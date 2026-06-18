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18. júna 2026
Zelenskyj žiada Európu o viac protivzdušnej obrany a rýchlejšie dodávky zbraní
Ukrajinský prezident vyzval spojencov na urýchlenie nákupu amerických zbraní a posilnenie ochrany pred ruskými raketami.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval európskych spojencov, aby posilnili pomoc Kyjevu pri obrane proti ruským balistickým raketám a urýchlili nákup amerických zbraní pre Ukrajinu.
Na stretnutí podporovateľov Ukrajiny v sídle NATO v Bruseli zdôraznil, že Rusko sa naďalej spolieha najmä na raketové útoky.
„Vidíme, že Vladimir Putin sa teraz opiera o neustále raketové útoky. Potrebujeme preto schopnosti na ničenie balistických rakiet,“ povedal Zelenskyj.
Čas je neúprosný
Ukrajinský líder zároveň apeloval na európske krajiny, aby čo najrýchlejšie realizovali prisľúbené príspevky na nákup amerických zbraní, predovšetkým systémov protivzdušnej obrany Patriot. „Čas je dôležitý. Prosím, uskutočnime tieto rozhodnutia čo najrýchlejšie,“ vyhlásil.
Hrozná vojna
Zelenskyj po nedávnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na samite G7 vyjadril presvedčenie, že Washington bude pokračovať v tlaku na Moskvu.
„Prezident Spojených štátov jasne podporuje zvýšenie tlaku na Rusko, aby ukončilo túto hroznú vojnu,“ uviedol.
Niektorí sú pripravení
Krajiny ako Nemecko, Holandsko a Švédsko už avizovali pripravenosť financovať ďalšie balíky amerických zbraní pre Ukrajinu.
Britský minister obrany Dan Jarvis zdôraznil, že súčasné obdobie predstavuje dôležitú príležitosť na posilnenie ukrajinskej obrany a zvýšenie tlaku na Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada Európu o viac protivzdušnej obrany a rýchlejšie dodávky zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
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