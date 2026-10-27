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27. októbra 2026

SaS kritizuje Pellegriniho postoj k menovaniu ústavných činiteľov, Hlina varuje pred dvoma centrami moci – VIDEO


Tagy: Právomoci Prezident SR

Poslanec považuje takýto prístup za problematický, pretože by podľa neho umožňoval subjektívne posudzovanie jednotlivých nominácií. Opozičná strana



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hlina scaled 1 676x450 27.10.2026 (SITA.sk) - Poslanec považuje takýto prístup za problematický, pretože by podľa neho umožňoval subjektívne posudzovanie jednotlivých nominácií.


Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje prezidenta Petra Pellegriniho v súvislosti s jeho postojom k menovaniu ústavných činiteľov. Poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina upozorňuje, že možnosť prezidenta odmietnuť vymenovanie kandidáta by podľa neho mohla viesť k vytvoreniu dvoch centier moci. Informovala o tom SaS.

Hlina reagoval na prezidentovo podanie na Ústavný súd SR, ktorým chce Pellegrini vyriešiť otázku, či môže odmietnuť vymenovanie kandidáta z dôvodu možného zníženia vážnosti príslušnej funkcie. Poslanec považuje takýto prístup za problematický, pretože by podľa neho umožňoval subjektívne posudzovanie jednotlivých nominácií.

„Pýtam sa, či sme spoločensky pripravení na to, že budeme mať dve centrá moci, jedno na úrade vlády a druhé v prezidentskom paláci,“ uviedol Hlina. Prezidentovi zároveň vyčítal, že spochybňuje svoju úlohu a povinnosti spojené s výkonom funkcie hlavy štátu.

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Poslanec upozornil aj na možné dôsledky rozhodnutia Ústavného súdu pre budúce personálne nominácie. Ako príklad uviedol Igora Matoviča, pri ktorom by podľa neho bolo možné argumentovať znížením vážnosti ústavnej funkcie. Takýto výklad označil za „Lex Matovič“.

SaS odmieta, aby prezident podľa vlastného uváženia rozhodoval o personálnych návrhoch politických strán nad rámec svojich právomocí. Hlina zdôraznil, že tento princíp by mal platiť bez ohľadu na to, ktoré politické strany budú súčasťou vládnej koalície.

Strana chce počkať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Podľa Hlinu jeho verdikt nebude mať význam iba pre súčasný spor, ale aj pre budúce fungovanie a rozdelenie právomocí medzi ústavnými inštitúciami.


Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje Pellegriniho postoj k menovaniu ústavných činiteľov, Hlina varuje pred dvoma centrami moci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Právomoci Prezident SR
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