 Meniny má Urban
25. mája 2026

Pri závale v nelegálnej zlatej bani zahynulo v Angole najmenej 28 baníkov


south_africa_dead_miners_83096 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami nešťastia na severe Angoly bolo aj 13 členov jednej rodiny, úrady pátrajú po ďalších telách.

Najmenej 28 baníkov zahynulo pri závale, ku ktorému došlo v nelegálnej zlatej bani na severe Angoly. Informovali o tom miestne úrady a médiá.


K nešťastiu došlo v sobotu nadránom v provincii Bengo severovýchodne od hlavného mesta Luanda. Polícia uviedla, že obete boli vo veku od 18 do 45 rokov.



Strategické nerasty


„Títo mladí ľudia v tejto oblasti ťažili strategické nerasty, konkrétne zlato, a v určitom momente sa baňa zrútila,“ povedal predstaviteľ polície pre štátnu televíziu TPA.


Podľa záchranných zložiek bolo medzi obeťami aj 13 členov jednej rodiny. Úrady pokračujú v pátraní po ďalších telách.



Bezpečnosť je zbytočná


Angola má bohaté zásoby diamantov a ďalších nerastov vrátane zlata. Nelegálne bane však často fungujú bez akýchkoľvek bezpečnostných opatrení a priťahujú tisíce ľudí vrátane baníkov zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR).


Podľa miestnych úradov sa v provincii Bengo nelegálnej ťažbe zlata venuje približne 7 000 ľudí.




