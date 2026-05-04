Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
Včera Archív správ Nastavenia
04. mája 2026
Pellegrini si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika, vyzdvihol jeho odkaz pre súčasnú spoločnosť
Ako dodala hlava štátu, Štefánik preukázal obrovskú mieru odvahy a schopnosť prekonávať prekážky. V pondelok 4. mája si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky a ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Ako dodala hlava štátu, Štefánik preukázal obrovskú mieru odvahy a schopnosť prekonávať prekážky.
V pondelok 4. mája si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky a predčasne skončila životná púť generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol význam Štefánika a jeho odkaz pre súčasnú spoločnosť.
„Krátky čas, ktorý mu osud vymeral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín,“ konštatoval Pellegrini. Podotkol, že Československá republika, o vznik ktorej sa Štefánik zaslúžil, bola prvým štátnym útvarom, v ktorom mali Slováci postavenie štátotvorného národa. Prezident zároveň upozornil, že na začiatku Štefánikovej cesty stála „láska k poznaniu a k vede“.
„Práve astronómia mu otvorila cestu do sveta a umožnila spoznať významných ľudí. Možno, ak by do jeho života nevstúpila vojna, dnes by sa žiaci učili o jeho poznatkoch a objavoch, keďže jeho vedecká dráha sa črtala veľmi nádejne,“ zdôraznil Pellegrini.
Ako dodala hlava štátu, Štefánik preukázal obrovskú mieru odvahy a schopnosť prekonávať prekážky. Aj napriek zdravotným problémom sa stal excelentným vojakom a veliteľom. „Československé légie pod jeho vedením boli presvedčivým argumentom, že budúci štát Čechov a Slovákov má svoje miesto na mape sveta – pretože zaň s obrovským nasadením bojovali vojaci odhodlaní položiť hoci aj svoj život,“ pripomenul Pellegrini.
„Štefánik je tak príkladom, že predpokladom pre výnimočné činy sú vedomosti, odhodlanie a láska k vlasti,“ uzavrel prezident, ktorý verí, že Slovensko má aj dnes ľudí s takýmito kvalitami a potenciálom pracovať pre dobro celej spoločnosti.
„Možno sú v tejto chvíli ešte v školských laviciach alebo na univerzitách. Pripomínajme si preto Štefánika nielen ako symbol, ale ako človeka so živým a aktuálnym posolstvom pre ďalšie generácie,“ vyzval na záver.
Milan Rastislav Štefánik bol významným vedcom, politikom a generálom, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri vzniku Československej republiky. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách. V rokoch 1914 - 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, ktorý sa usiloval o vytvorenie samostatného československého štátu. Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády.
Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku Campoformido pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Okolnosti havárie talianskeho bombardovacieho lietadla Caproni 450, pri ktorej zahynuli generál M. R. Štefánik, pilot Gabriele Aggiusti, poručík Giotto Mancinelli Scotti a seržant Umberto Merlini ostali dosiaľ nevyjasnené. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle v okrese Myjava nad svojimi rodnými Košariskami.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika, vyzdvihol jeho odkaz pre súčasnú spoločnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Štefánik preukázal obrovskú mieru odvahy
Človek s posolstvom pre ďalšie generácie
