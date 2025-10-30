|
Štvrtok 30.10.2025
30. októbra 2025
Štyri frakcie Európskeho parlamentu hrozia odmietnutím rozpočtu
Europoslanci pohrozili, že odmietnu kľúčovú časť sedemročného finančného rámca na najbližšom plenárnom zasadnutí EP, ak požadované zmeny EK nezapracuje do návrhu.
Štyri frakcie Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby zásadne prepracovala návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Vyplýva to z listu, ktorý má k dispozícii portál Politico.
Europoslanci pohrozili, že odmietnu kľúčovú časť sedemročného finančného rámca na najbližšom plenárnom zasadnutí EP, ak požadované zmeny EK nezapracuje do návrhu. List podpísali šéfovia frakcií – Manfred Weber z Európskej ľudovej strany (EPP), Iratxe García Pérezová zo Socialistov a demokratov (S&D), Valérie Hayerová z Obnovme Európu (RE) a Bas Eickhout zo Zelených/Európska slobodná aliancia.
Politické skupiny odmietajú takzvané „národné plány“, ktoré spočívajú v myšlienke EK zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny do jednotných fondov spravovaných 27 vládami členských štátov. Tie tvoria približne polovicu celkového rozpočtu EÚ. Podľa Politica ide o zmenu oproti súčasnému systému, v ktorom regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravovaní finančných prostriedkov.
Formálne odmietnutie návrhu by znamenalo vážny problém pre EK a prinútilo by ju pripraviť nový návrh. Frakcie dúfajú, že EK ustúpi a návrh sama prepracuje ešte pred hlasovaním. Lídri tiež v liste upozornili, že EP už od začiatku rokovaní odmieta koncepciu „národných plánov“.
Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.
