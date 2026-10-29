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29. októbra 2026

Slovensko a Ukrajina chystajú štvrté spoločné rokovanie vlád, slovenskú delegáciu povedie Fico – VIDEO


Tagy: Humanitárna pomoc Premiér Slovenskej republiky Rokovanie vlády štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na štvrté spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Informovali o tom z ...



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67f3e6284a4f9995768107 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).


Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na štvrté spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Doplnili, že príprave spoločného zasadnutia sa na rokovaní v stredu 28. októbra venovali aj štátny tajomník MZVaEZ SR Marek Eštok s veľvyslancom Ukrajiny v SR Myroslavom Kastranom. Zasadnutie má tak ako predošlé stretnutia v tomto formáte priniesť pokrok v konkrétnych projektoch a oblastiach spolupráce, ktoré majú priniesť pozitívne výsledky pre občanov, podniky a regióny oboch štátov.

Energetika, doprava aj pomoc


„Ukrajina je susedným štátom Slovenska, máme preto záujem o pragmatické a priateľské vzťahy. Naším cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu, a to osobitne v prihraničných regiónoch, kde je interakcia našich občanov a firiem najintenzívnejšia,“ uviedol štátny tajomník Eštok. Potvrdil tiež, že slovenská vláda venuje nadchádzajúcemu spoločnému zasadnutiu vlád náležitú pozornosť. Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Eštok tiež priblížil, že témami rokovaní budú energetika, obchodná výmena, doprava, infraštruktúrne projekty, ale aj vzdelávanie, európska integrácia či obnova Ukrajiny a pokračujúca slovenská pomoc.

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„Pripravujeme ďalší balík humanitárnej pomoci, ktorý priblíži predseda vlády Slovenskej republiky počas spoločného zasadnutia vlád. Slovensko zároveň naďalej poskytuje útočisko občanom Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoj domov v dôsledku vojny. Momentálne je na našom území viac ako 200-tisíc Ukrajiniek a Ukrajincov, čím sa radíme medzi štáty s najvyšším podielom v Európskej únii,“ pripomenul štátny tajomník.

Posilnenie bilaterálneho partnerstva


Doplnil, že Slovensko podporuje európske integračné ambície Ukrajiny aj jej cestu k realizácii potrebných reforiem a splneniu všetkých prístupových kritérií pre jej plnohodnotné členstvo v Únii. „Proces rozširovania by mal pritom prebiehať na základe zásluhovosti a rovnakých pravidiel pre všetky kandidátske štáty,” zdôraznil komunikačný odbor rezortu diplomacie s tým, že Slovensko je pripravené odovzdávať Ukrajine svoje skúsenosti z vlastného prístupového procesu.

Blížiace sa rokovania nadviažu na tretie spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny, ktoré sa konalo vlani v októbri v Košiciach a vzišla z neho Posilnená cestovná mapa spoločných aktivít, takzvaná Roadmap 2.0. „Vlády podpísali dohodu o technickej a finančnej spolupráci, dohodu o doplnení dohody o umiestnení a údržbe diplomatických misií, dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a protokol k dohode o hraničných priechodoch,” pripomenulo ministerstvo dodávajúc, že štvrté zasadnutie bude príležitosťou zhodnotiť doterajší pokrok a diskutovať aj o ďalších konkrétnych krokoch k posilneniu bilaterálneho partnerstva.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina chystajú štvrté spoločné rokovanie vlád, slovenskú delegáciu povedie Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Premiér Slovenskej republiky Rokovanie vlády štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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