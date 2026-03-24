|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Šubová ohlásila kandidatúru na primátorku Bratislavy, plánuje audit a reformu mestských financií – VIDEO
Predsedníčka politickej strany Pirátska strana - Slovensko a protikorupčná aktivistka Zuzana Šubová bude kandidovať ...
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka politickej strany Pirátska strana – Slovensko a protikorupčná aktivistka Zuzana Šubová bude kandidovať za primátorku Bratislavy. Oznámila to v rozhovore spravodajskej relácie Publiq s Mirom Frindtom. Ako dôvod uviedla svoje uvedomenie, že Slovensko je v katastrofálnom stave ekonomicky aj morálne. „Som presvedčená, že ak chceme opraviť Slovensko, môžeme začať Bratislavou," poznamenala.
Šubová podľa vlastných slov nechce v Bratislave realizovať nejaké kozmetické zmeny. Chce ukázať, že tak ako by mal fungovať štát, by mala fungovať aj Bratislava, v prospech všetkých občanov, ktorí platia svoje dane.
Bratislava podľa nej potrebuje človeka, ktorý rozumie riadeniu, financiám, a zodpovednosti za všetkých daňových poplatníkov. „S rešpektom konštatujem, že Matúš Vallo je možno dobrý architekt, ale určite nie ekonóm," dodala.
Zuzana Šubová má skúsenosti s komunálnou politikou, je vyštudovaná ekonómka a rovnako má bohaté skúsenosti aj vo finančnom sektore. Ako ďalej uviedla, buduje svoj vlastný tím odborníkov z rôznych odvetví, ktorý spolu so svojim programom čoskoro predstaví verejnosti. Ako ďalší dôvod svojej kandidatúry uviedla črtajúci sa záujem súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža o pozíciu primátora Bratislavy.
„Tu sa rozohráva veľmi veľká politická hra, hra oligarchie a finančných skupín v pozadí, ktoré chcú mať istotu, že ak pohorí Vallo, budú tu mať zastupovanú pozíciu Jozefom Rážom a tomu chcem ja zabrániť," skonštatovala Šubová.
Vallo podľa nej, okrem toho, že nie je dobrý ekonóm ani hospodár, v poslednom období niekoľkokrát navýšil dane. „Keď politik zlyháva, vtedy nastupujú dane a dvíhajú sa," zdôraznila s tým, že tomuto chce tiež zabrániť.
Šubová podľa vlastných slov vníma veľké zadlžovanie kasy Bratislavy a enormnú prezamestnanosť. „Tu sa zriadila nejaká personálna agentúra pre Vallových priateľov a spriaznencov," uviedla s tým, že toto všetko je potrebné preveriť. V prípade svojho zvolenia deklarovala ako prvé vykonanie hĺbkového auditu mestských financií. Pri vedení mesta sa chce inšpirovať Prahou v spolupráci s predsedom českých Pirátov Zdeňkom Hříbom.
Zdroj: SITA.sk - Šubová ohlásila kandidatúru na primátorku Bratislavy, plánuje audit a reformu mestských financií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kozmetické zmeny
Bratislava podľa nej potrebuje človeka, ktorý rozumie riadeniu, financiám, a zodpovednosti za všetkých daňových poplatníkov. „S rešpektom konštatujem, že Matúš Vallo je možno dobrý architekt, ale určite nie ekonóm," dodala.
Zuzana Šubová má skúsenosti s komunálnou politikou, je vyštudovaná ekonómka a rovnako má bohaté skúsenosti aj vo finančnom sektore. Ako ďalej uviedla, buduje svoj vlastný tím odborníkov z rôznych odvetví, ktorý spolu so svojim programom čoskoro predstaví verejnosti. Ako ďalší dôvod svojej kandidatúry uviedla črtajúci sa záujem súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža o pozíciu primátora Bratislavy.
Politická hra
„Tu sa rozohráva veľmi veľká politická hra, hra oligarchie a finančných skupín v pozadí, ktoré chcú mať istotu, že ak pohorí Vallo, budú tu mať zastupovanú pozíciu Jozefom Rážom a tomu chcem ja zabrániť," skonštatovala Šubová.
Vallo podľa nej, okrem toho, že nie je dobrý ekonóm ani hospodár, v poslednom období niekoľkokrát navýšil dane. „Keď politik zlyháva, vtedy nastupujú dane a dvíhajú sa," zdôraznila s tým, že tomuto chce tiež zabrániť.
Šubová podľa vlastných slov vníma veľké zadlžovanie kasy Bratislavy a enormnú prezamestnanosť. „Tu sa zriadila nejaká personálna agentúra pre Vallových priateľov a spriaznencov," uviedla s tým, že toto všetko je potrebné preveriť. V prípade svojho zvolenia deklarovala ako prvé vykonanie hĺbkového auditu mestských financií. Pri vedení mesta sa chce inšpirovať Prahou v spolupráci s predsedom českých Pirátov Zdeňkom Hříbom.
Zdroj: SITA.sk - Šubová ohlásila kandidatúru na primátorku Bratislavy, plánuje audit a reformu mestských financií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
