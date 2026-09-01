Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 1.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2026

Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, Slovensku zablahoželal aj Trump


Tagy: Americký prezident Deň Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Prezident SR Štátny sviatok Ústava Slovenskej republiky Ústava SR

Prezident označil ústavu za kvalitný a nadčasový základ slovenskej štátnosti a vyzval politikov, aby o jej úpravách hľadali dohodu aj s opozíciou. Prezident SR



Zdieľať
pellegrini trump 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Prezident označil ústavu za kvalitný a nadčasový základ slovenskej štátnosti a vyzval politikov, aby o jej úpravách hľadali dohodu aj s opozíciou.


Prezident SR Peter Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, odmieta názory o jej písaní nanovo. Ako hlava štátu napísala v príspevku na sociálnej sieti, Ústava SR, ktorá bola prijatá pred 34 rokmi, predstavovala základný právny predpoklad vzniku samostatného a zvrchovaného štátu, o ktorý sa usilovali celé generácie Slovákov.

Základy slovenskej štátnosti


„Ale bola aj kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť,” uviedol prezident. Z tohto dôvodu odmieta názory, aby bola ústava po vyše troch desaťročiach písaná úplne nanovo z dôvodu, že sa časti politického či odborného spektra jednoducho nepáči a nepáčia sa im samotné základy slovenskej štátnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Práve naopak. Pristupujme k zmenám ústavy s väčším rešpektom a hľadajme širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Tie sú niekedy potrebné, veď svet sa vyvíja a život sa mení, ale nemali by sme siahať len po účelových zmenách. A už vôbec nie vo chvíli, keď sa podarí dosiahnuť ústavnú väčšinu v rámci akejkoľvek vládnej koalície - konsenzus s opozíciou, resp. jej časťou, by mal byť pri zmenách ústavy podmienkou,” vraví Pellegrini. Dodal, že hoci už dnes nemáme voľný deň, stále máme štátny sviatok, ktorý si zaslúži našu úctu. „Želám všetkým krásny sviatočný deň a slovenskej ústave dlhý život v službe slovenským občanom,” uzavrel.

Blahoželanie od amerického prezidenta


Slovensku ku Dňu Ústavy SR blahoželal aj americký prezident Donald Trump. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. V liste adresovanom prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slová občanom Slovenskej republiky.

„Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám Vám a ľudu Slovenska radostný Deň ústavy 1. septembra,“ uviedol Trump. Ako ozrejmili z KP SR, prezident USA sa v ďalšej časti venoval vzájomným vzťahom oboch krajín a ich pôsobeniu v Severoatlantickej aliancii. „Spojené štáty a Slovensko spája viac než len spojenectvo. Zdieľame trvalé presvedčenie, že slobodné národy musia mať silu a nezávislosť určovať si vlastnú cestu. Naše priateľstvo a spoločné záväzky ako spojencov v NATO nás spájajú a náš záväzok k mieru a prosperite zostáva pevný,“ napísal Trump.

Prezident Spojených štátov amerických poukázal i na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. „Naše rastúce energetické partnerstvo a silná spolupráca v oblasti civilnej jadrovej energetiky posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska, podporia hospodársky rast a vytvoria príležitosti pre amerických a slovenských pracovníkov a podniky. Tešíme sa na ďalšie rozvíjanie našich vzťahov v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Trump. List uzavrel osobným želaním pri príležitosti slovenského štátneho sviatku. „Prijmite, prosím, moje srdečné blahoželanie pri príležitosti osláv Dňa ústavy,“ poprial na záver listu.

Blahoželania od iných krajín


Ako uviedli z KP SR, pri príležitosti Dňa Ústavy SR dostalo Slovensko blahoželania od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Srí Lanky, Turkménska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, Slovensku zablahoželal aj Trump © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Deň Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Prezident SR Štátny sviatok Ústava Slovenskej republiky Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šefčovič: Európska únia chce presvedčiť Čínu, aby obmedzila vývoz do bloku
<< predchádzajúci článok
Veľké projekty, odborné riadenie aj prestíž. Kandidáti na primátora priblížili, čo najviac chýba Bratislave

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 