Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
Ste na Facebooku?
04. mája 2026
Viedeň vyhostila troch ruských diplomatov pre podozrenie zo špionáže
Rakúsko v pondelok oznámilo vyhostenie troch pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie zo špionáže.
Rakúsko v pondelok oznámilo vyhostenie troch pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie zo špionáže. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že si v súvislosti s prípadom už predvolalo ruského veľvyslanca.
Významné organizácie
Podľa verejnoprávnej stanice ORF mali zariadenia umiestnené na streche ruskej ambasády umožňovať zachytávanie dát vrátane komunikácie medzinárodných organizácií sídliacich vo Viedni, a to prostredníctvom satelitného internetu.
Rakúska metropola je pritom centrom viacerých významných inštitúcií vrátane Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Veľký problém
Ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová zdôraznila, že vláda mení prístup k podobným hrozbám. „Špionáž je pre Rakúsko bezpečnostný problém. V tejto vláde sme iniciovali zmenu kurzu a konáme proti nej dôsledne,“ uviedla.
Poškodená reputácia
Rakúsko v posledných rokoch čelilo viacerým škandálom spojeným s ruskými spravodajskými aktivitami, ktoré poškodili jeho reputáciu v rámci Európskej únie. Súčasná koaličná vláda preto plánuje rozšíriť právny rámec pre trestanie špionáže.
Vo Viedni pôsobí približne 220 pracovníkov ruskej ambasády. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rakúsko vyhostilo približne desiatku ruských diplomatov.
Zdroj: SITA.sk - Viedeň vyhostila troch ruských diplomatov pre podozrenie zo špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.
