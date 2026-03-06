Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO


Prezident Peter Pellegrini sa v piatok stretol s generálnym prokurátorom



645784015_1444471000367623_2867328010784525063_n 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v piatok stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Pellegrini sa s ním zišiel Prezidentskom paláci a zhodli sa na potrebe korektných vzťahov medzi ústavnými činiteľmi.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Žilinka s prezidentom hovoril o stave zákonnosti v Slovenskej republike. Súčasne ho informoval o stanovisku generálnej prokuratúry k stavu Slovenska v boji proti korupcii. Hovorili tiež o legislatívnej iniciatíve vo vzťahu k daňovej trestnej činnosti. „Zaoberali sme sa tiež úrovňou a kvalitou legislatívneho procesu. Spoločne sme sa zhodli na potrebe korektných vzťahov medzi ústavnými činiteľmi," uzavrel prezident.


Zdroj: SITA.sk

