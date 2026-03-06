|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
06. marca 2026
Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa v piatok stretol s generálnym prokurátorom
6.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v piatok stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Pellegrini sa s ním zišiel Prezidentskom paláci a zhodli sa na potrebe korektných vzťahov medzi ústavnými činiteľmi.
Žilinka s prezidentom hovoril o stave zákonnosti v Slovenskej republike. Súčasne ho informoval o stanovisku generálnej prokuratúry k stavu Slovenska v boji proti korupcii. Hovorili tiež o legislatívnej iniciatíve vo vzťahu k daňovej trestnej činnosti. „Zaoberali sme sa tiež úrovňou a kvalitou legislatívneho procesu. Spoločne sme sa zhodli na potrebe korektných vzťahov medzi ústavnými činiteľmi," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
