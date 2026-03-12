|
12. marca 2026
SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Národná rada SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva do Národnej rady SR návrh zákona, ktorým chce zrušiť zákon, ktorý ...
12.3.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva do Národnej rady SR návrh zákona, ktorým chce zrušiť zákon, ktorý zrušil Úrad na ochranu oznamovateľov. Ako vo štvrtok pre médiá povedal poslanec Ondrej Dostál, zákon prijatý koncom minulého roka bol pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka úradu, keďže ho potrestal za porušovanie zákona v prípade postavenia mimo službu policajtov z tímu okolo Jána Čurillu.
Momentálne má však zákon pozastavenú účinnosť zo strany Ústavného súdu SR a aj samotný premiér Robert Fico ho nazval „legislatívnou mŕtvolou“. „Legislatívna mŕtvola sa nemá len tak váľať v slovenskom právnom poriadku, má byť dôstojne pochovaná,“ skonštatoval Dostál. Návrh zákona z dielne liberálov má podľa neho len dve ustanovenia. Prvým sa ruší koaličný zákon a druhým sa určuje účinnosť dňom vyhlásenia zákona. „Čiže okamžite,“ vysvetlil poslanec.
Zároveň Dostál vyzval vládu, aby umožnila, aby bol zákon o rušenú koaličného zákona schválený v skrátenom legislatívnom konaní, keďže v tomto prípade na to existujú reálne zákonom stanovené dôvody. „Dávame vláde priestor, aby urobila dobrú vec,“ doplnil Dostál. Dodal, že návrh SaS vychádza z obavy, aby vládna koalícia zákon nerušila opätovne „nejakým prílepkom“.
Koaliční partneri sa začiatkom marca na vláde dohodli, že na najbližšom rokovaní Národnej rady (NR) SR zrušia úpravu zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOO) z decembra 2025. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD). Zákon označil za „legislatívnu mŕtvolu”.
Prízvukoval, že si stoja za tým, že ÚOO podľa nich neoprávnene pomáhal vyšetrovateľom a policajtom, ktorí „napáchali strašné veci v rokoch 2020 až 2023”. Dodal, že prijali rozhodnutie, no došlo k zmene a musia rešpektovať, že Ústavný súd SR pozastavil účinnosť tohto zákona. „Čiže dnes máme legislatívnu mŕtvolu. Je to zákon, ktorý je neúčinný a nám komplikuje život pri obhajobe našich záujmov, pokiaľ ide o ropu, plyn, ceny elektriny a pokiaľ ide o Ústavu SR,” povedal Fico.
Premiér dodal, že v tomto okamihu, pokiaľ nepripravia nejakú novú právnu úpravu, bude najlepšie, ak nebudú čakať na Ústavný súd SR. Jeho rozhodovanie totiž môže trvať mesiace. Cieľom je podľa jeho slov vyčistiť si stôl a sústrediť sa na to, čo je dnes dôležité. Podotkol, že v budúcnosti budú diskutovať o tom, ako ďalej. Fico predpokladá, že by to mali zvládnuť na marcovej schôdzi parlamentu. „Ak to pôjde, tak to dáme dole zo stola, aby sme sa mohli sústrediť na dôležitejšie veci,” uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - SaS predkladá nový návrh zákona, cieľom je zrušiť koaličnú úpravu o Úrade na ochranu oznamovateľov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
