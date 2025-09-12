|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mária
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. septembra 2025
Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca
Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že jeho trpezlivosť s Vladimirom Putinom sa stráca a naznačil, že pre vojnu na Ukrajine môže ...
Zdieľať
12.9.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že jeho trpezlivosť s Vladimirom Putinom sa stráca a naznačil, že pre vojnu na Ukrajine môže prijať prísne protiruské sankcie. Podľa Trumpa však aj Kyjev má urobiť ústupky.
„Nejako sa to stráca a stráca sa to rýchlo," povedal Trump pre televíziu Fox News, keď dostal otázku, či jeho trpezlivosť nevyčerpáva ruské odmietanie ukončiť konflikt.
Prezident USA však dodal, že „na tanec treba dvoch." „Je to prekvapujúce. Keď to chcel urobiť Putin, (prezident Volodymyr) Zelenskyj to nechcel. Keď to chcel Zelenskyj, Putin to nechcel. Teraz to chce Zelenskyj a u Putina je to otázne. Budeme musieť zaujať veľmi, veľmi silnú pozíciu," konštatoval Trump.
Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené“. „Naši vyjednávači ma
jú možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov. Zatiaľ je však pravdepodobne presnejšie hovoriť o pozastavení,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Nemôžete nosiť ružové okuliare a očakávať, že proces rokovaní prinesie okamžité výsledky,“ dodal.
Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.
Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nejako sa to stráca a stráca sa to rýchlo," povedal Trump pre televíziu Fox News, keď dostal otázku, či jeho trpezlivosť nevyčerpáva ruské odmietanie ukončiť konflikt.
Prezident USA však dodal, že „na tanec treba dvoch." „Je to prekvapujúce. Keď to chcel urobiť Putin, (prezident Volodymyr) Zelenskyj to nechcel. Keď to chcel Zelenskyj, Putin to nechcel. Teraz to chce Zelenskyj a u Putina je to otázne. Budeme musieť zaujať veľmi, veľmi silnú pozíciu," konštatoval Trump.
Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené“. „Naši vyjednávači ma
jú možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov. Zatiaľ je však pravdepodobne presnejšie hovoriť o pozastavení,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Nemôžete nosiť ružové okuliare a očakávať, že proces rokovaní prinesie okamžité výsledky,“ dodal.
Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.
Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja
Pellegrini sa v Banskej Štiavnici zúčastnil osláv Dňa baníkov, pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja
<< predchádzajúci článok
Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu
Slovenská pošta vydáva novú známku, motívom je ocenená ilustrácia z detskej knihy Pabla Nerudu