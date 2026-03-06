|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. marca 2026
Zuzana Uhríková z hnutia Republika kandiduje na primátorku Nitry, chce riešiť skutočné problémy ľudí – VIDEO
Zuzana Uhríková oznámila zámer kandidovať na primátorku mesta Nitra v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Svoje rozhodnutie zverejnila vo videu na sociálnej sieti spolu s ...
Zdieľať
6.3.2026 (SITA.sk) - Zuzana Uhríková oznámila zámer kandidovať na primátorku mesta Nitra v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Svoje rozhodnutie zverejnila vo videu na sociálnej sieti spolu s krajským predsedom hnutia Republika v Nitrianskom kraji Petrom Pukanom. Uhríková kandidatúrou vyzýva súčasného primátora Milana Hattasa, ktorý stojí na čele mesta od roku 2018.
Podľa svojich slov chce riešiť skutočné problémy ľudí, "nielen progresívne fantázie súčasného primátora Hattasa". "Mojím cieľom je prinavrátiť mestu funkčnosť, hospodárnosť a bezpečnosť a riešiť skutočné problémy, ktoré trápia obyvateľov nášho mesta," uviedla.
Podrobnejší tím a program predstaví priebežne počas nadchádzajúcej kampane. Teraz sa podľa hovorcu hnutia Republika Ondreja Ďuricu sústreďuje na získanie širšej politickej podpory pre svoju kandidatúru v snahe zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov. Komunálne voľby sa budú konať na jeseň tohto roku.
Zdroj: SITA.sk - Zuzana Uhríková z hnutia Republika kandiduje na primátorku Nitry, chce riešiť skutočné problémy ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa svojich slov chce riešiť skutočné problémy ľudí, "nielen progresívne fantázie súčasného primátora Hattasa". "Mojím cieľom je prinavrátiť mestu funkčnosť, hospodárnosť a bezpečnosť a riešiť skutočné problémy, ktoré trápia obyvateľov nášho mesta," uviedla.
Podrobnejší tím a program predstaví priebežne počas nadchádzajúcej kampane. Teraz sa podľa hovorcu hnutia Republika Ondreja Ďuricu sústreďuje na získanie širšej politickej podpory pre svoju kandidatúru v snahe zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov. Komunálne voľby sa budú konať na jeseň tohto roku.
Zdroj: SITA.sk - Zuzana Uhríková z hnutia Republika kandiduje na primátorku Nitry, chce riešiť skutočné problémy ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO
Pellegrini sa stretol so Žilinkom, diskutovali aj o stave Slovenska v boji proti korupcii – FOTO
<< predchádzajúci článok
V minulom roku spoločne darovali takmer 850 litrov nádeje
V minulom roku spoločne darovali takmer 850 litrov nádeje