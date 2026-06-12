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12. júna 2026
Študenta z Rovníkovej Guiney, ktorý tvrdil, že ho prinútili bojovať za Rusko, prepustili
Mladík sa stal známym po zúfalej prosbe o pomoc z frontu na Ukrajine, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach. Občan
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Občan Rovníkovej Guiney Daniel Ángel Masie Nchama, ktorý na seba upozornil tvrdením, že bol prinútený bojovať za Rusko vo vojne na Ukrajine, bol prepustený a nachádza sa pod ochranou svojej krajiny. V piatok to oznámil viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue.
Volanie o pomoc
Dvadsaťdvaročný študent informatiky sa dostal do centra pozornosti v marci, keď svojim rodičom poslal hlasovú správu z frontu na Ukrajine.
„Pomôžte mi! Som na fronte na Ukrajine,“ uviedol v odkaze, ktorý sa následne masovo šíril na sociálnych sieťach.
Kamerunský sprostredkovateľ
Masie Nchama tvrdil, že do Ruska odcestoval v decembri po tom, ako mu kamerunský sprostredkovateľ sľúbil vojenský výcvik a pracovné miesto.
Namiesto toho sa podľa svojich slov ocitol v radoch ruskej armády a po 45 dňoch bol presunutý na vojenskú základňu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
Viceprezident uviedol, že po „koordinovanom diplomatickom úsilí“ je mladík v bezpečí a nachádza sa pod ochranou veľvyslanca Rovníkovej Guiney v Rusku. Do vlasti by sa mal vrátiť v najbližšom období.
Afričania na Ukrajine
Podľa ukrajinských odhadov bojuje na ruskej strane takmer 1 800 Afričanov. Organizácia All Eyes On Wagner vo februári zverejnila údaje, podľa ktorých Moskva medzi januárom 2023 a septembrom 2025 naverbovala najmenej 1 417 Afričanov, pričom viac ako 300 z nich na Ukrajine zahynulo.
Zdroj: SITA.sk - Študenta z Rovníkovej Guiney, ktorý tvrdil, že ho prinútili bojovať za Rusko, prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
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