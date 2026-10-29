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29. októbra 2026

Z ulíc do parlamentu: V rokovacej sále vybuchovali svetlice a dymovnice


Tagy: Albánsky parlament albánsky premiér Protesty v Albánsku Protivládne demonštrácie Protivládne demonštrácie v Albánsku Protivládne protesty

Albánska opozícia počas pravidelnej schôdze, ktorej sa zúčastnil aj premiér, búchala do lavíc, hádzala smerom k nemu predmety vrátane fliaš s vodou a skandovala „Rama odstúp!“ Albánski ...



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albania_protests_79245 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Albánska opozícia počas pravidelnej schôdze, ktorej sa zúčastnil aj premiér, búchala do lavíc, hádzala smerom k nemu predmety vrátane fliaš s vodou a skandovala „Rama odstúp!“


Albánski opoziční poslanci vo štvrtok prerušili rokovanie parlamentu dymovnicami a svetlicami na protest proti premiérovi Edimu Ramovi, ktorého obviňujú zo zľahčovania protivládnych nepokojov v krajine.

Opozícia počas pravidelnej schôdze, ktorej sa zúčastnil aj albánsky premiér, búchala do lavíc, hádzala smerom k nemu predmety vrátane fliaš s vodou a skandovala „Rama odstúp!“. Poslanci zároveň v rokovacej sále odpálili svetlice a dymovnice.

Popieranie politickej krízy


Albánsko zažíva od polovice októbra vlnu študentských protestov, ktorých účastníci požadujú vyššiu podporu vzdelávania a zároveň obnovili niekoľko mesiacov trvajúce výzvy na odstúpenie premiéra.

Demonštrácie sa opakovanie menia na násilné strety s políciou a útoky na vládne budovy. Podľa úradov bolo pri nepokojoch zranených viac ako 350 ľudí vrátane policajtov a desiatky protestujúcich skončili vo väzbe.

Podpredseda opozičnej Demokratickej strany Belind Këlliçi obvinil Ramu a jeho socialistov, že sa snažia pokračovať vo svojom politickom programe, akoby sa v krajine nič nedialo, a „úmyselne sa snažia popierať, že krajina je v hlbokej kríze“.

Samotní demonštranti sa však od politických strán dištancujú a na protestoch pravidelne obviňujú z korupcie nielen premiéra Ramu, ale aj opozičného lídra Saliho Berishu.

Pokuty pre demonštrantov


Vláda v stredu zaviedla pokuty za násilné protesty až do výšky 500-tisíc lekov (približne 5 500 eur). Priemerná mesačná mzda pred zdanením v Albánsku dosahuje približne 930 eur. Premiér Rama opakovane tvrdí, že za násilnosťami stoja zahraniční aktéri, pričom z online dezinformačných kampaní obvinil Rusko a Irán.

Protivládne protesty sa začali v máji pre kontroverzný developerský projekt spájaný s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nespokojnosť sa však postupne rozšírila na širšie otázky korupcie a požiadavky na odstúpenie vlády.


Zdroj: SITA.sk - Z ulíc do parlamentu: V rokovacej sále vybuchovali svetlice a dymovnice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Albánsky parlament albánsky premiér Protesty v Albánsku Protivládne demonštrácie Protivládne demonštrácie v Albánsku Protivládne protesty
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