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01. septembra 2026
Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, Slovensku zablahoželal aj Trump
Tagy: Americký prezident Deň Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Prezident SR Štátny sviatok Ústava Slovenskej republiky Ústava SR
Prezident označil ústavu za kvalitný a nadčasový základ slovenskej štátnosti a vyzval politikov, aby o jej úpravách hľadali dohodu aj s opozíciou. Prezident SR
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1.9.2026 (SITA.sk) - Prezident označil ústavu za kvalitný a nadčasový základ slovenskej štátnosti a vyzval politikov, aby o jej úpravách hľadali dohodu aj s opozíciou.
Prezident SR Peter Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, odmieta názory o jej písaní nanovo. Ako hlava štátu napísala v príspevku na sociálnej sieti, Ústava SR, ktorá bola prijatá pred 34 rokmi, predstavovala základný právny predpoklad vzniku samostatného a zvrchovaného štátu, o ktorý sa usilovali celé generácie Slovákov.
„Ale bola aj kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť,” uviedol prezident. Z tohto dôvodu odmieta názory, aby bola ústava po vyše troch desaťročiach písaná úplne nanovo z dôvodu, že sa časti politického či odborného spektra jednoducho nepáči a nepáčia sa im samotné základy slovenskej štátnosti.
„Práve naopak. Pristupujme k zmenám ústavy s väčším rešpektom a hľadajme širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Tie sú niekedy potrebné, veď svet sa vyvíja a život sa mení, ale nemali by sme siahať len po účelových zmenách. A už vôbec nie vo chvíli, keď sa podarí dosiahnuť ústavnú väčšinu v rámci akejkoľvek vládnej koalície - konsenzus s opozíciou, resp. jej časťou, by mal byť pri zmenách ústavy podmienkou,” vraví Pellegrini. Dodal, že hoci už dnes nemáme voľný deň, stále máme štátny sviatok, ktorý si zaslúži našu úctu. „Želám všetkým krásny sviatočný deň a slovenskej ústave dlhý život v službe slovenským občanom,” uzavrel.
Slovensku ku Dňu Ústavy SR blahoželal aj americký prezident Donald Trump. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. V liste adresovanom prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slová občanom Slovenskej republiky.
„Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám Vám a ľudu Slovenska radostný Deň ústavy 1. septembra,“ uviedol Trump. Ako ozrejmili z KP SR, prezident USA sa v ďalšej časti venoval vzájomným vzťahom oboch krajín a ich pôsobeniu v Severoatlantickej aliancii. „Spojené štáty a Slovensko spája viac než len spojenectvo. Zdieľame trvalé presvedčenie, že slobodné národy musia mať silu a nezávislosť určovať si vlastnú cestu. Naše priateľstvo a spoločné záväzky ako spojencov v NATO nás spájajú a náš záväzok k mieru a prosperite zostáva pevný,“ napísal Trump.
Prezident Spojených štátov amerických poukázal i na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. „Naše rastúce energetické partnerstvo a silná spolupráca v oblasti civilnej jadrovej energetiky posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska, podporia hospodársky rast a vytvoria príležitosti pre amerických a slovenských pracovníkov a podniky. Tešíme sa na ďalšie rozvíjanie našich vzťahov v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Trump. List uzavrel osobným želaním pri príležitosti slovenského štátneho sviatku. „Prijmite, prosím, moje srdečné blahoželanie pri príležitosti osláv Dňa ústavy,“ poprial na záver listu.
Ako uviedli z KP SR, pri príležitosti Dňa Ústavy SR dostalo Slovensko blahoželania od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Srí Lanky, Turkménska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, Slovensku zablahoželal aj Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, odmieta názory o jej písaní nanovo. Ako hlava štátu napísala v príspevku na sociálnej sieti, Ústava SR, ktorá bola prijatá pred 34 rokmi, predstavovala základný právny predpoklad vzniku samostatného a zvrchovaného štátu, o ktorý sa usilovali celé generácie Slovákov.
Základy slovenskej štátnosti
„Ale bola aj kvalitným a nadčasovým dokumentom, ktorého základné rámce sa dodnes nemuseli zmeniť,” uviedol prezident. Z tohto dôvodu odmieta názory, aby bola ústava po vyše troch desaťročiach písaná úplne nanovo z dôvodu, že sa časti politického či odborného spektra jednoducho nepáči a nepáčia sa im samotné základy slovenskej štátnosti.
„Práve naopak. Pristupujme k zmenám ústavy s väčším rešpektom a hľadajme širší politický konsenzus pri jej doplnkoch. Tie sú niekedy potrebné, veď svet sa vyvíja a život sa mení, ale nemali by sme siahať len po účelových zmenách. A už vôbec nie vo chvíli, keď sa podarí dosiahnuť ústavnú väčšinu v rámci akejkoľvek vládnej koalície - konsenzus s opozíciou, resp. jej časťou, by mal byť pri zmenách ústavy podmienkou,” vraví Pellegrini. Dodal, že hoci už dnes nemáme voľný deň, stále máme štátny sviatok, ktorý si zaslúži našu úctu. „Želám všetkým krásny sviatočný deň a slovenskej ústave dlhý život v službe slovenským občanom,” uzavrel.
Blahoželanie od amerického prezidenta
Slovensku ku Dňu Ústavy SR blahoželal aj americký prezident Donald Trump. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR. V liste adresovanom prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu prezident Spojených štátov amerických pripomenul význam 1. septembra a venoval svoje prvé slová občanom Slovenskej republiky.
„Spolu so svojimi americkými spoluobčanmi želám Vám a ľudu Slovenska radostný Deň ústavy 1. septembra,“ uviedol Trump. Ako ozrejmili z KP SR, prezident USA sa v ďalšej časti venoval vzájomným vzťahom oboch krajín a ich pôsobeniu v Severoatlantickej aliancii. „Spojené štáty a Slovensko spája viac než len spojenectvo. Zdieľame trvalé presvedčenie, že slobodné národy musia mať silu a nezávislosť určovať si vlastnú cestu. Naše priateľstvo a spoločné záväzky ako spojencov v NATO nás spájajú a náš záväzok k mieru a prosperite zostáva pevný,“ napísal Trump.
Prezident Spojených štátov amerických poukázal i na nové možnosti rozvoja bilaterálnych vzťahov, obzvlášť v energetickej oblasti. „Naše rastúce energetické partnerstvo a silná spolupráca v oblasti civilnej jadrovej energetiky posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska, podporia hospodársky rast a vytvoria príležitosti pre amerických a slovenských pracovníkov a podniky. Tešíme sa na ďalšie rozvíjanie našich vzťahov v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Trump. List uzavrel osobným želaním pri príležitosti slovenského štátneho sviatku. „Prijmite, prosím, moje srdečné blahoželanie pri príležitosti osláv Dňa ústavy,“ poprial na záver listu.
Blahoželania od iných krajín
Ako uviedli z KP SR, pri príležitosti Dňa Ústavy SR dostalo Slovensko blahoželania od predstaviteľov viacerých ďalších štátov, napríklad od prezidentov Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Talianska či Nemecka, Juhoafrickej republiky, Srí Lanky, Turkménska či Burundi. Blahoželania zaslali aj viacerí monarchovia, napríklad švédsky kráľ, kráľ Saudskej Arábie, japonský cisár či kráľ Holandska.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si pripomenul výročie prijatia Ústavy SR, Slovensku zablahoželal aj Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Deň Ústavy SR Prezident Slovenskej republiky Prezident SR Štátny sviatok Ústava Slovenskej republiky Ústava SR
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