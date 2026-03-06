Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Meniny má Radoslav, Radoslava
 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Zuzana Uhríková z hnutia Republika kandiduje na primátorku Nitry, chce riešiť skutočné problémy ľudí – VIDEO


Zuzana Uhríková oznámila zámer kandidovať na primátorku mesta Nitra v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Svoje rozhodnutie zverejnila vo videu na sociálnej sieti spolu s ...



6.3.2026 (SITA.sk) - Zuzana Uhríková oznámila zámer kandidovať na primátorku mesta Nitra v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Svoje rozhodnutie zverejnila vo videu na sociálnej sieti spolu s krajským predsedom hnutia Republika v Nitrianskom kraji Petrom Pukanom. Uhríková kandidatúrou vyzýva súčasného primátora Milana Hattasa, ktorý stojí na čele mesta od roku 2018.


Podľa svojich slov chce riešiť skutočné problémy ľudí, "nielen progresívne fantázie súčasného primátora Hattasa". "Mojím cieľom je prinavrátiť mestu funkčnosť, hospodárnosť a bezpečnosť a riešiť skutočné problémy, ktoré trápia obyvateľov nášho mesta," uviedla.

Podrobnejší tím a program predstaví priebežne počas nadchádzajúcej kampane. Teraz sa podľa hovorcu hnutia Republika Ondreja Ďuricu sústreďuje na získanie širšej politickej podpory pre svoju kandidatúru v snahe zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov. Komunálne voľby sa budú konať na jeseň tohto roku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Zuzana Uhríková z hnutia Republika kandiduje na primátorku Nitry, chce riešiť skutočné problémy ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

