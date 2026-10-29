|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2026
Slovensko a Ukrajina chystajú štvrté spoločné rokovanie vlád, slovenskú delegáciu povedie Fico – VIDEO
Tagy: Humanitárna pomoc Premiér Slovenskej republiky Rokovanie vlády štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na štvrté spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Informovali o tom z ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na štvrté spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Doplnili, že príprave spoločného zasadnutia sa na rokovaní v stredu 28. októbra venovali aj štátny tajomník MZVaEZ SR Marek Eštok s veľvyslancom Ukrajiny v SR Myroslavom Kastranom. Zasadnutie má tak ako predošlé stretnutia v tomto formáte priniesť pokrok v konkrétnych projektoch a oblastiach spolupráce, ktoré majú priniesť pozitívne výsledky pre občanov, podniky a regióny oboch štátov.
„Ukrajina je susedným štátom Slovenska, máme preto záujem o pragmatické a priateľské vzťahy. Naším cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu, a to osobitne v prihraničných regiónoch, kde je interakcia našich občanov a firiem najintenzívnejšia,“ uviedol štátny tajomník Eštok. Potvrdil tiež, že slovenská vláda venuje nadchádzajúcemu spoločnému zasadnutiu vlád náležitú pozornosť. Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Eštok tiež priblížil, že témami rokovaní budú energetika, obchodná výmena, doprava, infraštruktúrne projekty, ale aj vzdelávanie, európska integrácia či obnova Ukrajiny a pokračujúca slovenská pomoc.
„Pripravujeme ďalší balík humanitárnej pomoci, ktorý priblíži predseda vlády Slovenskej republiky počas spoločného zasadnutia vlád. Slovensko zároveň naďalej poskytuje útočisko občanom Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoj domov v dôsledku vojny. Momentálne je na našom území viac ako 200-tisíc Ukrajiniek a Ukrajincov, čím sa radíme medzi štáty s najvyšším podielom v Európskej únii,“ pripomenul štátny tajomník.
Doplnil, že Slovensko podporuje európske integračné ambície Ukrajiny aj jej cestu k realizácii potrebných reforiem a splneniu všetkých prístupových kritérií pre jej plnohodnotné členstvo v Únii. „Proces rozširovania by mal pritom prebiehať na základe zásluhovosti a rovnakých pravidiel pre všetky kandidátske štáty,” zdôraznil komunikačný odbor rezortu diplomacie s tým, že Slovensko je pripravené odovzdávať Ukrajine svoje skúsenosti z vlastného prístupového procesu.
Blížiace sa rokovania nadviažu na tretie spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny, ktoré sa konalo vlani v októbri v Košiciach a vzišla z neho Posilnená cestovná mapa spoločných aktivít, takzvaná Roadmap 2.0. „Vlády podpísali dohodu o technickej a finančnej spolupráci, dohodu o doplnení dohody o umiestnení a údržbe diplomatických misií, dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a protokol k dohode o hraničných priechodoch,” pripomenulo ministerstvo dodávajúc, že štvrté zasadnutie bude príležitosťou zhodnotiť doterajší pokrok a diskutovať aj o ďalších konkrétnych krokoch k posilneniu bilaterálneho partnerstva.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina chystajú štvrté spoločné rokovanie vlád, slovenskú delegáciu povedie Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na štvrté spoločné zasadnutie vlád oboch krajín. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Doplnili, že príprave spoločného zasadnutia sa na rokovaní v stredu 28. októbra venovali aj štátny tajomník MZVaEZ SR Marek Eštok s veľvyslancom Ukrajiny v SR Myroslavom Kastranom. Zasadnutie má tak ako predošlé stretnutia v tomto formáte priniesť pokrok v konkrétnych projektoch a oblastiach spolupráce, ktoré majú priniesť pozitívne výsledky pre občanov, podniky a regióny oboch štátov.
Energetika, doprava aj pomoc
„Ukrajina je susedným štátom Slovenska, máme preto záujem o pragmatické a priateľské vzťahy. Naším cieľom je posilniť bilaterálnu spoluprácu, a to osobitne v prihraničných regiónoch, kde je interakcia našich občanov a firiem najintenzívnejšia,“ uviedol štátny tajomník Eštok. Potvrdil tiež, že slovenská vláda venuje nadchádzajúcemu spoločnému zasadnutiu vlád náležitú pozornosť. Slovenskú delegáciu povedie predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Eštok tiež priblížil, že témami rokovaní budú energetika, obchodná výmena, doprava, infraštruktúrne projekty, ale aj vzdelávanie, európska integrácia či obnova Ukrajiny a pokračujúca slovenská pomoc.
„Pripravujeme ďalší balík humanitárnej pomoci, ktorý priblíži predseda vlády Slovenskej republiky počas spoločného zasadnutia vlád. Slovensko zároveň naďalej poskytuje útočisko občanom Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoj domov v dôsledku vojny. Momentálne je na našom území viac ako 200-tisíc Ukrajiniek a Ukrajincov, čím sa radíme medzi štáty s najvyšším podielom v Európskej únii,“ pripomenul štátny tajomník.
Posilnenie bilaterálneho partnerstva
Doplnil, že Slovensko podporuje európske integračné ambície Ukrajiny aj jej cestu k realizácii potrebných reforiem a splneniu všetkých prístupových kritérií pre jej plnohodnotné členstvo v Únii. „Proces rozširovania by mal pritom prebiehať na základe zásluhovosti a rovnakých pravidiel pre všetky kandidátske štáty,” zdôraznil komunikačný odbor rezortu diplomacie s tým, že Slovensko je pripravené odovzdávať Ukrajine svoje skúsenosti z vlastného prístupového procesu.
Blížiace sa rokovania nadviažu na tretie spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny, ktoré sa konalo vlani v októbri v Košiciach a vzišla z neho Posilnená cestovná mapa spoločných aktivít, takzvaná Roadmap 2.0. „Vlády podpísali dohodu o technickej a finančnej spolupráci, dohodu o doplnení dohody o umiestnení a údržbe diplomatických misií, dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a protokol k dohode o hraničných priechodoch,” pripomenulo ministerstvo dodávajúc, že štvrté zasadnutie bude príležitosťou zhodnotiť doterajší pokrok a diskutovať aj o ďalších konkrétnych krokoch k posilneniu bilaterálneho partnerstva.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina chystajú štvrté spoločné rokovanie vlád, slovenskú delegáciu povedie Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Humanitárna pomoc Premiér Slovenskej republiky Rokovanie vlády štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pod zrúteným „rozprávkovým komínom“ v tureckej Kapadócii našli smrť dvaja ľudia, ďalší je zranený
Pod zrúteným „rozprávkovým komínom“ v tureckej Kapadócii našli smrť dvaja ľudia, ďalší je zranený
<< predchádzajúci článok
Pellegrini prijal listiny od dezignovaných veľvyslancov, zdôraznil význam spolupráce a rešpektu – FOTO
Pellegrini prijal listiny od dezignovaných veľvyslancov, zdôraznil význam spolupráce a rešpektu – FOTO