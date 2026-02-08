|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
|
08. februára 2026
Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO
Slovenský prezident Peter Pellegrini v prvý deň otvorenia Slovenského olympijského domu ...
8.2.2026 (SITA.sk) -
Slovenský prezident Peter Pellegrini v prvý deň otvorenia Slovenského olympijského domu privítal v jeho priestoroch maďarského prezidenta Tamása Sulyoka. Pellegrini o tom informoval na sociálnej sieti.
Ako uviedol, svojmu maďarskému náprotivku predstavil „náš kúsok Slovenska v Miláne, jeho priestory aj zaujímavosti zo slovenskej športovej histórie a súčasnosti, ktoré tu môžu vidieť návštevníci". Slovenská hlava štátu doplnila, že diskutovali nielen o politických témach, ale viedli aj otvorený a výhľadový rozhovor o posilnení budúcej spolupráce v oblasti športu, kultúry a medziľudských kontaktov. „Ďakujem za návštevu, pán prezident, a teším sa na ďalšiu spoluprácu," uzavrel Pellegrini.
