Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. októbra 2025

Štyri frakcie Európskeho parlamentu hrozia odmietnutím rozpočtu



Europoslanci pohrozili, že odmietnu kľúčovú časť sedemročného finančného rámca na najbližšom plenárnom zasadnutí EP, ak požadované zmeny EK nezapracuje do návrhu.



Zdieľať
Štyri frakcie Európskeho parlamentu hrozia odmietnutím rozpočtu

Štyri frakcie Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby zásadne prepracovala návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Vyplýva to z listu, ktorý má k dispozícii portál Politico.


Europoslanci pohrozili, že odmietnu kľúčovú časť sedemročného finančného rámca na najbližšom plenárnom zasadnutí EP, ak požadované zmeny EK nezapracuje do návrhu. List podpísali šéfovia frakcií – Manfred Weber z Európskej ľudovej strany (EPP), Iratxe García Pérezová zo Socialistov a demokratov (S&D), Valérie Hayerová z Obnovme Európu (RE) a Bas Eickhout zo Zelených/Európska slobodná aliancia.

Politické skupiny odmietajú takzvané „národné plány“, ktoré spočívajú v myšlienke EK zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny do jednotných fondov spravovaných 27 vládami členských štátov. Tie tvoria približne polovicu celkového rozpočtu EÚ. Podľa Politica ide o zmenu oproti súčasnému systému, v ktorom regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri spravovaní finančných prostriedkov.

Formálne odmietnutie návrhu by znamenalo vážny problém pre EK a prinútilo by ju pripraviť nový návrh. Frakcie dúfajú, že EK ustúpi a návrh sama prepracuje ešte pred hlasovaním. Lídri tiež v liste upozornili, že EP už od začiatku rokovaní odmieta koncepciu „národných plánov“.

Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na senioroch spáchali už stovky podvodov, štát ide proti podvodníkom bojovať – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini sa zúčastnil na otvorení Generálnej konferencie UNESCO, rokoval aj s prezidentmi Uzbekistanu a Srbska – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 