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07. júna 2026
Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes
Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou. Prezident Peter Pellegrini ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou.
Prezident Peter Pellegrini pripomenul Memorandum slovenského národa, podľa hlavy štátu bolo víziou, ktorú dnes napĺňame. Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, naši predkovia prijali Memorandum slovenského národa pred 165 rokmi. Pellegrini ho označil za zásadný programový dokument, v ktorom určili svoje politické a kultúrne ciele, dodal, že vedeli, že jazyk, vzdelanie a kultúra budú kľúčovými pre budúcnosť národa.
„Dnes sú ich želania a túžby v mnoho naplnené. Slovenky a Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne vo svojej suverénnej a zvrchovanej republike, ktorá je pevnou súčasťou vyspelého a demokratického sveta,” napísal.
„Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu,” dodal. Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou. Podľa hlavy štátu je na každom z nás, aby sme víziu memoranda a lepšej budúcnosti slovenského národa vlastnými rukami a umom prenášali do skutočnosti v spoločný prospech.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini pripomenul Memorandum slovenského národa, podľa hlavy štátu bolo víziou, ktorú dnes napĺňame. Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, naši predkovia prijali Memorandum slovenského národa pred 165 rokmi. Pellegrini ho označil za zásadný programový dokument, v ktorom určili svoje politické a kultúrne ciele, dodal, že vedeli, že jazyk, vzdelanie a kultúra budú kľúčovými pre budúcnosť národa.
„Dnes sú ich želania a túžby v mnoho naplnené. Slovenky a Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne vo svojej suverénnej a zvrchovanej republike, ktorá je pevnou súčasťou vyspelého a demokratického sveta,” napísal.
„Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu,” dodal. Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou. Podľa hlavy štátu je na každom z nás, aby sme víziu memoranda a lepšej budúcnosti slovenského národa vlastnými rukami a umom prenášali do skutočnosti v spoločný prospech.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes © SITA Všetky práva vyhradené.
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