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26. septembra 2026
Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO
Pellegrini si v Kalinove uctil obete boja proti fašizmu. Prezident Peter Pellegrini vzdal úctu vojakom a civilistom, ktorí v ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Pellegrini si v Kalinove uctil obete boja proti fašizmu.
Prezident Peter Pellegrini vzdal úctu vojakom a civilistom, ktorí v boji proti fašizmu zaplatili životom. Urobil tak v rámci spomienkových osláv 82. výročia oslobodenia obce Kalinov. Zdôraznil, že úcta k obetiam všetkých zaväzuje nielen pamätať na minulosť, ale urobiť aj všetko pre to, aby také utrpenie nemuseli zažiť ďalšie generácie.
„Bolo to víťazstvo, ktoré sa rodilo obzvlášť bolestne a ťažko. Stálo nesmierne veľa ľudských životov a veľa krvi,“ povedal prezident a pripomenul, že Kalinov poznačili obe svetové vojny a následky sa natrvalo zapísali do života obce. Historické udalosti Pellegrini premostil aj do súčasnej bezpečnostnej situácie vo svete a nadviazal aj na svoje vystúpenie na pôde Organizácie Spojených národov.
Na Valnom zhromaždení OSN hovoril o rastúcom počte konfliktov a tiež o oslabovaní medzinárodných pravidiel. Upozornil na oslabovanie autority medzinárodných inštitúcií a silnejúce presvedčenie, že sa problémy dajú riešiť silou, zmenou hraníc, porušovaním suverenity či ignorovaním medzinárodných pravidiel.
Odkaz minulosti je tak podľa prezidenta záväzkom usilovať sa o mier aj dnes. „Na našich pleciach leží zodpovednosť, aby sme udržali pri živote diplomaciu ako nástroj na urovnanie sporov. Aby sme urobili maximum pre obnovenie mieru. Je to naša povinnosť voči našim dejinám i voči hrdinom, pred ktorými sa dnes skláňame. Je to naša povinnosť voči ďalším generáciám,“ zdôraznila hlava štátu. Zároveň má byť podľa prezidenta aj Kalinov pripomienkou toho, že aj v najnáročnejších okamihoch je tu nádej.
Dnešný program prezidenta pokračuje v priestoroch 21. mechanizovaného práporu v Trebišove, kde sa zúčastní na slávnostnom akte odovzdania bojových zástav a pripnutia stuhy na bojovú zástavu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vzdal úctu vojakom a civilistom, ktorí v boji proti fašizmu zaplatili životom. Urobil tak v rámci spomienkových osláv 82. výročia oslobodenia obce Kalinov. Zdôraznil, že úcta k obetiam všetkých zaväzuje nielen pamätať na minulosť, ale urobiť aj všetko pre to, aby také utrpenie nemuseli zažiť ďalšie generácie.
Prezident upozornil na oslabovanie medzinárodných pravidiel
„Bolo to víťazstvo, ktoré sa rodilo obzvlášť bolestne a ťažko. Stálo nesmierne veľa ľudských životov a veľa krvi,“ povedal prezident a pripomenul, že Kalinov poznačili obe svetové vojny a následky sa natrvalo zapísali do života obce. Historické udalosti Pellegrini premostil aj do súčasnej bezpečnostnej situácie vo svete a nadviazal aj na svoje vystúpenie na pôde Organizácie Spojených národov.
Na Valnom zhromaždení OSN hovoril o rastúcom počte konfliktov a tiež o oslabovaní medzinárodných pravidiel. Upozornil na oslabovanie autority medzinárodných inštitúcií a silnejúce presvedčenie, že sa problémy dajú riešiť silou, zmenou hraníc, porušovaním suverenity či ignorovaním medzinárodných pravidiel.
Pellegrini vyzval na udržanie diplomacie
Odkaz minulosti je tak podľa prezidenta záväzkom usilovať sa o mier aj dnes. „Na našich pleciach leží zodpovednosť, aby sme udržali pri živote diplomaciu ako nástroj na urovnanie sporov. Aby sme urobili maximum pre obnovenie mieru. Je to naša povinnosť voči našim dejinám i voči hrdinom, pred ktorými sa dnes skláňame. Je to naša povinnosť voči ďalším generáciám,“ zdôraznila hlava štátu. Zároveň má byť podľa prezidenta aj Kalinov pripomienkou toho, že aj v najnáročnejších okamihoch je tu nádej.
Dnešný program prezidenta pokračuje v priestoroch 21. mechanizovaného práporu v Trebišove, kde sa zúčastní na slávnostnom akte odovzdania bojových zástav a pripnutia stuhy na bojovú zástavu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si v Kalinove uctil obete vojny: Musíme urobiť všetko pre to, aby sa utrpenie neopakovalo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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