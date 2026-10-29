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29. októbra 2026

Pellegrini prijal listiny od dezignovaných veľvyslancov, zdôraznil význam spolupráce a rešpektu – FOTO


Tagy: Poverovacie listiny Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci

Odovzdanie poverovacích listín je dôležitým krokom pri nástupe veľvyslancov do ich diplomatických funkcií. Prezident Peter Pellegrini prijal v stredu ...



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6ae32fead0303157082141 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Odovzdanie poverovacích listín je dôležitým krokom pri nástupe veľvyslancov do ich diplomatických funkcií.


Prezident Peter Pellegrini prijal v stredu poverovacie listiny od dezignovaných veľvyslancov Indonézie, Švajčiarska, Indie a Grécka. Pri tejto príležitosti zdôraznil význam vzájomného rešpektu, otvoreného dialógu a spolupráce pri budovaní vzťahov medzi krajinami. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Poverovacie listiny odovzdali Rediyanto Heru Nurcahyo za Indonézsku republiku, Rebekka Benesch za Švajčiarsku konfederáciu, Vishvas Vid Sapkal za Indickú republiku a Yorgos Diacofotakis za Grécku republiku.

Som presvedčený, že kvalitné diplomatické vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere, rešpekte a ochote hľadať spoločné riešenia. Slovensko má záujem ďalej rozvíjať partnerstvá so všetkými krajinami a posilňovať spoluprácu, ktorá prináša konkrétne výsledky pre našich občanov,“ uviedol Pellegrini.

Odovzdanie poverovacích listín je dôležitým krokom pri nástupe veľvyslancov do ich diplomatických funkcií. Zároveň potvrdzuje záujem o rozvoj priateľských vzťahov, vzájomného porozumenia a spolupráce medzi Slovenskom a krajinami, ktoré diplomati zastupujú.

Fotogaléria k článku: Pellegrini prijal listiny od dezignovaných veľvyslancov (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal listiny od dezignovaných veľvyslancov, zdôraznil význam spolupráce a rešpektu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poverovacie listiny Prezident Slovenskej republiky Veľvyslanci
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