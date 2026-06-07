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07. júna 2026

Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes


Tagy: Prezident Slovenskej republiky

Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou. Prezident Peter Pellegrini ...



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pelle7 676x471 7.6.2026 (SITA.sk) - Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou.


Prezident Peter Pellegrini pripomenul Memorandum slovenského národa, podľa hlavy štátu bolo víziou, ktorú dnes napĺňame. Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, naši predkovia prijali Memorandum slovenského národa pred 165 rokmi. Pellegrini ho označil za zásadný programový dokument, v ktorom určili svoje politické a kultúrne ciele, dodal, že vedeli, že jazyk, vzdelanie a kultúra budú kľúčovými pre budúcnosť národa.

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„Dnes sú ich želania a túžby v mnoho naplnené. Slovenky a Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne vo svojej suverénnej a zvrchovanej republike, ktorá je pevnou súčasťou vyspelého a demokratického sveta,” napísal.

„Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu,” dodal. Dodal, že máme byť hrdí, že po tejto ceste kráčame a postupne ju napĺňame obsahom a štátnosťou. Podľa hlavy štátu je na každom z nás, aby sme víziu memoranda a lepšej budúcnosti slovenského národa vlastnými rukami a umom prenášali do skutočnosti v spoločný prospech.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul Memorandum slovenského národa. Jeho víziu podľa neho napĺňame dodnes © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky
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