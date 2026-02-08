Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO


Tagy: maďarský prezident Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Slovenský prezident Peter Pellegrini v prvý deň otvorenia Slovenského olympijského domu ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 02 08 o 9.59.09 676x478 8.2.2026 (SITA.sk) -



Slovenský prezident Peter Pellegrini v prvý deň otvorenia Slovenského olympijského domu privítal v jeho priestoroch maďarského prezidenta Tamása Sulyoka. Pellegrini o tom informoval na sociálnej sieti.

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026




Ako uviedol, svojmu maďarskému náprotivku predstavil „náš kúsok Slovenska v Miláne, jeho priestory aj zaujímavosti zo slovenskej športovej histórie a súčasnosti, ktoré tu môžu vidieť návštevníci". Slovenská hlava štátu doplnila, že diskutovali nielen o politických témach, ale viedli aj otvorený a výhľadový rozhovor o posilnení budúcej spolupráce v oblasti športu, kultúry a medziľudských kontaktov. „Ďakujem za návštevu, pán prezident, a teším sa na ďalšiu spoluprácu," uzavrel Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem








Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarský prezident Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ZOH 2026: Ledecká najrýchlejšia v kvalifikácii paralelného obráku
<< predchádzajúci článok
Z učňa a robotníka olympijským šampiónom. Po Franjovi von Allmenovi pomenovali klobásu – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 