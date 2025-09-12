Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.9.2025
12. septembra 2025

Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že jeho trpezlivosť s Vladimirom Putinom sa stráca a naznačil, že pre vojnu na Ukrajine môže ...



trump_63226 676x451 12.9.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že jeho trpezlivosť s Vladimirom Putinom sa stráca a naznačil, že pre vojnu na Ukrajine môže prijať prísne protiruské sankcie. Podľa Trumpa však aj Kyjev má urobiť ústupky.


Nejako sa to stráca a stráca sa to rýchlo," povedal Trump pre televíziu Fox News, keď dostal otázku, či jeho trpezlivosť nevyčerpáva ruské odmietanie ukončiť konflikt.

Prezident USA však dodal, že „na tanec treba dvoch." „Je to prekvapujúce. Keď to chcel urobiť Putin, (prezident Volodymyr) Zelenskyj to nechcel. Keď to chcel Zelenskyj, Putin to nechcel. Teraz to chce Zelenskyj a u Putina je to otázne. Budeme musieť zaujať veľmi, veľmi silnú pozíciu," konštatoval Trump.

Kremeľ v piatok oznámil, že mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou sú „pozastavené“. „Naši vyjednávači ma

jú možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov. Zatiaľ je však pravdepodobne presnejšie hovoriť o pozastavení,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Nemôžete nosiť ružové okuliare a očakávať, že proces rokovaní prinesie okamžité výsledky,“ dodal.

Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.


Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
