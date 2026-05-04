 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Viedeň vyhostila troch ruských diplomatov pre podozrenie zo špionáže


Tagy: Rakúska vláda Rakúske úrady ruskí špióni Vyhostenie diplomatov

Vláda avizuje tvrdší postup proti spravodajským aktivitám a zmenu prístupu k bezpečnosti. Rakúsko v pondelok oznámilo vyhostenie troch pracovníkov ruskej ambasády pre ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Vláda avizuje tvrdší postup proti spravodajským aktivitám a zmenu prístupu k bezpečnosti.

Rakúsko v pondelok oznámilo vyhostenie troch pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie zo špionáže. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že si v súvislosti s prípadom už predvolalo ruského veľvyslanca.



Významné organizácie


Podľa verejnoprávnej stanice ORF mali zariadenia umiestnené na streche ruskej ambasády umožňovať zachytávanie dát vrátane komunikácie medzinárodných organizácií sídliacich vo Viedni, a to prostredníctvom satelitného internetu.


Rakúska metropola je pritom centrom viacerých významných inštitúcií vrátane Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Veľký problém


Ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová zdôraznila, že vláda mení prístup k podobným hrozbám. „Špionáž je pre Rakúsko bezpečnostný problém. V tejto vláde sme iniciovali zmenu kurzu a konáme proti nej dôsledne,“ uviedla.



Poškodená reputácia


Rakúsko v posledných rokoch čelilo viacerým škandálom spojeným s ruskými spravodajskými aktivitami, ktoré poškodili jeho reputáciu v rámci Európskej únie. Súčasná koaličná vláda preto plánuje rozšíriť právny rámec pre trestanie špionáže.


Vo Viedni pôsobí približne 220 pracovníkov ruskej ambasády. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Rakúsko vyhostilo približne desiatku ruských diplomatov.




Zdroj: SITA.sk - Viedeň vyhostila troch ruských diplomatov pre podozrenie zo špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.

Putin v panike: Bojí sa prevratu, dronového atentátu aj vlastných ľudí! Tajné služby odhalili šokujúce detaily
Pellegrini si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika, vyzdvihol jeho odkaz pre súčasnú spoločnosť

