu vrátane vyslania dočasných medzinárodných stabilizačných síl do enklávy po dvoch rokoch vojny. Šéf slovenskej diplomacie ocenil prijatie rezolúcie s potenciálom nadviazať na dohody z Osla z roku 1993, za ktoré bola v roku 1994 udelená Nobelova cena za mier aktérom oboch strán.
„Vítame tento krok ako dôležitý akt medzinárodného práva, ktorý otvára ďalšiu fázu na ceste k mieru a k nevyhnutnej stabilite a rekonštrukcii Gazy bez vplyvu Hamasu,“ povedal Blanár.
Zdôraznil, že ak má byť implementácia rezolúcie úspešná, je dôležité postupné upevňovanie dôvery a obmedzenie akýchkoľvek aktivít, ktoré narúšajú stabilitu. Slovenská republika podporuje vyhlásenia Európskej únie a ďalších partnerov, ktorí kriticky vnímajú a dôrazne odsudzujú násilie páchané izraelskými osadníkmi na Západnom brehu.
„Slovensko absolútne podporuje všetky mierové iniciatívy s cieľom ukončenia konfliktu a zmiernenia utrpenia civilistov. Dosiahnutie zhody medzi Izraelom a Hamasom na základe mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bolo mimoriadne dôležitým začiatkom, na ktorom je potrebné ďalej stavať a aktívne pokračovať v tomto mierovom úsilí,“ dodal šéf rezortu diplomacie.
Vyzdvihol konštruktívny prístup Bezpečnostnej rady pri diskusii a tiež pri schvaľovaní tohto významného dokumentu. Zdôraznil, že je nevyhnutné principiálne presadzovať dodržiavanie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva, a to pri všetkých konfliktoch a bez výnimiek.
