Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gregor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Pellegrini sa stretne s Rašim, riešiť budú stav legislatívneho procesu


Tagy: Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky

Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok 16. marca stretne s predsedom Národnej rady SR



Zdieľať
67e5662c6d6ad114103985 676x451 12.3.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok 16. marca stretne s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, stretnutie sa uskutoční o 14:00. "Hlavnou témou stretnutia bude stav legislatívneho procesu a nevyriešené témy s tým spojené,” uviedli.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretne s Rašim, riešiť budú stav legislatívneho procesu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Únia miest Slovenska rešpektuje snahu pomáhať rodinám, opatrenia sa však nesmú robiť na úkor samospráv
<< predchádzajúci článok
SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 