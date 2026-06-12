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 24hod.sk    Zo zahraničia

12. júna 2026

Študenta z Rovníkovej Guiney, ktorý tvrdil, že ho prinútili bojovať za Rusko, prepustili


Tagy: rusko-africké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Mladík sa stal známym po zúfalej prosbe o pomoc z frontu na Ukrajine, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach.  Občan



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russia_equatorial_guinea_43958 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Mladík sa stal známym po zúfalej prosbe o pomoc z frontu na Ukrajine, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach.

 Občan Rovníkovej Guiney Daniel Ángel Masie Nchama, ktorý na seba upozornil tvrdením, že bol prinútený bojovať za Rusko vo vojne na Ukrajine, bol prepustený a nachádza sa pod ochranou svojej krajiny. V piatok to oznámil viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue.



Volanie o pomoc


Dvadsaťdvaročný študent informatiky sa dostal do centra pozornosti v marci, keď svojim rodičom poslal hlasovú správu z frontu na Ukrajine.


„Pomôžte mi! Som na fronte na Ukrajine,“ uviedol v odkaze, ktorý sa následne masovo šíril na sociálnych sieťach.



Kamerunský sprostredkovateľ


Masie Nchama tvrdil, že do Ruska odcestoval v decembri po tom, ako mu kamerunský sprostredkovateľ sľúbil vojenský výcvik a pracovné miesto.


Namiesto toho sa podľa svojich slov ocitol v radoch ruskej armády a po 45 dňoch bol presunutý na vojenskú základňu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.


Viceprezident uviedol, že po „koordinovanom diplomatickom úsilí“ je mladík v bezpečí a nachádza sa pod ochranou veľvyslanca Rovníkovej Guiney v Rusku. Do vlasti by sa mal vrátiť v najbližšom období.



Afričania na Ukrajine


Podľa ukrajinských odhadov bojuje na ruskej strane takmer 1 800 Afričanov. Organizácia All Eyes On Wagner vo februári zverejnila údaje, podľa ktorých Moskva medzi januárom 2023 a septembrom 2025 naverbovala najmenej 1 417 Afričanov, pričom viac ako 300 z nich na Ukrajine zahynulo.




Zdroj: SITA.sk - Študenta z Rovníkovej Guiney, ktorý tvrdil, že ho prinútili bojovať za Rusko, prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-africké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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