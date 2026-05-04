Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Nelegálna streamovacia služba sleduje.me má veľký problém, zakročila proti nej skupina JOJ aj SAKT
Držiteľ vysielacích licencií staníc skupiny JOJ MAC TV aj SAKT preto podnikli konkrétne právne a technické kroky proti službe sleduje.me. Služba sleduje.me má veľký problém, zakročili proti nej
4.5.2026 (SITA.sk) - Držiteľ vysielacích licencií staníc skupiny JOJ MAC TV aj SAKT preto podnikli konkrétne právne a technické kroky proti službe sleduje.me.
Služba sleduje.me má veľký problém, zakročili proti nej JOJ Group aj Slovenská asociácia káblových telekomunikácií (SAKT). Ako informovala TV JOJ, ide o nelegálne streamovanie, ktoré poškodzuje televíznych vysielateľov, operátorov aj samotných divákov.
Držiteľ vysielacích licencií staníc skupiny JOJ MAC TV aj SAKT preto podnikli konkrétne právne a technické kroky proti službe sleduje.me. Ako skupina JOJ spresnila, služba sleduje.me bez zjavného súhlasu majiteľov sprístupňuje televízne stanice vrátane exkluzívneho obsahu, archívu a videopožičovne.
„Takéto fungovanie poškodzuje televíznych vysielateľov, operátorov, divákov a v konečnom dôsledku oslabuje prostredie, v ktorom vzniká kvalitný lokálny obsah,“ upozornila skupina JOJ. Akonáhle sa nelegálna služba sleduj.me objavila na trhu, MAC TV a SAKT na jej fungovanie bezodkladne zareagovali.
Obe strany spojili sily v boji proti nelegálnym službám a odštartovali aktivity proti jej činnosti. Začali podaním trestného oznámenia a prebiehajú aj ďalšie právne a technické opatrenia. Generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega totiž vidí vo fungovaní takýchto služieb viac ako len porušenie zákona.
„Nelegálne streamovanie nie je len porušením zákona, ale priamo ohrozuje udržateľnosť tvorby kvalitného lokálneho obsahu na Slovensku. Ako televízni vysielatelia investujeme významné prostriedky do výroby, práv a technologickej infraštruktúry a je našou povinnosťou aktívne chrániť hodnotu tejto práce v spolupráci so štátom aj technologickými partnermi,” zdôraznil Grega.
PAY TV manager JOJ Group Marek Mihálik vysvetlil, že nelegálne streamovenia narúša celý distribučný ekosystém televízneho obsahu a zásadne podkopáva licenčný model, na ktorom stojí trh platených televíznych služieb.
„Ochrana licencovaného obsahu je preto kľúčová nielen pre biznis, ale aj pre dlhodobú udržateľnosť kvalitných televíznych služieb na Slovensku. Je povinnosťou všetkých strán chrániť licencovaný obsah, dodržiavať férové obchodné vzťahy a zároveň zabezpečiť, aby sa k divákom dostával kvalitný obsah legálnou a spoľahlivou cestou,” dodal Mihálik.
Prezident SAKT Vlastimil Lakatoš zdôraznil význam spoločného postupu. Poskytovanie takýchto služieb je podľa neho absolútne neprijateľné.
„Poškodzuje to záujem operátorov – členov SAKT. Sme veľmi radi, že sme sa do tohto boja pustili spoločne aj s naším dlhoročným partnerom MAC TV a som presvedčený, že aj táto aktivita pomôže náš trh vyčistiť od všetkých podobných aktivít,“ uzavrel Lakatoš.
Zdroj: SITA.sk - Nelegálna streamovacia služba sleduje.me má veľký problém, zakročila proti nej skupina JOJ aj SAKT © SITA Všetky práva vyhradené.
Poškodzovanie televíznych vysielateľov
Narúšanie celého ekosystému
Ochrana licencovaného obsahu
