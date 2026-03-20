Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
Mikroklíma v starších domoch: prečo sa prehrievajú inak než novostavby
Letné vlny horúčav kladú špecifické nároky na rodinné domy a byty, ktoré vznikli v úplne iných stavebných podmienkach než moderné novostavby.
Zdroj: freepik.com
Letné vlny horúčav kladú špecifické nároky na rodinné domy a byty, ktoré vznikli v úplne iných stavebných podmienkach než moderné novostavby. Mnohí si všimli, že staršie domy sa počas horúceho leta správajú odlišne – cez deň nie sú príliš teplé, no večer teplo pretrváva oveľa dlhšie.
Pochopenie týchto súvislostí vám môže pomôcť zlepšiť komfort bývania, obmedziť prehrievanie a znížiť náklady na chladenie.
Prečo teplo v starom dome zostáva dlhšie
Staršie domy majú často hrubšie steny z tehál alebo kameňa. Takéto konštrukcie dokážu uchovávať teplo – tento jav sa označuje ako tepelná zotrvačnosť.
Počas dňa sa múry postupne nahrievajú a večer začnú akumulované teplo uvoľňovať späť do miestností. V praxi to znamená, že:
● vnútorná teplota počas dňa stúpa pomalšie,
● večer a v noci sa teplo udržiava dlhšie.
V moderných novostavbách s tenším murivom a silnou vonkajšou izoláciou je schopnosť akumulácie tepla menšia. Teplota v interiéri sa preto mení rýchlejšie a citlivejšie reaguje na aktuálne vonkajšie podmienky.
Aj typ stavebných materiálov zohráva významnú úlohu. Kameň a pálená tehla dokážu prirodzene regulovať vlhkosť a prispievajú k stabilnejšej mikroklíme v interiéri. Moderné materiály s dôrazom na vzduchotesnosť môžu naopak spôsobiť, že dom sa popoludní rýchlo prehreje a v noci rovnako rýchlo vychladne.
V takýchto situáciách môže pomôcť aj technické riešenie, napríklad vhodná klimatizácia, ktorá dokáže stabilizovať vnútornú teplotu najmä v domoch s nedostatočným tienením alebo slabšou izoláciou.
Dôležitosť vetrania a mikroprievzdušnosti
Vo väčšine starších domov zohráva významnú úlohu prirodzené vetranie. Drobné netesnosti v oknách, dverách alebo murive umožňujú prirodzenú výmenu vzduchu aj bez otvárania okien.
Tento jav, známy ako mikroprievzdušnosť, pomáha:
● odvádzať prebytočnú vlhkosť,
● zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri,
● ochladzovať dom najmä počas nočných hodín.
Novostavby s modernými oknami a dokonalým tesnením túto prirodzenú výmenu vzduchu nemajú. Preto často potrebujú mechanické alebo riadené vetranie, inak môže dochádzať k zvýšenej vlhkosti a pocitu ťažkého vzduchu v interiéri.
Pri rekonštrukcii staršieho domu sa preto oplatí zachovať alebo citlivo obnoviť vyváženú priepustnosť vzduchu. Zvážiť môžete aj systémy riadeného vetrania s rekuperáciou, ktoré zabezpečia výmenu vzduchu bez výrazných tepelných strát.
Praktické rady, ako pracovať s mikroklímou
Pri znižovaní prehrievania starších domov sa osvedčilo niekoľko jednoduchých opatrení:
● Vonkajšie tienenie – žalúzie, rolety alebo hustá zeleň dokážu výrazne znížiť množstvo priameho slnečného žiarenia.
● Nočné vetranie – počas večera a noci je vhodné intenzívne vetrať, aby sa interiér rýchlejšie ochladil.
● Správne usporiadanie interiéru – svetlé farby na stenách a dostatok priestoru medzi nábytkom zlepšujú prúdenie vzduchu.
Kombináciou tradičných stavebných princípov a moderných technológií môžete dosiahnuť rovnováhu medzi historickým charakterom domu a komfortom bývania počas horúcich dní.
Poznanie fyziky pomáha k lepšiemu bývaniu
Ak pochopíte, prečo sa staršie domy prehrievajú inak než moderné novostavby, dokážete lepšie prispôsobiť spôsob využívania domu aj plánované stavebné úpravy.
Investícia do vhodného vetrania, kvalitného tienenia, citlivého zateplenia alebo doplnkových technológií môže výrazne zvýšiť komfort bývania a znížiť riziko prehrievania počas horúcich letných dní.
