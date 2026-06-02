02. júna 2026

Trump poveril vedením tajných služieb lojálneho spojenca bez skúseností


Bill Pulte povedie americké spravodajské služby popri funkciách v oblasti bývania a hypotekárneho trhu. Americký prezident



2.6.2026 (SITA.sk) - Bill Pulte povedie americké spravodajské služby popri funkciách v oblasti bývania a hypotekárneho trhu.

Americký prezident Donald Trump v utorok poveril vedením amerických spravodajských služieb svojho lojálneho spojenca Billa Pulteho, ktorý nemá skúsenosti v oblasti národnej bezpečnosti.


Pulte nahradil vo funkcii úradujúceho riaditeľa Národnej spravodajskej služby (DNI) Tulsi Gabbardovú, ktorá odstúpila koncom mája po sporoch s Trumpom v súvislosti s vojnou proti Iránu.



Rozsiahle skúsenosti


Tridsaťosemročný Pulte zároveň zostáva šéfom Federálnej agentúry pre financovanie bývania aj hypotekárnych gigantov Fannie Mae a Freddie Mac.


„William má rozsiahle skúsenosti s riadením najcitlivejších záležitostí v Amerike, bezpečnosti a stability trhov,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social.



Agresívny obhajca Trumpa


Pulte patrí medzi výrazných podporovateľov prezidenta a podľa viacerých amerických médií vystupuje ako jeden z najagresívnejších obhajcov Trumpovej politiky.


Opakovane útočil na prezidentových politických protivníkov vrátane demokratického senátora Adama Schiffa či generálnej prokurátorky štátu New York Letitie Jamesovej.


Podporoval aj vyšetrovanie údajného hypotekárneho podvodu členky Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Lisy Cookovej, ktorú sa Trump následne pokúsil odvolať.




Zdroj: SITA.sk - Trump poveril vedením tajných služieb lojálneho spojenca bez skúseností © SITA Všetky práva vyhradené.

