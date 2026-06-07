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07. júna 2026
Prvé zamestnanie býva sklamaním pre obe strany. Firmy aj absolventi často narážajú na realitu
Jedným z najčastejších zdrojov nedorozumení medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi sú podľa koučky rozdielne očakávania. Absolventi ...
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7.6.2026 (SITA.sk) - Jedným z najčastejších zdrojov nedorozumení medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi sú podľa koučky rozdielne očakávania.
Absolventi stredných a vysokých škôl v najbližších týždňoch vstúpia na trh práce, zamestnávatelia však majú obavy. Na pracovný trh totiž vstupujú zástupcovia generácie Z, ktorí už majú od práce iné očakávania ako ich predchodcovia. Kým zamestnávatelia hovoria o vyšších požiadavkách mladých ľudí, absolventi často narážajú na prostredie, ktoré je iné, než si predstavovali.
Upozornila na to predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (SAKo) Martina Magic, podľa ktorej nejde o problém na jednej či druhej strane, ale o prirodzený stred rozdielnych skúseností, hodnôt a očakávaní.
Jedným z najčastejších zdrojov nedorozumení medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi sú podľa koučky rozdielne očakávania. Pre absolventov je dôležitá otvorená komunikácia, pravidelná spätná väzba a rýchlejší profesijný rast. Firmy zase predpokladajú, že mladí zamestnanci budú od prvého dňa samostatní a pripravení okamžite podávať výkon.
„Generácia Z dnes nehľadá len zamestnanie, ale predovšetkým prostredie, v ktorom sa budú cítiť rešpektovaní, vypočutí a kde ich práca bude dávať zmysel, nie len profit firme. Veľmi dôležitá je pre nich konštruktívna spätná väzba, dobré vzťahy na pracovisku, flexibilita a možnosť rozvoja,“ priblížila Martina Magic.
Podľa koučky tieto tvrdenia podporuje aj globálny prieskum spoločnosti Deloitte medzi približne 23-tisíc zástupcami generácie Z a mileniálmi, ktorý ukázal, že mladí ľudia pri výbere zamestnávateľa kladú veľký dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Dôležité sú pre nastupujúce generácie aj možnosti rozvoja, zmysluplnosť práce a podpora duševného zdravia.
Sklamaním pre čerstvých absolventov často býva najmä stret s realitou na pracovnom trhu. Podľa koučky sa mladí ľudia ťažko vyrovnávajú s tým, že ich kariérny rast neprichádza okamžite, chýba im spätná väzba od manažérov a mnohé firmy reagujú pomalšie, ako očakávali. „Často ich prekvapí aj množstvo rutiny, interných procesov alebo menej otvorená komunikácia,“ dodala. Podobné rozčarovanie však podľa nej zažívajú aj zamestnávatelia.
„Najčastejším sklamaním u oboch strán býva prvé zamestnanie. Zamestnávateľ očakáva ‚hotového‘ človeka a často sa sťažuje, že mladým chýbajú základné pracovné návyky. Naopak, nováčikovia vo firme sú frustrovaní, keď musia dôležitosť nových digitálnych nástrojov vysvetľovať starším kolegom,“ dodala koučka.
Kľúčové je podľa odborníčky najmä to, ako sa dokážu obe strany navzájom pochopiť, kompromisy sú pritom potrebné na oboch stranách. „Generácia Z bude musieť prijať, že nie všetko sa dá meniť okamžite a že skúsenosti sa budujú časom. To znamená mať viac trpezlivosti s procesmi, ktoré sa nedajú zmeniť zo dňa na deň a vnímať prvé zamestnanie ako príležitosť na učenie, nie ako definitívne kariérne rozhodnutie. Zamestnávatelia zas budú musieť pochopiť, že dnešní mladí ľudia už nechcú fungovať len v modeli príkaz – výkon – odmena. Budú musieť viac komunikovať, poskytovať pravidelnú spätnú väzbu a venovať väčšiu pozornosť adaptácii nových zamestnancov,“ uzavrela Martina Magic.
Zdroj: SITA.sk - Prvé zamestnanie býva sklamaním pre obe strany. Firmy aj absolventi často narážajú na realitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Absolventi stredných a vysokých škôl v najbližších týždňoch vstúpia na trh práce, zamestnávatelia však majú obavy. Na pracovný trh totiž vstupujú zástupcovia generácie Z, ktorí už majú od práce iné očakávania ako ich predchodcovia. Kým zamestnávatelia hovoria o vyšších požiadavkách mladých ľudí, absolventi často narážajú na prostredie, ktoré je iné, než si predstavovali.
Mladí ľudia chcú zmysluplnú prácu
Upozornila na to predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (SAKo) Martina Magic, podľa ktorej nejde o problém na jednej či druhej strane, ale o prirodzený stred rozdielnych skúseností, hodnôt a očakávaní.
Jedným z najčastejších zdrojov nedorozumení medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi sú podľa koučky rozdielne očakávania. Pre absolventov je dôležitá otvorená komunikácia, pravidelná spätná väzba a rýchlejší profesijný rast. Firmy zase predpokladajú, že mladí zamestnanci budú od prvého dňa samostatní a pripravení okamžite podávať výkon.
„Generácia Z dnes nehľadá len zamestnanie, ale predovšetkým prostredie, v ktorom sa budú cítiť rešpektovaní, vypočutí a kde ich práca bude dávať zmysel, nie len profit firme. Veľmi dôležitá je pre nich konštruktívna spätná väzba, dobré vzťahy na pracovisku, flexibilita a možnosť rozvoja,“ priblížila Martina Magic.
Podľa koučky tieto tvrdenia podporuje aj globálny prieskum spoločnosti Deloitte medzi približne 23-tisíc zástupcami generácie Z a mileniálmi, ktorý ukázal, že mladí ľudia pri výbere zamestnávateľa kladú veľký dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Dôležité sú pre nastupujúce generácie aj možnosti rozvoja, zmysluplnosť práce a podpora duševného zdravia.
Absolventov aj firmy často zaskočí realita
Sklamaním pre čerstvých absolventov často býva najmä stret s realitou na pracovnom trhu. Podľa koučky sa mladí ľudia ťažko vyrovnávajú s tým, že ich kariérny rast neprichádza okamžite, chýba im spätná väzba od manažérov a mnohé firmy reagujú pomalšie, ako očakávali. „Často ich prekvapí aj množstvo rutiny, interných procesov alebo menej otvorená komunikácia,“ dodala. Podobné rozčarovanie však podľa nej zažívajú aj zamestnávatelia.
„Najčastejším sklamaním u oboch strán býva prvé zamestnanie. Zamestnávateľ očakáva ‚hotového‘ človeka a často sa sťažuje, že mladým chýbajú základné pracovné návyky. Naopak, nováčikovia vo firme sú frustrovaní, keď musia dôležitosť nových digitálnych nástrojov vysvetľovať starším kolegom,“ dodala koučka.
Kľúčové je podľa odborníčky najmä to, ako sa dokážu obe strany navzájom pochopiť, kompromisy sú pritom potrebné na oboch stranách. „Generácia Z bude musieť prijať, že nie všetko sa dá meniť okamžite a že skúsenosti sa budujú časom. To znamená mať viac trpezlivosti s procesmi, ktoré sa nedajú zmeniť zo dňa na deň a vnímať prvé zamestnanie ako príležitosť na učenie, nie ako definitívne kariérne rozhodnutie. Zamestnávatelia zas budú musieť pochopiť, že dnešní mladí ľudia už nechcú fungovať len v modeli príkaz – výkon – odmena. Budú musieť viac komunikovať, poskytovať pravidelnú spätnú väzbu a venovať väčšiu pozornosť adaptácii nových zamestnancov,“ uzavrela Martina Magic.
Zdroj: SITA.sk - Prvé zamestnanie býva sklamaním pre obe strany. Firmy aj absolventi často narážajú na realitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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