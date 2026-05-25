Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pri závale v nelegálnej zlatej bani zahynulo v Angole najmenej 28 baníkov
Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému ...
Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. Informovali o tom miestne úrady a médiá.
K nešťastiu došlo v sobotu nadránom v provincii Bengo severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Polícia uviedla, že obete boli vo veku od 18 do 45 rokov.
Strategické nerasty
„Títo mladí ľudia v tejto oblasti ťažili strategické nerasty, konkrétne zlato, a v určitom momente sa baňa zrútila,“ povedal predstaviteľ polície pre štátnu televíziu TPA.
Podľa záchranných zložiek bolo medzi obeťami aj 13 členov jednej rodiny. Úrady pokračujú v pátraní po ďalších telách.
Bezpečnosť je zbytočná
Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR).
Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pri závale v nelegálnej zlatej bani zahynulo v Angole najmenej 28 baníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
